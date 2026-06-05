5 claves para entender el proyecto de ley de US$70.000 millones que aprobó el Senado para ICE y la Patrulla Fronteriza
Publicado el05/06/2026 a las 08:36
- Senado aprueba fondos migratorios
- ICE recibe financiamiento multianual
- Proyecto pasa a Cámara Federal
El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que destina US$70.000 millones a las principales agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias del país.
La medida representa una de las mayores inversiones recientes en materia de control migratorio y constituye una prioridad para el presidente Donald Trump.
La legislación fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra después de semanas de negociaciones y debates en el Capitolio.
Ahora, el proyecto pasará a la Cámara de Representantes para continuar su trámite legislativo.
Estas son las cinco claves para entender qué contempla la iniciativa de Trump
1. El proyecto destina US$70.000 millones a la aplicación de las leyes migratorias
La legislación aprobada por el Senado asigna US$70.000 millones para fortalecer las operaciones de las agencias federales encargadas del control migratorio.
El dinero estará destinado principalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, dos de los organismos más importantes dentro de la estrategia migratoria de la administración Trump.
La medida busca garantizar recursos suficientes para que ambas agencias continúen desarrollando sus funciones durante los próximos años.
2. Los fondos cubrirían el resto del mandato de Trump
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que el financiamiento está diseñado para extenderse durante los próximos tres años.
Esto significa que ICE y la Patrulla Fronteriza contarían con recursos hasta el final del actual mandato presidencial.
La iniciativa busca proporcionar estabilidad presupuestaria a las agencias responsables de la vigilancia fronteriza y de la aplicación de las leyes migratorias dentro del país.
3. ICE y la Patrulla Fronteriza son las principales beneficiadas
El proyecto concentra sus recursos en dos instituciones clave.
ICE es la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias en el interior del país, mientras que la Patrulla Fronteriza tiene la responsabilidad de vigilar y proteger las fronteras estadounidenses.
La legislación aprobada por el Senado busca asegurar que ambas entidades dispongan de los fondos necesarios para continuar sus operaciones.
4. La propuesta enfrentó meses de retrasos antes de ser aprobada
La financiación para estas agencias estuvo bloqueada durante varios meses.
Los desacuerdos políticos retrasaron la votación definitiva y obligaron a prolongar las negociaciones en el Senado.
Finalmente, los republicanos lograron reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto y enviarlo a la Cámara de Representantes.
5. Una polémica ajena al financiamiento migratorio dominó el debate
Aunque el objetivo principal del proyecto era financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza, gran parte de la discusión giró en torno a un fondo de US$1.776 millones relacionado con un acuerdo impulsado por el Departamento de Justicia.
Varios senadores republicanos y demócratas intentaron añadir disposiciones para impedir permanentemente ese programa, lo que provocó largas negociaciones y retrasó la aprobación final de la legislación.
Sin embargo, los intentos para modificar el proyecto fracasaron y el Senado terminó aprobando el paquete de financiamiento migratorio.
Lo que viene
Tras superar la votación en el Senado, el proyecto de ley avanzará ahora a la Cámara de Representantes.
Si obtiene la aprobación correspondiente, los US$70.000 millones destinados a ICE y la Patrulla Fronteriza se convertirán en una de las inversiones más importantes en materia de aplicación de las leyes migratorias durante el actual mandato de Donald Trump.
En resumen, el proyecto aprobado por el Senado destina US$70.000 millones para financiar a ICE y la Patrulla Fronteriza durante los próximos tres años, con el objetivo de garantizar recursos para las principales agencias encargadas de la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
Aunque la medida estuvo acompañada de una fuerte controversia política relacionada con otro programa impulsado por el Departamento de Justicia, los fondos migratorios lograron avanzar y ahora esperan la decisión final de la Cámara de Representantes.
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FUENTE: CNN