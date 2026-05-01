Tres adolescentes fallecen

Familias piden apoyo

Comunidad en duelo La muerte de tres jóvenes de 15 años en un accidente en Washington ha dejado a una comunidad entera en duelo. Mientras sus familias buscan apoyo económico y emocional para enfrentar una pérdida devastadora. Familias identifican a las víctimas y comparten su dolor Tres adolescentes —Yaritzi Flores-Romero, Melissa Romero-Espinoza e Iris Ramos Cruz— murieron en un trágico accidente automovilístico ocurrido cerca de Othello. Las jóvenes, todas de 15 años, viajaban juntas en una camioneta cuando ocurrió el choque. Sus familiares y amigos confirmaron sus identidades a través de campañas en GoFundMe, donde también han comenzado a compartir mensajes llenos de dolor, recuerdos y gratitud hacia quienes han mostrado apoyo.

La pérdida ha impactado profundamente a sus seres queridos, quienes describen a las adolescentes como jóvenes llenas de luz, amor y sueños. En medio del duelo, destacan el vacío irreparable que dejan en sus familias y en la comunidad. Familiares honran a Yaritzi y Melissa con emotivo mensaje En una de las campañas, creada para honrar a Yaritzi y Melissa, sus familiares expresaron: “Nos reunimos para honrar y recordar a dos queridas integrantes de nuestra familia, dos vidas fueron arrebatadas demasiado pronto en un tragico accidente automovilístico. Su ausencia ha dejado un vacío que nunca podrá ser llenado; sin embargo, su amor, sus risas y los recuerdos que nos regalaron permanecerán con nosotros para siempre.”

Dolor compartido y agradecimiento a la comunidad “En estos momentos difíciles, nos unimos no solo para guardar luto, sino también para brindarnos apoyo mutuo y celebrar las hermosas vidas que vivieron.” “Les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón por su apoyo, sus oraciones y su bondad. Cada gesto, sin importar que grande o pequeño sea, es inmensamente apreciado.” Recuerdos que permanecen para siempre “Aunque ya no se encuentran físicamente entre nosotros, siempre estarán con nosotros en espíritu: en cada recuerdo, en cada momento en que las llevemos cerca de nuestros corazones.” “¡Recordadas por siempre!”

Familia de Iris comparte su despedida y pide apoyo Por separado, la familia de Iris Ramos Cruz también compartió un mensaje conmovedor: “Buenas tardes a todos amigos y familiares. De parte de la familia ramos Cruz queremos pedir ayuda a nuestra comunidad para recaudar fondos para los gastos funerarios para nuestra niña Iris ramos Cruz. Perdimos an Iris el 26 de abril en un accidente que nos dejó sin palabras.” Describen a Iris como una luz con grandes sueños “Ella fue una niña que siempre brillaba donde quiera que ella iba fue una luz al mundo. Iris tenía un futuro brillante adelante de ella.”

“Nuestra niña siempre soñó con ser técnica de uñas ella Le encantaba hacerse las uñas, pero sobre todo le encantaba pasar tiempo con su familia y amigas.” Una pérdida que deja un vacío profundo “Nunca imaginamos haber perdido a nuestra niña, era un alma hermosa e impactó muchas vidas, siempre extrañaremos a nuestra princesa.” “Ha sido un proceso muy difícil y doloroso para nosotros y solo estamos pidiendo la ayuda de amigos y familiares para recaudar fondos.” Investigación sigue en curso y comunidad permanece en shock Las autoridades informaron que el accidente sigue bajo investigación.

La conductora de otro vehículo involucrado, identificada como Presiliana Perez-Pineda, de 19 años, enfrenta cargos por homicidio vehicular en tres casos. También se indicó que podría existir una relación previa entre la sospechosa y una de las víctimas, lo que ha llevado a considerar posibles circunstancias adicionales en el caso, incluyendo cargos relacionados con violencia doméstica. Te Puede Interesar: Trump se burla de las orejas del jefe de la NASA frente a astronautas de Artemis II Mientras tanto, la comunidad de Othello continúa procesando la tragedia. Compañeros de escuela, amigos y familiares se han unido para recordar a las jóvenes y apoyar a sus familias en este momento de profundo dolor. Las campañas de recaudación continúan activas con el objetivo de cubrir los gastos funerarios y conmemorativos.