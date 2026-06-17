Trump endurece postura sobre Irán: advierte que el acuerdo no está cerrado y amenaza con nuevos bombardeos
Publicado el17/06/2026 a las 07:54
- Trump endurece postura con Irán
- Acuerdo no definitivo
- Tensión militar crece
Desde Francia, en medio de la cumbre del G7, el presidente Donald Trump lanzó un mensaje contundente sobre el acuerdo con Irán, dejando claro que el documento aún no está cerrado y podría cambiar en cualquier momento.
El mandatario afirmó que el entendimiento alcanzado es apenas un primer paso y no un compromiso definitivo, al señalar que “el texto no es definitivo” y que todavía se trata de un memorando de entendimiento sujeto a revisión.
Trump advirtió que la postura de Estados Unidos dependerá directamente del comportamiento de Teherán en los próximos días, en especial antes de la posible firma oficial prevista en Suiza.
“Si no me gusta, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, dijo el presidente, elevando la presión y dejando abierta la posibilidad de retomar acciones militares si considera que Irán no cumple.
Rechaza inversión y critica a expresidentes
El líder republicano también desmintió versiones sobre un supuesto plan financiero para apoyar la reconstrucción iraní, negando categóricamente que exista un fondo millonario vinculado al acuerdo.
“No vamos a invertir. Es una historia falsa”, aseguró, en respuesta a reportes que hablaban de un paquete de 300 mil millones de dólares como parte del entendimiento bilateral.
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Trump sostuvo que, aunque el contenido exacto del documento aún no es público, considera que tiene elementos sólidos y que ha generado una reacción positiva en algunos sectores.
“Nadie sabe qué contiene, pero es muy fuerte, y la mayoría de la gente parece estar contenta”, agregó, en una declaración que refleja tanto incertidumbre como optimismo estratégico.
El contexto del G7 y la tensión diplomática
Las declaraciones se dieron durante una reunión con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, en el marco del encuentro internacional que reúne a las principales economías del mundo.
Este escenario internacional añade presión al proceso, ya que el conflicto con Irán se mantiene como uno de los temas más sensibles en la agenda global, especialmente en materia de seguridad.
La posible firma del memorando esta misma semana en Suiza mantiene en alerta a la comunidad internacional, que observa con cautela las señales contradictorias que llegan desde Washington.
Mientras tanto, Trump mantiene una postura firme y sin concesiones, reiterando que el acuerdo no será aceptado bajo cualquier condición y que su gobierno está dispuesto a actuar si lo considera necesario.
🔴Trump advirtió que podría ordenar nuevos bombardeos contra Irán si no cumple con los términos del acuerdo que Washington y Teherán prevén firmar esta semana.https://t.co/4Vb9VfBw8f
— El Universal (@El_Universal_Mx) June 17, 2026
Trump se atribuye firmeza histórica frente a Irán
El presidente también aprovechó para compararse con administraciones anteriores, asegurando que su enfoque ha sido más agresivo y decidido frente al gobierno iraní.
“Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush”, afirmó, criticando lo que considera falta de acción en décadas pasadas.
Trump insistió en que el conflicto con Irán es un problema de larga data que no ha sido resuelto por otros líderes, y que su administración está enfrentando una situación acumulada durante 47 años.
Con estas declaraciones, el mandatario no solo marca distancia con sus antecesores, sino que también refuerza su narrativa de liderazgo fuerte en política exterior, en un momento clave para las negociaciones, señaló ‘EFE’ y ‘DW‘.