El Senado frena la propuesta de Trump para exigir pruebas de ciudadanía a los votantes

Senado bloquea ley electoral

Trump sufre revés legislativo

Exigencia de ciudadanía fracasa

El Senado de Estados Unidos rechazó una propuesta impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales, un tema que vuelve a colocar el debate electoral en el centro de la política estadounidense.

La iniciativa no logró superar la votación en el Senado

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Segun EFE, la denominada Ley SAVE America fue rechazada este jueves por el Senado de Estados Unidos.

La propuesta había sido promovida por legisladores republicanos y contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.

El proyecto buscaba exigir que las personas presentaran pruebas documentales de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en elecciones federales.

La medida estaba pensada para aplicarse en los comicios previstos para noviembre de 2026.

Aunque la iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 11 de febrero, su avance se detuvo en la Cámara Alta.

La propuesta fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo relacionado con inmigración.

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El resultado final fue de 48 votos a favor y 51 en contra.

Para continuar su trámite legislativo necesitaba alcanzar el respaldo de al menos 60 senadores.

Al no conseguir esa cifra, la iniciativa quedó estancada y no podrá avanzar hacia una eventual aprobación presidencial.

Entre quienes votaron en contra se encontraban cuatro senadores republicanos.

Se trata de Thom Tillis, de Carolina del Norte; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitch McConnell, de Kentucky; y Susan Collins, de Maine.