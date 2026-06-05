El Senado frena la propuesta de Trump para exigir pruebas de ciudadanía a los votantes
Publicado el04/06/2026 a las 16:44
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El Senado de Estados Unidos rechazó una propuesta impulsada por los republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump que buscaba exigir pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante en elecciones federales, un tema que vuelve a colocar el debate electoral en el centro de la política estadounidense.
La iniciativa no logró superar la votación en el Senado
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Segun EFE, la denominada Ley SAVE America fue rechazada este jueves por el Senado de Estados Unidos.
La propuesta había sido promovida por legisladores republicanos y contaba con el respaldo del presidente Donald Trump.
El proyecto buscaba exigir que las personas presentaran pruebas documentales de ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar en elecciones federales.
La medida estaba pensada para aplicarse en los comicios previstos para noviembre de 2026.
Aunque la iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 11 de febrero, su avance se detuvo en la Cámara Alta.
La propuesta fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo relacionado con inmigración.
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El resultado final fue de 48 votos a favor y 51 en contra.
Para continuar su trámite legislativo necesitaba alcanzar el respaldo de al menos 60 senadores.
Al no conseguir esa cifra, la iniciativa quedó estancada y no podrá avanzar hacia una eventual aprobación presidencial.
Entre quienes votaron en contra se encontraban cuatro senadores republicanos.
Se trata de Thom Tillis, de Carolina del Norte; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitch McConnell, de Kentucky; y Susan Collins, de Maine.
El voto republicano en contra llamó la atención
La oposición de varios legisladores republicanos generó sorpresa debido al respaldo que la iniciativa tenía dentro del partido.
La votación se produjo además en un contexto de tensiones internas entre distintos sectores republicanos.
Según la información disponible, algunos miembros del partido han expresado inconformidad con varias decisiones recientes del presidente Trump.
Entre ellas se mencionan su papel de intermediación en la guerra con Irán y un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) relacionado con inmunidad para su familia.
La división interna terminó influyendo en una de las propuestas electorales más defendidas por el mandatario.
Trump había promovido la legislación como una herramienta para combatir el fraude electoral.
Sin embargo, el proyecto encontró resistencia tanto entre demócratas como entre algunos integrantes de su propio partido.
La votación dejó en evidencia las dificultades para consolidar una mayoría suficiente en torno a la propuesta.
El debate sobre el acceso al voto continúa
De haber sido aprobada, la ley habría obligado a los ciudadanos a presentar documentos como pasaportes o certificados de nacimiento para inscribirse como votantes.
Los defensores de la iniciativa sostenían que el requisito ayudaría a impedir la participación de personas sin ciudadanía estadounidense en los procesos electorales.
No obstante, organizaciones de derechos civiles y expertos en materia electoral expresaron preocupaciones sobre el posible impacto de la medida.
Según esos grupos, el requisito podría dificultar el acceso al voto para millones de ciudadanos que no cuentan fácilmente con la documentación exigida.
También señalaron que no existe evidencia de una participación significativa de personas no ciudadanas en las elecciones estadounidenses.
El fracaso legislativo ocurre en un contexto en el que numerosos estados ya cuentan con requisitos de identificación para votar.
Actualmente, 36 estados exigen o solicitan algún tipo de identificación electoral.
Además, alrededor de 18 estados aplican normas más estrictas que requieren documentos con fotografía.
La discusión llega en un momento políticamente sensible.
Las elecciones de medio mandato se celebrarán en noviembre y definirán el control del Congreso durante los últimos dos años del mandato presidencial de Trump.
Por ello, el debate sobre las reglas electorales continúa siendo uno de los temas más relevantes dentro del panorama político estadounidense.