Trump amenaza control Cuba

Discurso tras tensión internacional

Menciona despliegue militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, durante una cena privada en Florida.

El mandatario vinculó esta acción a la finalización de lo que describió como “el trabajo” en Irán, según Telemundo.

Sus declaraciones se dieron en un evento cerrado del Forum Club en West Palm Beach, con presencia de líderes políticos y empresariales.

Donald Trump plantea control de Cuba tras operación en Irán

Trump aseguró que su prioridad actual es concluir acciones en Irán antes de enfocarse en Cuba.

Explicó que, tras ello, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln.