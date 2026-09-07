Trump insiste en cambiar reglas del voto por correo con proceso electoral en marcha

La Casa Blanca vuelve al Supremo para intentar activar requisitos del USPS bloqueados por una jueza, mientras Carolina del Norte ya comenzó a enviar papeletas para las elecciones de noviembre.

El Gobierno de Donald Trump volvió a pedir al Tribunal Supremo que permita aplicar nuevas reglas del USPS para el voto por correo, en una disputa que llega cuando el proceso electoral de noviembre ya comenzó.

El Supremo dio plazo hasta el 9 de septiembre para responder a la nueva solicitud.

Por qué es importante: Los cambios afectarían cómo los estados preparan y envían millones de papeletas, precisamente cuando las autoridades electorales ya están trabajando con calendarios y procedimientos establecidos.

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Las nuevas reglas exigirían más controles antes de enviar papeletas

La normativa del Servicio Postal exige que los sobres utilizados para enviar y devolver papeletas cumplan determinados estándares y sean sometidos a revisión del USPS.

También establece códigos de barras únicos —conocidos como Intelligent Mail Barcodes— y requisitos relacionados con una plataforma federal para administrar información vinculada al envío de las papeletas.

Lo que cambia: Las autoridades electorales tendrían que adaptar sobres, procesos tecnológicos y datos asociados a los votantes antes de entregar determinados envíos al USPS.

La Administración sostiene que las medidas buscan establecer estándares uniformes, mejorar el seguimiento del correo electoral y reducir riesgos de fraude.

Las reglas derivan de una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo, que ordenó al USPS iniciar un proceso regulatorio sobre el manejo de papeletas electorales enviadas por correo.