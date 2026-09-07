Voto latino pone presión sobre mayoría republicana: 12 distritos pueden inclinar la Cámara
Publicado el07/09/2026 a las 06:35
Una docena de los 37 distritos más competitivos tiene al menos 20% de población hispana.
El retroceso de Trump entre latinos añade incertidumbre a carreras cerradas.
Doce distritos competitivos para la Cámara de Representantes tienen una población hispana de al menos 20%, según un análisis de The Cook Political Report publicado el 3 de septiembre.
Por qué es importante: Los republicanos defienden una mayoría estrecha y variaciones relativamente pequeñas en la participación o preferencias del electorado latino podrían resultar relevantes en varios distritos disputados.
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Tres republicanos enfrentan distritos con fuerte presencia latina
The Cook Political Report identifica 37 distritos como Toss Up, Lean Republican o Lean Democrat, categorías utilizadas para señalar carreras con distintos niveles de competitividad.
Doce tienen al menos 20% de población hispana y seis son de mayoría hispana.
Entre los republicanos en carreras Toss Up aparecen David Valadao, Gabe Evans y Juan Ciscomani.
- Dónde mirar: Cook destacó específicamente las contiendas AZ-06, CA-22 y CO-08 como carreras donde observa el comportamiento del voto hispano.
- El cambio: El Distrito 22 de California, representado por Valadao, se desplazó casi 20 puntos hacia los republicanos entre 2020 y 2024, según Cook.
Ese avance ocurrió cuando Trump mejoró su desempeño entre votantes hispanos en 2024. Sin embargo, Cook señala que su aprobación dentro de ese electorado ha disminuido desde entonces.
Una encuesta nacional de Equis Research citada por Cook situó la aprobación de Trump entre latinos en 31% en julio.
Colorado muestra el riesgo para republicanos
El Distrito 8 de Colorado ofrece un ejemplo local. Los latinos representan cerca del 40% de su población y el republicano Gabe Evans busca la reelección frente al demócrata Manny Rutinel.
Una encuesta de Colorado Latino Policy Agenda encontró que 61% de los votantes latinos consultados en ese distrito desaprueba a Trump y 37% lo aprueba.
- La tendencia: La desaprobación aumentó 13 puntos frente a 2025. Evans registra 34% de aprobación y 42% de desaprobación entre esos votantes.
- La preocupación: La economía encabezó las inquietudes de los latinos encuestados, incluidos los bajos salarios y el elevado costo de vida.
El rechazo a Trump no garantiza votos demócratas
A escala nacional, Pew Research Center encuentra una ventaja demócrata entre votantes hispanos registrados, pero también un bloque considerable que todavía no está alineado con ninguno de los dos principales candidatos.
Si las elecciones fueran hoy, 49% escogería al candidato demócrata para la Cámara y 26% al republicano. Otro 18% no sabe por quién votaría y 6% elegiría otra opción.
- El límite: Esos datos no significan que una caída en la aprobación de Trump se convierta automáticamente en votos demócratas.
- Otra incógnita: Pew advierte que la participación en elecciones intermedias suele ser considerablemente menor que en las presidenciales.
Con carreras competitivas en estados como California, Arizona y Colorado, la movilización y decisión final de los votantes latinos será uno de los factores a observar para determinar qué partido controla la Cámara después de noviembre.
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FUENTE: The Cook Political report / Axios / Pew Research center