EE.UU. endurece presión sobre Cuba mientras Trump promete una solución rápida

Trump promete ayudar a Cuba

EE.UU. endurece presión económica

Cuba enfrenta crisis energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que a su Gobierno no le sería “difícil” resolver la situación que enfrenta Cuba, mientras Washington mantiene una presión económica creciente sobre la isla.

Las declaraciones del mandatario llegan en medio de nuevas sanciones estadounidenses, restricciones energéticas y amenazas diplomáticas dirigidas contra el Gobierno cubano.

Trump afirmó que Cuba “necesita ayuda” y aseguró que Estados Unidos está dispuesto a intervenir para enfrentar la crisis.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida”, declaró el presidente ante periodistas.

Las declaraciones ocurrieron durante una visita a las obras de su nuevo salón de baile en la Casa Blanca.