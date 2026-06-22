Petro presiona a Trump: exige respuestas por la desaparición del activista Beto Coral tras arresto de ICE
Publicado el22/06/2026 a las 07:15
- Petro presiona a Trump
- ICE detiene activista
- Paradero sigue desconocido
Gustavo Petro lanzó una exigencia directa a Donald Trump al pedirle que informe “dónde está Alberto Coral”, tras la detención del activista en Arizona, elevando la tensión diplomática.
El mandatario colombiano no solo pidió claridad, sino que cuestionó la relación bilateral al señalar: “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior”.
Sus declaraciones reflejan una preocupación más amplia sobre el trato a ciudadanos colombianos en Estados Unidos, especialmente en casos vinculados con migración y activismo político.
Además, Petro recordó el costo histórico del conflicto en Colombia, afirmando que miles de vidas se han perdido en la lucha contra el narcotráfico que también impacta a la sociedad estadounidense.
El caso Coral: detención, silencio y reclamos
Franklin Humberto ‘Beto’ Coral fue detenido por agentes de ICE pese a tener una solicitud de asilo pendiente desde hace años, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero actual.
Su familia asegura que, tras la captura, no han recibido información clara sobre su ubicación, lo que ha encendido alarmas sobre posibles violaciones a sus derechos fundamentales.
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Coral, quien vive en Estados Unidos desde 2015, había argumentado amenazas de muerte en Colombia relacionadas con el narcotráfico como base para su solicitud de protección.
El caso ha cobrado relevancia no solo por su situación migratoria, sino por su perfil como activista y sus posturas políticas en redes sociales.
Petro denuncia persecución política y presuntos abusos
El presidente colombiano fue más allá al calificar la detención como “una persecución política”, vinculándola con el contexto electoral y con denuncias recientes en Estados Unidos.
Según Petro, Coral “es ahora un preso político en EE.UU.” y su arresto estaría relacionado con el apoyo de figuras políticas a quienes han pedido acciones contra simpatizantes de izquierda.
También aseguró que el activista “ha sido detenido y golpeado por el gobierno de los EE.UU separándolo de su familia”, una acusación que eleva la gravedad del caso.
Estas declaraciones han puesto el foco en posibles abusos durante el proceso de detención, aunque hasta ahora no hay confirmación pública independiente sobre esos señalamientos.
US President Donald Trump recently reached a peace deal with the Islamic Republic of Iran. As President of the Republic of Colombia, in this month in which the country holds the presidency of the United Nations Security Council, I support and respect that deal, because it means…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 20, 2026
Versiones enfrentadas y presión diplomática
Mientras el gobierno colombiano exige explicaciones, el Departamento de Seguridad Nacional describió a Coral como un “extranjero ilegal” que violó las leyes migratorias tras el vencimiento de su visa.
Esta versión contrasta con la de su familia, que insiste en que ingresó legalmente y cumplió con los procedimientos al solicitar asilo dentro de los plazos establecidos.
Petro ya ordenó a la Cancillería intervenir para buscar su liberación, lo que marca un paso formal en la presión diplomática sobre Washington.
El desenlace del caso podría tener implicaciones políticas más amplias, en medio de tensiones por migración, elecciones y el papel de activistas en el debate público internacional, según ‘ABC‘ y ‘La Opinión‘.