Trump elogia a Harry Kane tras ver el México vs Inglaterra

Donald Trump dijo que vio el México vs Inglaterra y elogió a Harry Kane, destacando su nivel en el Mundial 2026.

Donald Trump sorprendió al comentar sobre el Mundial 2026. El presidente aseguró que vio el partido entre México e Inglaterra y destacó al delantero Harry Kane como “un gran jugador”. El comentario mezcla política y deporte en pleno Mundial, reforzando el impacto global del torneo incluso en la agenda presidencial. Trump se suma al Mundial El partido no pasó desapercibido. Trump dijo que, aunque no tenía una razón específica para verlo, fue imposible apartar la vista del encuentro entre México e Inglaterra. El impacto fue claro. Elogio directo a Harry Kane

El protagonista fue Kane. El mandatario afirmó que le cae “muy bien” y recordó que ha jugado golf con el delantero inglés, a quien calificó como uno de los grandes del fútbol actual. El reconocimiento fue personal. Un partido que atrapó a todos El duelo generó atención. Inglaterra se impuso 3-2 en un encuentro intenso, donde Jude Bellingham brilló con dos goles y Kane aportó otro desde el punto penal. El espectáculo convenció. Comparación con el Super Bowl

Trump hizo una analogía llamativa. Aseguró que cada partido del Mundial puede sentirse como un Super Bowl, resaltando la magnitud del torneo para el público global. La comparación refleja alcance. México cae, pero deja huella El Tri compitió. Aunque quedó eliminado, el equipo mexicano mostró carácter en un partido marcado por la intensidad y el retraso por condiciones climáticas. El esfuerzo fue reconocido. Un comentario que cruza política y deporte

No es casual. Trump ha utilizado eventos deportivos para conectar con audiencias más amplias, y el Mundial ofrece una plataforma global difícil de ignorar. El contexto importa. Kane, figura dentro y fuera de la cancha El delantero sigue destacando. Además de su gol ante México, Kane mantiene su estatus como referente del fútbol europeo y figura clave para Inglaterra. Su influencia crece. El Mundial como escenario global El torneo lo domina todo.