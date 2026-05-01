Accidente aéreo en Texas

Cinco víctimas mortales

Investigación federal en curso

Una avioneta se estrelló la noche del jueves en una zona montañosa cercana a Wimberley, Texas, dejando un saldo fatal de cinco personas muertas.

El accidente ocurrió a una hora aproximada de las 11:05 p.m., cuando equipos de emergencia fueron alertados sobre la caída de una aeronave en el condado de Hays.

Las autoridades confirmaron que el avión, un Cessna 421C, llevaba cinco ocupantes a bordo y que ninguno sobrevivió al impacto.

Los cuerpos fueron localizados en el lugar del siniestro, donde bomberos y paramédicos trabajaron durante la madrugada en labores de recuperación.

Impacto a gran velocidad en zona montañosa

De acuerdo con información preliminar, la aeronave viajaba a alta velocidad al momento de estrellarse en el terreno accidentado.