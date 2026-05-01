Retiran populares mezclas de bebidas en polvo por posible contaminación con Salmonella
Retiran bebidas en polvo Riesgo potencial de Salmonella Sin casos reportados La empresa Ghirardelli Chocolate Company anunció el retiro voluntario de varias mezclas de bebidas en polvo por un posible riesgo sanitario. Dicha medida surge tras detectarse que un ingrediente utilizado en su elaboración podría estar vinculado con contaminación por Salmonella. La leche en polvo […]
Publicado el01/05/2026 a las 12:23
- Retiran bebidas en polvo
- Riesgo potencial de Salmonella
- Sin casos reportados
La empresa Ghirardelli Chocolate Company anunció el retiro voluntario de varias mezclas de bebidas en polvo por un posible riesgo sanitario.
Dicha medida surge tras detectarse que un ingrediente utilizado en su elaboración podría estar vinculado con contaminación por Salmonella.
La leche en polvo involucrada fue previamente retirada por su proveedor ante preocupaciones similares.
Hasta el momento, no se han reportado casos de personas enfermas relacionados con estos productos.
¿Cuál es el riesgo para la salud?
La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.
También representa un peligro para personas con sistemas inmunológicos debilitados.
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En individuos sanos, la infección suele manifestarse con fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
En situaciones poco frecuentes, la bacteria puede propagarse al torrente sanguíneo y derivar en complicaciones más severas.
Productos incluidos en el retiro
El retiro abarca mezclas en polvo destinadas principalmente a servicios de alimentación e instituciones.
Algunos productos también pudieron estar disponibles para consumidores a través de plataformas de comercio electrónico.
Entre los artículos señalados se encuentran frappés sabor chocolate y blanco clásico en presentaciones de 30 libras.
También se incluyen bolsas de chocolate caliente premium, cacao molido dulce y mezclas sabor moca, vainilla y chocolate blanco.
Lotes y fechas específicas
Los productos afectados corresponden a lotes específicos identificados con códigos alfanuméricos.
Las fechas de consumo preferente van desde febrero de 2027 hasta enero de 2028.
La compañía indicó que el retiro se limita únicamente a esos lotes concretos.
Otros productos de la marca no están involucrados en esta medida preventiva.
Recomendaciones a consumidores
La empresa solicita a quienes hayan adquirido alguno de los productos listados que eviten consumirlos.
Los clientes pueden comunicarse directamente con la compañía para recibir orientación o resolver dudas.
El número habilitado es el 1-844-776-0419 y está disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
Ghirardelli aseguró que coopera plenamente con las autoridades y que la decisión busca proteger la salud pública.
Vigilancia sanitaria continúa
El retiro voluntario forma parte de los protocolos de seguridad alimentaria ante riesgos potenciales.
La compañía reiteró que la acción se tomó de manera preventiva tras la notificación del proveedor.
La vigilancia sanitaria continuará mientras se analiza la situación de los lotes involucrados.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y verificar los códigos antes de consumir estos productos, señaló la ‘FDA‘.