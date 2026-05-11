Trump defiende salida OMS

Repatrían pasajeros por hantavirus

Riesgo sigue siendo bajo La decisión de Estados Unidos de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS) volvió al centro de la discusión este lunes, luego de que un brote de hantavirus en un crucero internacional provocara la repatriación urgente de pasajeros estadounidenses desde Canarias. En medio de la preocupación sanitaria, el presidente Donald Trump dejó claro que no tiene intención de reconsiderar su postura frente al organismo internacional. El mandatario respondió de forma tajante: “No, me alegro” Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre si el contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria relacionada con el crucero MV Hondius, le hacía replantear la salida de Estados Unidos de la OMS. La declaración llega mientras autoridades federales monitorean a decenas de pasajeros trasladados desde España tras detectarse varios casos del virus, que ya ha dejado muertos durante la travesía marítima.

El brote de hantavirus en el crucero encendió las alertas sanitarias El MV Hondius, con 147 pasajeros y tripulantes a bordo, llegó a Canarias tras una expedición iniciada en Ushuaia, Argentina. Durante el recorrido por distintas islas del Atlántico comenzaron a registrarse casos de hantavirus, enfermedad que terminó causando tres muertes. Como parte de las medidas de emergencia, 18 personas fueron repatriadas a territorio estadounidense: 17 ciudadanos de EE.UU. y un británico residente en el país. Las autoridades sanitarias estadounidenses detallaron que el grupo fue trasladado desde las Islas Canarias hasta Nebraska en un avión del Departamento de Estado equipado con capacidades médicas especiales. “Durante los próximos días, los pasajeros se someterán a una evaluación de salud inicial y recibirán orientación sobre los siguientes pasos por parte de expertos”, explicó el subsecretario de Respuesta Estratégica del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), John Knox. Autoridades aseguran que el riesgo para la población sigue siendo “muy bajo” Aunque el caso ha generado preocupación internacional, funcionarios de salud pública insistieron en que el riesgo de propagación sigue siendo limitado.

“La variante andina de este virus no se propaga fácilmente y requiere contacto cercano prolongado con alguien que ya presenta síntomas. Aun así, hemos tomado esta situación muy en serio desde el mismo comienzo”, afirmó Brian Christine, subsecretario de salud del HHS. De acuerdo con las autoridades, uno de los pasajeros repatriados dio positivo al virus y otro presenta síntomas leves. Ambos fueron enviados a Atlanta para recibir atención especializada y más evaluaciones médicas. Mientras tanto, los otros 16 pasajeros permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, considerado el único centro de cuarentena del país financiado por el Gobierno federal. Nebraska concentra el operativo de cuarentena y vigilancia médica Las autoridades detallaron que 15 pasajeros permanecen en la Unidad Nacional de Cuarentena del centro médico, mientras que el paciente positivo fue aislado en la unidad de biocontención.

Un equipo de médicos y enfermeros voluntarios monitorea a los pasajeros las 24 horas del día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Todos aquí son asintomáticos y en este momento no presentan fiebre”, aseguró el doctor Michael Wadman, director médico de la unidad de cuarentena. Las autoridades también señalaron que las personas aisladas se encontraban “en buena forma y de buen humor”, aunque visiblemente agotadas por el largo traslado y la situación sanitaria. Trump mantiene su postura contra la OMS pese al contexto sanitario Las declaraciones de Trump reavivan el debate sobre la relación entre Estados Unidos y los organismos internacionales de salud, especialmente en momentos de crisis epidemiológicas. Aunque el brote de hantavirus obligó a movilizar recursos federales, activar protocolos de cuarentena y coordinar repatriaciones internacionales, el mandatario insistió en que la salida de la OMS fue una decisión correcta.