Donald Trump asegura que controlará Cuba tras operación en Irán
Trump amenaza control Cuba Discurso tras tensión internacional Menciona despliegue militar El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, durante una cena privada en Florida. El mandatario vinculó esta acción a la finalización de lo que describió como “el trabajo” en Irán, según Telemundo. Sus declaraciones […]
Publicado el02/05/2026 a las 07:45
- Trump amenaza control Cuba
- Discurso tras tensión internacional
- Menciona despliegue militar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, durante una cena privada en Florida.
El mandatario vinculó esta acción a la finalización de lo que describió como “el trabajo” en Irán, según Telemundo.
Sus declaraciones se dieron en un evento cerrado del Forum Club en West Palm Beach, con presencia de líderes políticos y empresariales.
Donald Trump plantea control de Cuba tras operación en Irán
Trump aseguró que su prioridad actual es concluir acciones en Irán antes de enfocarse en Cuba.
Explicó que, tras ello, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln.
El presidente describió un escenario en el que la embarcación se acercaría a la isla.
Dijo que el buque podría detenerse a unos 100 metros de la costa cubana.
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Según Trump, en ese punto, las autoridades cubanas dirían: “Muchas gracias, nos rendimos”.
El USS Abraham Lincoln fue mencionado por el mandatario como “el más grande del mundo”.
Sus palabras fueron parte de una intervención como orador principal en el evento.
La cena fue organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida.
Contexto político y tensiones recientes
Trump afirma que EEUU «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato»
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— La Nueva España (@lanuevaespana) May 2, 2026
Las declaraciones de Trump se producen en medio de un aumento de tensiones con Cuba.
Esta misma semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó acusaciones contra La Habana.
Rubio señaló que Cuba facilita la presencia de servicios de inteligencia de adversarios de Estados Unidos.
Indicó que esta situación ocurre a solo 90 millas del territorio estadounidense.
El funcionario afirmó que la Administración Trump no tolerará este escenario.
En paralelo, el Senado rechazó una propuesta demócrata relacionada con Cuba.
La iniciativa buscaba limitar posibles operaciones militares ordenadas por el presidente.
El rechazo mantiene abierta la posibilidad de decisiones ejecutivas en materia militar.
Presión creciente de la Administración Trump
Desde enero, la Administración Trump ha intensificado su presión sobre La Habana.
Entre las medidas implementadas se encuentra un bloqueo petrolero.
El presidente también ha sugerido en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.
Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia hacia la isla.
El contexto incluye decisiones políticas, económicas y declaraciones públicas.
La intervención en el Forum Club se suma a esta línea de posicionamiento.
El evento fue de carácter privado, con asistentes seleccionados.
Trump participó como figura central en un acto cerrado.
Sus comentarios refuerzan el tono de confrontación en la relación bilateral.
La combinación de medidas y declaraciones mantiene la atención sobre la política estadounidense hacia Cuba.