Retiran bebidas en polvo

Riesgo potencial de Salmonella

Sin casos reportados

La empresa Ghirardelli Chocolate Company anunció el retiro voluntario de varias mezclas de bebidas en polvo por un posible riesgo sanitario.

Dicha medida surge tras detectarse que un ingrediente utilizado en su elaboración podría estar vinculado con contaminación por Salmonella.

La leche en polvo involucrada fue previamente retirada por su proveedor ante preocupaciones similares.

Hasta el momento, no se han reportado casos de personas enfermas relacionados con estos productos.

¿Cuál es el riesgo para la salud?

La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños y adultos mayores.