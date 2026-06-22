Petro presiona a Trump: exige respuestas por la desaparición del activista Beto Coral tras arresto de ICE

Petro presiona a Trump

ICE detiene activista

Paradero sigue desconocido

Gustavo Petro lanzó una exigencia directa a Donald Trump al pedirle que informe “dónde está Alberto Coral”, tras la detención del activista en Arizona, elevando la tensión diplomática.

El mandatario colombiano no solo pidió claridad, sino que cuestionó la relación bilateral al señalar: “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior”.

Sus declaraciones reflejan una preocupación más amplia sobre el trato a ciudadanos colombianos en Estados Unidos, especialmente en casos vinculados con migración y activismo político.

Además, Petro recordó el costo histórico del conflicto en Colombia, afirmando que miles de vidas se han perdido en la lucha contra el narcotráfico que también impacta a la sociedad estadounidense.

El caso Coral: detención, silencio y reclamos

Franklin Humberto ‘Beto’ Coral fue detenido por agentes de ICE pese a tener una solicitud de asilo pendiente desde hace años, lo que ha generado incertidumbre sobre su paradero actual.

Su familia asegura que, tras la captura, no han recibido información clara sobre su ubicación, lo que ha encendido alarmas sobre posibles violaciones a sus derechos fundamentales.

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Coral, quien vive en Estados Unidos desde 2015, había argumentado amenazas de muerte en Colombia relacionadas con el narcotráfico como base para su solicitud de protección.

El caso ha cobrado relevancia no solo por su situación migratoria, sino por su perfil como activista y sus posturas políticas en redes sociales.