Trump arremete contra jueces por ciudadanía automática
Publicado el21/05/2026 a las 14:37
- Trump critica al Supremo
- Debate por ciudadanía automática
- Fallo clave en junio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que cree que el Tribunal Supremo terminará respaldando su postura sobre la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
La decisión del máximo tribunal está prevista para junio y definirá si la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero es constitucional.
Por qué importa: La medida impulsada por Trump busca limitar la ciudadanía automática para hijos de personas sin estatus migratorio permanente o en situación irregular.
La iniciativa ha generado un fuerte debate jurídico y político en Estados Unidos.
Donald Trump desafía al Supremo por ciudadanía automática
El presidente Donald Trump calificó como “insostenible” la ciudadanía por nacimiento en EE. UU. y aseguró que sería “una vergüenza” que la Corte Suprema mantenga ese derecho vigente.
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Trump defendió nuevamente su postura durante una rueda de prensa en el Despacho Oval.
“Esta decisión que debe tomar la Corte Suprema es de enorme trascendencia”, afirmó el mandatario.
El presidente también ironizó sobre el posible resultado del fallo, de acuerdo con Telemundo.
“Probablemente fallen en mi contra, pues parece que les gusta hacerlo, ¿saben?”, declaró.
Trump cuestiona ciudadanía automática
Estados Unidos | Donald Trump aseguró creer que el Tribunal Supremo resolverá a favor de mantener la ciudadanía estadounidense por nacimiento, decisión que está prevista para el próximo mes de junio. https://t.co/c8n96qYm4v
— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) May 21, 2026
La orden ejecutiva fue firmada el mismo día en que Trump regresó a la Casa Blanca para iniciar su segundo mandato.
El Tribunal Supremo deberá analizar si esa acción contradice la interpretación histórica de la Constitución estadounidense.
Desde 1868, la Enmienda 14 se ha interpretado como una garantía de ciudadanía para toda persona nacida en territorio estadounidense.
Esa interpretación aplica sin importar el estatus migratorio de los padres.
Trump cuestionó nuevamente ese criterio constitucional.
“Somos el único país del mundo que la tiene”, afirmó.
El mandatario insistió en que la norma permite abusos migratorios.
“Uno pone un pie en nuestro país y, de repente, se convierte en ciudadano”, declaró.
Trump agregó que eso ocurre “siempre y cuando haya entrado de cierta manera”.
Trump habla de impacto económico
Durante su intervención, el presidente vinculó la ciudadanía por nacimiento con problemas económicos para Estados Unidos.
Trump aseguró que la situación podría salirse de control.
“Terminaremos con un 25% de las personas que ingresan a nuestro territorio obteniendo la ciudadanía por derecho de nacimiento”, afirmó.
El mandatario sostuvo que eso afectaría la capacidad de control migratorio del país.
“No tendremos ningún tipo de control”, aseguró.
Trump reiteró que considera necesario cambiar el sistema actual.
Sus declaraciones llegan mientras la discusión sobre inmigración continúa siendo uno de los temas centrales de su administración.
Críticas directas al Tribunal Supremo
Trump también aprovechó el tema para lanzar críticas contra los jueces del Tribunal Supremo.
“Francamente, no estoy satisfecho con algunas de sus decisiones”, afirmó.
El mandatario cuestionó posibles fallos adversos sobre su política migratoria.
Además, relacionó decisiones judiciales previas con pérdidas económicas para el país.
“Si la Corte Suprema ratifica esa decisión, le habrá prestado un pésimo servicio a los Estados Unidos de América”, declaró.
Trump agregó que el tribunal ya había perjudicado al país anteriormente.
Según dijo, la Corte “costó 149.000 millones de dólares en aranceles” al obligar a modificar ciertas políticas comerciales.
La decisión del Supremo sobre la ciudadanía por nacimiento podría convertirse en uno de los fallos más importantes de este nuevo mandato presidencial.