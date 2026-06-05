5 claves para entender el proyecto de ley de US$70.000 millones que aprobó el Senado para ICE y la Patrulla Fronteriza

Senado aprueba fondos migratorios

ICE recibe financiamiento multianual

Proyecto pasa a Cámara Federal

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que destina US$70.000 millones a las principales agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias del país.

La medida representa una de las mayores inversiones recientes en materia de control migratorio y constituye una prioridad para el presidente Donald Trump.

La legislación fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra después de semanas de negociaciones y debates en el Capitolio.

Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para continuar su trámite legislativo.

Estas son las cinco claves para entender qué contempla la iniciativa de Trump

1. El proyecto destina US$70.000 millones a la aplicación de las leyes migratorias

La legislación aprobada por el Senado asigna US$70.000 millones para fortalecer las operaciones de las agencias federales encargadas del control migratorio.

El dinero estará destinado principalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, dos de los organismos más importantes dentro de la estrategia migratoria de la administración Trump.

La medida busca garantizar recursos suficientes para que ambas agencias continúen desarrollando sus funciones durante los próximos años.