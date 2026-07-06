Trump revela que habló con Infantino para salvar a Balogun

Donald Trump confirmó que habló con Gianni Infantino para revisar la tarjeta roja de Folarin Balogun, quien finalmente podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Tras la revisión del caso, el delantero estadounidense quedó habilitado para disputar el duelo de octavos de final frente a Bélgica. Trump defendió a Balogun Trump on Balogun: «I saw the play, and I’m a person that loves sports … that wasn’t a foul. That wasn’t even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he’s our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u — Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026 Desde el Despacho Oval, Trump explicó que consideró injusta la expulsión del atacante. «Vi la jugada y eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí», declaró el mandatario. Balogun había sido expulsado tras una acción sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64 del encuentro. Cuestionó al árbitro

Trump también sembró dudas sobre la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus. «Es un poco sospechoso. No quiero generar polémica, pero resulta bastante sospechoso», afirmó al referirse a la decisión de mostrar la tarjeta roja directa. «La FIFA tomó la decisión correcta» El presidente estadounidense aclaró que únicamente pidió revisar la jugada y negó haber influido directamente en la decisión final. «No le dije qué decisión debía tomar. Creo que fue un comité el que tomó la decisión correcta porque, en primer lugar, no hubo falta», explicó. Trump sostuvo además que un Mundial debe contar con sus principales figuras y comparó el caso con una hipotética ausencia de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Harry Kane por una sanción similar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump agradeció públicamente a la FIFA luego de que el organismo suspendiera la sanción que pesaba sobre Folarin Balogun, permitiendo que el delantero dispute el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Belgium national football team. A través de su red social Truth Social, Trump celebró la decisión con un mensaje en el que calificó el castigo como una injusticia. «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!», escribió el mandatario estadounidense.

Balogun podrá jugar con Estados Unidos Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa durante el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final, por lo que inicialmente quedó suspendido para el siguiente encuentro. Sin embargo, la FIFA anunció que la suspensión automática quedará en suspenso durante un año, una medida que le permitirá estar disponible para el duelo de eliminación directa. El organismo explicó que, si el delantero comete otra infracción similar durante ese periodo de prueba, la sanción volverá a entrar en vigor junto con cualquier castigo adicional. Bélgica cuestiona la decisión La determinación de la FIFA provocó el rechazo de la Federación Belga de Fútbol, que aseguró estar «sorprendida» por la resolución y anunció que analiza las opciones disponibles para responder. La federación considera que la medida rompe con el criterio aplicado durante el resto del torneo, donde todas las tarjetas rojas habían implicado una suspensión automática.