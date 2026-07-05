Trump evalúa presentar indulto para el cantante Sean “Diddy” Combs

Indulto a Diddy Combs

El cantante podría ser beneficiado

Lista incluiría 250 presos

Donald Trump estaría considerando otorgar una serie de indultos federales durante el fin de semana del 4 de julio, en una medida que podría beneficiar a cerca de 250 personas, entre ellas el rapero Sean “Diddy” Combs.

La información fue revelada por CBS News, que cita fuentes cercanas al proceso y señala que el anuncio podría darse en el contexto del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos.

Aunque no existe confirmación oficial, el reporte indica que el mandatario busca acelerar decisiones de clemencia para diversos casos, algunos de ellos relacionados con delitos no violentos y controversiales.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni los representantes legales de los implicados han emitido comentarios públicos, lo que mantiene la expectativa sobre el posible anuncio en las próximas horas.

Trump planea liberar a 250 detenidos en fechas clave

De acuerdo con la información difundida, Trump podría firmar hasta 250 indultos como parte de una acción simbólica en medio de las celebraciones nacionales.

“El presidente podría conceder 250 indultos durante el fin de semana festivo del 4 de julio”, señala el reporte citado, destacando la magnitud de la medida en análisis.

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Entre los beneficiarios potenciales también figuran personas condenadas por delitos ambientales, particularmente relacionados con emisiones contaminantes y regulaciones de calidad del aire.

Además, se mencionan nombres como el del rapero Prakazrel “Pras” Michel y el financiero malasio Jho Low, ambos vinculados a esquemas de influencia política en territorio estadounidense.