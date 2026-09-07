Voto latino pone presión sobre mayoría republicana: 12 distritos pueden inclinar la Cámara

Una docena de los 37 distritos más competitivos tiene al menos 20% de población hispana.

El retroceso de Trump entre latinos añade incertidumbre a carreras cerradas.

Doce distritos competitivos para la Cámara de Representantes tienen una población hispana de al menos 20%, según un análisis de The Cook Political Report publicado el 3 de septiembre.

Por qué es importante: Los republicanos defienden una mayoría estrecha y variaciones relativamente pequeñas en la participación o preferencias del electorado latino podrían resultar relevantes en varios distritos disputados.

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Tres republicanos enfrentan distritos con fuerte presencia latina

The Cook Political Report identifica 37 distritos como Toss Up, Lean Republican o Lean Democrat, categorías utilizadas para señalar carreras con distintos niveles de competitividad.

Doce tienen al menos 20% de población hispana y seis son de mayoría hispana.

Entre los republicanos en carreras Toss Up aparecen David Valadao, Gabe Evans y Juan Ciscomani.

Dónde mirar: Cook destacó específicamente las contiendas AZ-06, CA-22 y CO-08 como carreras donde observa el comportamiento del voto hispano.

Cook destacó específicamente las contiendas AZ-06, CA-22 y CO-08 como carreras donde observa el comportamiento del voto hispano. El cambio: El Distrito 22 de California, representado por Valadao, se desplazó casi 20 puntos hacia los republicanos entre 2020 y 2024, según Cook.

Ese avance ocurrió cuando Trump mejoró su desempeño entre votantes hispanos en 2024. Sin embargo, Cook señala que su aprobación dentro de ese electorado ha disminuido desde entonces.

Una encuesta nacional de Equis Research citada por Cook situó la aprobación de Trump entre latinos en 31% en julio.