Trump desata teorías con la foto de una misteriosa mujer rubia: ¿quién es la “gran hija” que publicó?

Trump publica foto misteriosa

Identidad sigue sin confirmarse

Teorías apuntan a Margo Catsimatidis

Aunque este domingo se celebra el Día del Padre en Estados Unidos, una publicación de Donald Trump en Truth Social terminó generando más preguntas que respuestas entre sus seguidores.

El presidente compartió una fotografía de una mujer rubia acompañada por un breve mensaje que rápidamente se volvió viral: “¡Una gran hija! ¡Un honor!”.

La publicación provocó especulaciones inmediatas debido a que Trump no explicó quién era la mujer ni por qué decidió compartir la imagen justo en una fecha tan significativa para millones de familias estadounidenses.

Lo más llamativo es que la mujer retratada no corresponde a ninguna de las hijas del mandatario, lo que alimentó aún más las teorías en redes sociales.

La fotografía publicada por Trump genera una ola de especulaciones

La imagen muestra a una mujer rubia sonriendo mientras sostiene un teléfono fijo antiguo junto a su oído.

Diversos usuarios intentaron identificar tanto a la persona como el lugar donde fue tomada la fotografía.

Según un análisis citado por Newsweek, la escena parece haberse capturado dentro de Camp David, la residencia presidencial ubicada en Maryland.

El presidente tenía previsto pasar el fin de semana en ese lugar, lo que aumentó el interés por la publicación.

En la fotografía se observa a la mujer sentada sobre un sofá rojo dentro de una habitación decorada con muebles tradicionales, mesas auxiliares, plantas y una mecedora.

Imágenes históricas tomadas durante la presidencia de George W. Bush muestran elementos similares dentro de las instalaciones de Camp David, lo que reforzó la teoría sobre la ubicación de la fotografía.

Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo la identidad de la mujer.