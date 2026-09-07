Trump insiste en cambiar reglas del voto por correo con proceso electoral en marcha
Publicado el07/09/2026 a las 08:58
La Casa Blanca vuelve al Supremo para intentar activar requisitos del USPS bloqueados por una jueza, mientras Carolina del Norte ya comenzó a enviar papeletas para las elecciones de noviembre.
El Gobierno de Donald Trump volvió a pedir al Tribunal Supremo que permita aplicar nuevas reglas del USPS para el voto por correo, en una disputa que llega cuando el proceso electoral de noviembre ya comenzó.
El Supremo dio plazo hasta el 9 de septiembre para responder a la nueva solicitud.
Por qué es importante: Los cambios afectarían cómo los estados preparan y envían millones de papeletas, precisamente cuando las autoridades electorales ya están trabajando con calendarios y procedimientos establecidos.
Las nuevas reglas exigirían más controles antes de enviar papeletas
La normativa del Servicio Postal exige que los sobres utilizados para enviar y devolver papeletas cumplan determinados estándares y sean sometidos a revisión del USPS.
También establece códigos de barras únicos —conocidos como Intelligent Mail Barcodes— y requisitos relacionados con una plataforma federal para administrar información vinculada al envío de las papeletas.
- Lo que cambia: Las autoridades electorales tendrían que adaptar sobres, procesos tecnológicos y datos asociados a los votantes antes de entregar determinados envíos al USPS.
La Administración sostiene que las medidas buscan establecer estándares uniformes, mejorar el seguimiento del correo electoral y reducir riesgos de fraude.
Las reglas derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo, que ordenó al USPS iniciar un proceso regulatorio sobre el manejo de papeletas electorales enviadas por correo.
La jueza advierte que aplicarlas ahora podría afectar el voto
La jueza federal Indira Talwani bloqueó preliminarmente las disposiciones obligatorias para las elecciones que se celebren hasta el 3 de noviembre.
Su fallo señala que funcionarios estatales describieron como una tarea enorme cargar la información requerida y adaptar sistemas que actualmente no están preparados para incorporar algunos códigos de barras.
El tribunal también destacó que los presupuestos, procedimientos y capacitaciones electorales ya están definidos en gran medida, mientras miles de jurisdicciones tendrían que ajustarse a los nuevos requisitos.
- El riesgo: Talwani concluyó que implementar las reglas a menos de 70 días de las elecciones amenaza con impedir que millones de ciudadanos puedan votar por correo.
La jueza agregó que el expediente presentado ante el tribunal no contiene evidencia sobre fraude en el voto por correo que justifique una implementación acelerada de las nuevas disposiciones.
La disputa también plantea una cuestión de autoridad: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo federal al impulsar requisitos postales que afectan elecciones cuya administración recae principalmente en los estados.
Las papeletas ya comenzaron a salir mientras decide el Supremo
El calendario electoral ya avanza. Carolina del Norte se convirtió el 4 de septiembre en el primer estado en comenzar a enviar papeletas por correo a votantes que las solicitaron.
- Qué sigue: La jueza Ketanji Brown Jackson pidió que las respuestas a la nueva solicitud del Gobierno sean presentadas antes de las 4:00 p.m. del 9 de septiembre.
El Supremo aún no ha decidido definitivamente si las reglas son legales.
Lo inmediato es determinar si permite aplicarlas mientras continúa el litigio, una decisión que llegará con el proceso electoral de noviembre ya en marcha.
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FUENTE:EFE / North Carolina State of Elections / Justia docs