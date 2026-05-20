EE.UU. endurece presión sobre Cuba mientras Trump promete una solución rápida
Publicado el19/05/2026 a las 15:23
- Trump promete ayudar a Cuba
- EE.UU. endurece presión económica
- Cuba enfrenta crisis energética
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería “difícil” resolver la situación que enfrenta Cuba, mientras Washington mantiene una presión económica creciente sobre la isla.
Las declaraciones del mandatario llegan en medio de nuevas sanciones estadounidenses, restricciones energéticas y amenazas diplomáticas dirigidas contra el Gobierno cubano.
Trump afirmó que Cuba “necesita ayuda” y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a intervenir para enfrentar la crisis.
“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida”, declaró el presidente ante periodistas.
Las declaraciones ocurrieron durante una visita a las obras de su nuevo salón de baile en la Casa Blanca.
Trump sostuvo una imagen del proyecto mientras respondía preguntas sobre la situación cubana.
Trump promete actuar “cambie el régimen o no”
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Segun la agencia EFE, el mandatario elogió especialmente a la comunidad cubanoestadounidense de Miami.
Según afirmó, obtuvo “el 97 %” de sus votos en esa ciudad.
Trump aseguró que los cubanos han sido tratados “extremadamente mal” por el Gobierno de La Habana.
También mencionó a Fidel Castro, Raúl Castro y al actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
“Eso no nos resultará difícil de resolver”, dijo Trump al referirse a la situación en la isla.
El presidente fue cuestionado sobre si la solución pasaría necesariamente por un cambio de régimen en Cuba.
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“Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no”, respondió.
Trump describió además un panorama crítico en la isla.
“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda”, afirmó.
El mandatario aseguró que Cuba enfrenta problemas severos de electricidad y alimentación.
“No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, agregó.
Washington intensifica presión económica sobre La Habana
Las declaraciones del presidente ocurren mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre Cuba.
Desde enero pasado, Washington ha endurecido las sanciones económicas y el bloqueo de crudo hacia la isla.
La situación energética cubana se ha agravado después de que Estados Unidos cortara el suministro desde Venezuela.
Además, la Administración Trump amenazó con imponer sanciones a los países que envíen petróleo a Cuba.
La semana pasada, Trump aseguró que cree posible que el Gobierno cubano termine alineándose con Washington.
También afirmó que espera que La Habana se aparte de China.
Las medidas impulsadas por la Casa Blanca forman parte de una estrategia de presión diplomática y económica más amplia.
Justicia estudia posible acusación contra Raúl Castro
En paralelo, el Departamento de Justicia estaría considerando una acusación contra Raúl Castro.
El caso estaría relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
Según medios estadounidenses, el posible anuncio podría realizarse el 20 de mayo en Miami.
La fecha coincide con la celebración del Día de la Independencia de Cuba por parte del exilio cubano.
Raúl Castro tiene actualmente 94 años.
El caso formaría parte de un renovado esfuerzo de la Administración Trump para aumentar la presión sobre La Habana.
Las acciones incluirían medidas diplomáticas, económicas y judiciales.
El objetivo, según lo reportado, sería impulsar cambios políticos en la isla.
Mientras tanto, las declaraciones de Trump vuelven a colocar a Cuba en el centro del debate político estadounidense.