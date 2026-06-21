Trump niega peajes en plena tensión con Irán
Publicado el21/06/2026 a las 10:25
- Trump descarta peajes en Ormuz
- Irán anuncia cierre marítimo
- Suiza albergará negociaciones clave
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego acordado entre Washington y Teherán.
La declaración ocurre en medio de un escenario de tensión regional, luego de que Irán anunciara el cierre del estratégico paso marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano.
El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más relevantes de Oriente Medio. Su situación se ha convertido en uno de los puntos de atención tras el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán para abrir una tregua de 60 días.
Trump publicó su mensaje en Truth Social horas después de que Washington y Teherán avanzaran en la implementación del memorando de entendimiento firmado el pasado jueves.
Trump garantiza libre tránsito durante la tregua
Donald Trump aseguró este sábado que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. https://t.co/eSdbaZPGzW
— NMás (@nmas) June 20, 2026
El acuerdo establece un periodo de 60 días de tregua con el objetivo de alcanzar un pacto definitivo que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.
En su publicación, el mandatario afirmó que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante esos 60 días, según El Financiero.
También sostuvo que la medida se mantendría incluso después de que concluya el plazo previsto en el acuerdo.
Trump no hizo referencia al anuncio realizado por Irán sobre el cierre del estrecho.
Sin embargo, sí planteó una posible excepción.
Según explicó, únicamente podrían establecerse peajes si fueran impuestos por y para Estados Unidos en caso de que el acuerdo no llegue a concretarse.
El presidente indicó que esos recursos servirían para recuperar costos pasados, presentes y futuros relacionados con los servicios prestados por Estados Unidos como “ángel de la guarda” de los países de Oriente Medio.
Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz
Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo.
La decisión fue presentada como una respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano.
Por su parte, Estados Unidos aseguró que el tránsito marítimo continuó durante la jornada.
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Washington señaló además que mantiene vigilancia permanente para garantizar que la vía permanezca abierta.
De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el nivel de amenaza a la seguridad marítima en la zona se redujo a moderado tras la firma del memorando de entendimiento.
Aun así, el organismo advirtió sobre la presencia de minas en el área.
También alertó sobre operaciones de limpieza que continúan desarrollándose en el paso marítimo.
El pasado 18 de junio, después de la firma del memorando, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que mantenía sobre el tránsito de embarcaciones hacia puertos iraníes durante la guerra.
Suiza será sede de la primera ronda de negociaciones
La primera ronda de negociaciones entre las partes está programada para este domingo en Suiza.
En representación de Irán participará el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.
El funcionario advirtió este sábado que acudirá a las conversaciones para exigir el cumplimiento del memorando firmado entre ambos países.
Araqchí considera que el acuerdo ha sido vulnerado por los ataques israelíes contra el Líbano.
Teherán también sostuvo que las conversaciones solo podrán avanzar cuando comiencen a aplicarse las obligaciones contempladas en el documento.
Entre ellas, destacó el compromiso relacionado con el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el territorio libanés.
Del lado estadounidense ya se encuentran en Suiza el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.
Además, está previsto que el vicepresidente JD Vance se incorpore a las negociaciones.