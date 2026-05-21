Trump arremete contra jueces por ciudadanía automática

Trump critica al Supremo

Debate por ciudadanía automática

Fallo clave en junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que cree que el Tribunal Supremo terminará respaldando su postura sobre la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

La decisión del máximo tribunal está prevista para junio y definirá si la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero es constitucional.

Por qué importa: La medida impulsada por Trump busca limitar la ciudadanía automática para hijos de personas sin estatus migratorio permanente o en situación irregular.

La iniciativa ha generado un fuerte debate jurídico y político en Estados Unidos.

Donald Trump desafía al Supremo por ciudadanía automática