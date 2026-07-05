Trump evalúa presentar indulto para el cantante Sean “Diddy” Combs
Publicado el05/07/2026 a las 08:32
- Indulto a Diddy Combs
- El cantante podría ser beneficiado
- Lista incluiría 250 presos
Donald Trump estaría considerando otorgar una serie de indultos federales durante el fin de semana del 4 de julio, en una medida que podría beneficiar a cerca de 250 personas, entre ellas el rapero Sean “Diddy” Combs.
La información fue revelada por CBS News, que cita fuentes cercanas al proceso y señala que el anuncio podría darse en el contexto del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos.
Aunque no existe confirmación oficial, el reporte indica que el mandatario busca acelerar decisiones de clemencia para diversos casos, algunos de ellos relacionados con delitos no violentos y controversiales.
Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni los representantes legales de los implicados han emitido comentarios públicos, lo que mantiene la expectativa sobre el posible anuncio en las próximas horas.
Trump planea liberar a 250 detenidos en fechas clave
De acuerdo con la información difundida, Trump podría firmar hasta 250 indultos como parte de una acción simbólica en medio de las celebraciones nacionales.
“El presidente podría conceder 250 indultos durante el fin de semana festivo del 4 de julio”, señala el reporte citado, destacando la magnitud de la medida en análisis.
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Entre los beneficiarios potenciales también figuran personas condenadas por delitos ambientales, particularmente relacionados con emisiones contaminantes y regulaciones de calidad del aire.
Además, se mencionan nombres como el del rapero Prakazrel “Pras” Michel y el financiero malasio Jho Low, ambos vinculados a esquemas de influencia política en territorio estadounidense.
El caso “Diddy” vuelve al centro del debate
Sean “Diddy” Combs fue condenado a 50 meses de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos federales por transporte de personas con fines de prostitución en octubre de 2025.
El artista, sin embargo, fue absuelto de acusaciones más graves como crimen organizado y tráfico sexual, lo que ha sido utilizado por su defensa como argumento para buscar una reducción de pena.
Antes de su sentencia, Combs envió una carta al juez en la que expresó estar “profundamente arrepentido” por sus acciones, reconociendo los excesos que derivaron en su proceso judicial.
El posible indulto representaría un giro significativo en su caso, ya que podría evitar que cumpla la totalidad de la condena impuesta por el tribunal.
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Decisión aún sin confirmar y bajo análisis político
El reporte indica que Trump sostendría reuniones privadas para definir los nombres finales que integrarán la lista de beneficiados, lo que sugiere que la decisión aún no está cerrada.
La eventual inclusión de figuras públicas como “Diddy” podría generar reacciones encontradas, tanto por el perfil mediático del caso como por la naturaleza de los delitos involucrados.
Expertos señalan que este tipo de medidas suelen tener un fuerte componente político, especialmente cuando coinciden con fechas simbólicas o eventos de alto impacto nacional.
Por ahora, el país permanece atento a un posible anuncio que, de concretarse, marcaría uno de los movimientos de clemencia más amplios en la actual administración y reabriría el debate sobre el uso del poder presidencial en materia de indultos, según ‘Forbes México‘ y ‘CBS News‘.