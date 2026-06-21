Trump niega peajes en plena tensión con Irán

Trump descarta peajes en Ormuz

Irán anuncia cierre marítimo

Suiza albergará negociaciones clave

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego acordado entre Washington y Teherán.

La declaración ocurre en medio de un escenario de tensión regional, luego de que Irán anunciara el cierre del estratégico paso marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más relevantes de Oriente Medio. Su situación se ha convertido en uno de los puntos de atención tras el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán para abrir una tregua de 60 días.

Trump publicó su mensaje en Truth Social horas después de que Washington y Teherán avanzaran en la implementación del memorando de entendimiento firmado el pasado jueves.

Trump garantiza libre tránsito durante la tregua

Donald Trump aseguró este sábado que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante el periodo de alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. https://t.co/eSdbaZPGzW — NMás (@nmas) June 20, 2026

El acuerdo establece un periodo de 60 días de tregua con el objetivo de alcanzar un pacto definitivo que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

En su publicación, el mandatario afirmó que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz durante esos 60 días, según El Financiero.

También sostuvo que la medida se mantendría incluso después de que concluya el plazo previsto en el acuerdo.

Trump no hizo referencia al anuncio realizado por Irán sobre el cierre del estrecho.

Sin embargo, sí planteó una posible excepción.

Según explicó, únicamente podrían establecerse peajes si fueran impuestos por y para Estados Unidos en caso de que el acuerdo no llegue a concretarse.

El presidente indicó que esos recursos servirían para recuperar costos pasados, presentes y futuros relacionados con los servicios prestados por Estados Unidos como “ángel de la guarda” de los países de Oriente Medio.