Trump propone cambiar el nombre de ICE en su cuenta de Truth Social
Publicado el21/06/2026 a las 11:06
- Trump propone renombrar ICE
- Defiende a agentes migratorios
- Casa Blanca impulsa NICE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a impulsar la idea de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por NICE, una propuesta que, según explicó, busca contrarrestar la imagen negativa que considera ha sido promovida por los medios de comunicación contra la agencia.
Por qué importa: La propuesta surge en medio de un intenso debate sobre las políticas migratorias y los operativos de ICE, una agencia que enfrenta críticas constantes por sus acciones de control migratorio en todo el país.
A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que ICE ha sido objeto de un trato injusto por parte de los llamados “medios de noticias falsas”.
El mandatario aseguró que la agencia ha sido “maltratada” a niveles que, según él, nunca antes se habían visto.
Trump cambia ICE a NICE y desata polémica
Además, sostuvo que gran parte de la hostilidad hacia los agentes migratorios proviene de críticos políticos que mantienen una postura contraria a las acciones de la agencia.
En su mensaje, Trump defendió a los integrantes de ICE y los describió como “patriotas” que realizan su trabajo en un “entorno hostil”.
También aprovechó la publicación para consultar a sus seguidores sobre la posibilidad de modificar el nombre de la institución.
La encuesta planteó la idea de agregar una “N” a las siglas actuales, manteniendo la esencia del nombre de la agencia mientras se incorpora una nueva palabra.
La propuesta juega con el significado de “nice”
🇺🇸 Trump lanza propuesta para cambiar el nombre de ICE a “NICE” y pide opinión en redeshttps://t.co/alKwWqaZD4 pic.twitter.com/RClbmeCLCy
— heraldousa (@heraldousa) June 21, 2026
Trump explicó que ICE corresponde a las siglas de “Immigration and Customs Enforcement”.
Según detalló, NICE incorporaría la palabra “National”, por lo que el nombre seguiría conservando las letras originales de la agencia.
La propuesta también tiene un componente simbólico y comunicativo.
En inglés, la palabra “nice” puede traducirse como “bueno”, “amable” o “agradable”.
El presidente afirmó que el cambio tendría además el efecto de “desconcertar” a periodistas que, según él, suelen atacar a la agencia migratoria.
La idea no surgió directamente de Trump.
El 25 de marzo, una usuaria de redes sociales identificada como Alyssa Marleen escribió en X que le gustaría que el mandatario cambiara el nombre de ICE a NICE.
Su argumento era que los medios tendrían que referirse constantemente a los “agentes NICE”.
Trump respondió posteriormente a esa publicación mediante Truth Social.
“¡Gran Idea! ¡Háganlo!”, escribió el mandatario en apoyo a la propuesta.
La Casa Blanca retomó la campaña en redes sociales
La iniciativa fue retomada más adelante por la Casa Blanca a través de X.
La publicación incluyó el mensaje “ICE = NICE Agents” (“Agentes Nice”).
Junto al texto se difundió un cartel generado con inteligencia artificial.
La imagen mostraba a un agente de ICE cuidando a un menor.
La difusión del material coincidió con un momento en que la agencia enfrenta cuestionamientos por sus operativos migratorios.
Entre las críticas señaladas se encuentran denuncias relacionadas con separaciones familiares.
También se mencionan acusaciones sobre el uso de fuerza excesiva durante algunas intervenciones.
Además, la agencia ha sido objeto de señalamientos por el uso de menores durante detenciones de padres indocumentados.
Mientras tanto, Trump mantiene su respaldo público a ICE y continúa promoviendo una propuesta que combina un cambio de imagen con un mensaje político dirigido a sus seguidores y críticos.