Trump propone cambiar el nombre de ICE en su cuenta de Truth Social

Trump propone renombrar ICE

Defiende a agentes migratorios

Casa Blanca impulsa NICE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a impulsar la idea de cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por NICE, una propuesta que, según explicó, busca contrarrestar la imagen negativa que considera ha sido promovida por los medios de comunicación contra la agencia.

Por qué importa: La propuesta surge en medio de un intenso debate sobre las políticas migratorias y los operativos de ICE, una agencia que enfrenta críticas constantes por sus acciones de control migratorio en todo el país.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó que ICE ha sido objeto de un trato injusto por parte de los llamados “medios de noticias falsas”.

El mandatario aseguró que la agencia ha sido “maltratada” a niveles que, según él, nunca antes se habían visto.

Trump cambia ICE a NICE y desata polémica

Además, sostuvo que gran parte de la hostilidad hacia los agentes migratorios proviene de críticos políticos que mantienen una postura contraria a las acciones de la agencia.

En su mensaje, Trump defendió a los integrantes de ICE y los describió como “patriotas” que realizan su trabajo en un “entorno hostil”.

También aprovechó la publicación para consultar a sus seguidores sobre la posibilidad de modificar el nombre de la institución.

La encuesta planteó la idea de agregar una “N” a las siglas actuales, manteniendo la esencia del nombre de la agencia mientras se incorpora una nueva palabra.