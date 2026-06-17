Trump endurece postura sobre Irán: advierte que el acuerdo no está cerrado y amenaza con nuevos bombardeos

Trump endurece postura con Irán

Acuerdo no definitivo

Tensión militar crece

Desde Francia, en medio de la cumbre del G7, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje contundente sobre el acuerdo con Irán, dejando claro que el documento aún no está cerrado y podría cambiar en cualquier momento.

El mandatario afirmó que el entendimiento alcanzado es apenas un primer paso y no un compromiso definitivo, al señalar que “el texto no es definitivo” y que todavía se trata de un memorando de entendimiento sujeto a revisión.

Trump advirtió que la postura de Estados Unidos dependerá directamente del comportamiento de Teherán en los próximos días, en especial antes de la posible firma oficial prevista en Suiza.

“Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, dijo el presidente, elevando la presión y dejando abierta la posibilidad de retomar acciones militares si considera que Irán no cumple.

Rechaza inversión y critica a expresidentes

El líder republicano también desmintió versiones sobre un supuesto plan financiero para apoyar la reconstrucción iraní, negando categóricamente que exista un fondo millonario vinculado al acuerdo.

“No vamos a invertir. Es una historia falsa”, aseguró, en respuesta a reportes que hablaban de un paquete de 300 mil millones de dólares como parte del entendimiento bilateral.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta tropical Cristina amenaza Centroamérica: lluvias intensas y riesgo de inundaciones elevan la alerta

Trump sostuvo que, aunque el contenido exacto del documento aún no es público, considera que tiene elementos sólidos y que ha generado una reacción positiva en algunos sectores.

“Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”, agregó, en una declaración que refleja tanto incertidumbre como optimismo estratégico.