Pasajero francés entra aislamiento

Crucero enfrenta brote mortal

Autoridades activan cuarentenas internacionales Un ciudadano francés comenzó a presentar síntomas de hantavirus mientras viajaba en un vuelo de repatriación tras ser evacuado de un crucero afectado por un brote mortal de la enfermedad. La información fue confirmada este domingo por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu. El caso ocurre mientras distintos países ejecutan estrictos protocolos de cuarentena tras el brote detectado en el crucero MV Hondius, relacionado con al menos nueve casos sospechosos o confirmados y tres fallecimientos. El pasajero francés presentó síntomas durante el vuelo Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement. Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict…

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Segun CBS, las autoridades habían asegurado previamente que ninguna persona a bordo del barco presentaba síntomas de hantavirus. Sin embargo, Lecornu informó en redes sociales que un pasajero francés comenzó a mostrar síntomas mientras viajaba en el vuelo de repatriación. El funcionario no detalló qué síntomas presentó el pasajero. Tampoco aclaró si ya había sido sometido a pruebas para confirmar la infección.

Según el primer ministro francés, cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto. Además, se les practicarán las pruebas correspondientes. El brote está relacionado con una cepa poco común del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona. TE PUEDE INTERESAR: Megaoperativo internacional golpea la “autopista de la cocaína” en el Atlántico Las autoridades han confirmado o sospechan al menos nueve casos vinculados con el crucero.

Entre ellos se reportan tres fallecimientos. Las víctimas mortales identificadas son una pareja holandesa y una mujer alemana. El MV Hondius transportaba cerca de 150 personas de más de 15 países. Entre los pasajeros había 17 ciudadanos estadounidenses. El barco había partido de Cabo Verde con destino a Granadilla, en las Islas Canarias, luego de que España aceptara recibir la embarcación.

Evacuación internacional bajo estrictas medidas sanitarias Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Asian News International (@ani_trending)

Los pasajeros comenzaron a desembarcar el domingo por la mañana tras la llegada del crucero a Tenerife. Oceanwide Expeditions, empresa operadora del barco, informó que la evacuación se realizó mediante lanchas con capacidad para entre cinco y diez personas.

Posteriormente, todos los pasajeros fueron sometidos a controles de síntomas. Las autoridades españolas indicaron que ni pasajeros ni tripulación tuvieron contacto con la población local antes de ser trasladados a sus vuelos. Los ciudadanos españoles fueron evacuados primero y enviados a un hospital militar en Madrid. Los pasajeros franceses y británicos también abandonaron el barco. Un video difundido por el Ministerio de Defensa español mostró superficies cubiertas con plástico y personal usando equipos de protección.

Durante el operativo, pasajeros y trabajadores portuarios utilizaron mascarillas, respiradores y trajes de protección. La operación en Tenerife está siendo supervisada por ministros españoles de Sanidad e Interior. También participa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Las autoridades mantienen que el riesgo para el público general continúa siendo bajo. Tras el desembarco, una tripulación mínima permanecerá en el barco para encargarse de suministros antes de partir rumbo a Rotterdam, Países Bajos.

El viaje tardará aproximadamente cinco días. Según autoridades españolas, el cuerpo de uno de los pasajeros fallecidos permanecerá en el barco hasta su llegada a Rotterdam, donde la embarcación será desinfectada. Estados Unidos y otros países aplican cuarentenas Los ciudadanos estadounidenses serán el último grupo evacuado del crucero. Los CDC enviarán un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos a las Islas Canarias para evaluar el riesgo de exposición de cada pasajero estadounidense. Posteriormente, los evacuados serán trasladados a Estados Unidos en un avión médico especial enviado por los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El vuelo aterrizará en la Base Aérea Offutt, en Omaha, Nebraska. Después serán llevados a una unidad especial de biocontención del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Michael Wadman, director médico de la Unidad Nacional de Cuarentena de ese centro, explicó que cada estadounidense permanecerá en habitaciones individuales durante la cuarentena. Las autoridades no especificaron cuánto tiempo durará el aislamiento. El Reino Unido también anunció que hospitalizará a pasajeros y tripulantes británicos para observación.

En España, los 14 ciudadanos evacuados permanecerán en cuarentena en un hospital militar de Madrid. En Francia, Lecornu adelantó que emitirá un decreto para aplicar medidas de aislamiento a contactos cercanos. La OMS insiste en que el riesgo para la población sigue siendo bajo. Tedros afirmó que “esto no es otro COVID” y pidió evitar el pánico. Según los CDC, los síntomas del hantavirus pueden tardar hasta ocho semanas en aparecer tras la exposición.