Trump llama a votar

Baja su popularidad

Polémica por ley electoral El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó este viernes a los votantes de la tercera edad en Florida a participar en las elecciones de medio mandato de noviembre. El mensaje ocurre en un contexto adverso para su gobierno, marcado por la caída de popularidad y el impacto del aumento del costo de vida. Por qué importa: el respaldo de los votantes mayores en Florida es clave en un estado decisivo, especialmente en un escenario político complicado para el presidente. Donald Trump impulsa voto en Florida en elecciones Tras caída en popularidad, Trump apela a votantes mayores en Florida para comicios de medio mandato https://t.co/h3k9012HbL — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 1, 2026

Trump realizó el llamado durante un mitin en The Villages, una de las mayores comunidades de jubilados del país. Ahí insistió en la necesidad de acudir a las urnas y no dar nada por sentado en los próximos comicios. “Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden: hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable”, dijo. También enfatizó que los votantes deben movilizarse activamente para garantizar resultados contundentes.

Trump insiste en narrativa electoral y nuevas reglas de voto Trump, apeló este viernes a los votantes de la tercera edad en Florida a «salir a votar en las elecciones de medio mandato».#DonaldTrump #Florida #TerceraEdad https://t.co/LpzdsrngtI — Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) May 1, 2026 Durante el evento, Trump volvió a repetir sus acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. El presidente perdió esos comicios ante Joe Biden, pero mantiene su postura sobre un supuesto amaño electoral.

Además, defendió el SAVE America Act, una propuesta que busca endurecer los requisitos para votar. El proyecto plantea que todos los votantes presenten identificación y prueba de ciudadanía. TE PUEDE INTERESAR: Trump ordena retirar tropas de Alemania tras choque con Merz También restringe el voto por correo, permitiéndolo solo en casos específicos como enfermedad o despliegue militar. La iniciativa permanece bloqueada en el Senado, sin avances legislativos.

Diversas asociaciones civiles han alertado sobre sus posibles efectos. Según estas organizaciones, la medida podría impedir que millones de personas ejerzan su derecho al voto. Entre los grupos más afectados mencionan a mujeres casadas o divorciadas, minorías y comunidades rurales. Popularidad en caída y presión por contexto económico El mitin se da en uno de los momentos más bajos de aprobación para Trump como presidente. Su administración enfrenta críticas por la inflación, la inmigración y el conflicto en Irán.

Una encuesta del Pew Research Center publicada este viernes situó su índice de aprobación en 34 %. El estudio también indicó que el mandatario ha caído en todas las métricas desde su victoria en 2024. Este escenario complica su estrategia política de cara a las elecciones de medio mandato. El llamado al voto en Florida refleja la importancia de reforzar su base electoral. Especialmente en sectores como los adultos mayores, considerados un grupo clave.

Mitin tras intento de asesinato en Washington El evento en Florida marcó el primer acto público de Trump tras un intento de asesinato reciente. El incidente ocurrió durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C. Un hombre armado intentó irrumpir en el salón del hotel Washington Hilton. En el lugar se encontraban Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos.