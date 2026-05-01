Tragedia en el cielo de Texas: cinco muertos tras violento desplome de avioneta en zona montañosa
Accidente aéreo en Texas Cinco víctimas mortales Investigación federal en curso Una avioneta se estrelló la noche del jueves en una zona montañosa cercana a Wimberley, Texas, dejando un saldo fatal de cinco personas muertas. El accidente ocurrió a una hora aproximada de las 11:05 p.m., cuando equipos de emergencia fueron alertados sobre la caída […]
Publicado el01/05/2026 a las 08:57
- Accidente aéreo en Texas
- Cinco víctimas mortales
- Investigación federal en curso
Una avioneta se estrelló la noche del jueves en una zona montañosa cercana a Wimberley, Texas, dejando un saldo fatal de cinco personas muertas.
El accidente ocurrió a una hora aproximada de las 11:05 p.m., cuando equipos de emergencia fueron alertados sobre la caída de una aeronave en el condado de Hays.
Las autoridades confirmaron que el avión, un Cessna 421C, llevaba cinco ocupantes a bordo y que ninguno sobrevivió al impacto.
Los cuerpos fueron localizados en el lugar del siniestro, donde bomberos y paramédicos trabajaron durante la madrugada en labores de recuperación.
Impacto a gran velocidad en zona montañosa
De acuerdo con información preliminar, la aeronave viajaba a alta velocidad al momento de estrellarse en el terreno accidentado.
Las primeras investigaciones descartan, hasta ahora, que se haya producido una colisión en el aire con otra aeronave.
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En el área volaba también un segundo avión, el cual logró aterrizar sin contratiempos en New Braunfels.
El lugar del accidente se encuentra en una región montañosa cercana a Wimberley, a aproximadamente una hora de Austin.
Clima estable al momento del incidente
Reportes meteorológicos indican que, al momento del siniestro, las condiciones eran relativamente tranquilas.
Los vientos soplaban desde el norte con ráfagas menores a 16 kilómetros por hora y no se registraba lluvia cuando ocurrió el impacto.
Sin embargo, durante la madrugada el panorama cambió con la llegada de precipitaciones en el condado de Hays.
La lluvia comenzó alrededor de las 3:00 a.m. y continuó de forma intermitente durante el día, complicando las tareas en el sitio.
Lluvias complican investigación federal
En la zona de Wimberley se acumuló cerca de una pulgada de lluvia desde las primeras horas del viernes. Además, en áreas cercanas, como al suroeste en dirección a Spring Lake, los registros alcanzaron entre una y casi dos pulgadas.
Las condiciones fangosas podrían dificultar la recolección de evidencias y el análisis técnico del terreno donde cayó la aeronave.
La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte encabezan ahora la investigación para esclarecer qué provocó esta tragedia que sacudió a la comunidad local.
Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, ya que primero deben notificar oficialmente a sus familiares, señaló ‘Fox 8 News‘.