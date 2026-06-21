ICE arresta a 21 inmigrantes en club de Arkansas

ICE detuvo 21 inmigrantes

Concierto fue cancelado

Policía niega redada migratoria

Una operación policial interrumpió y canceló minutos antes de comenzar un concierto del grupo mexicano Los Terribles Del Norte en Texarkana, Arkansas, y derivó en la detención de 21 inmigrantes indocumentados y en sanciones relacionadas con la venta ilegal de alcohol.

Por qué importa: El caso generó atención en redes sociales debido a las detenciones realizadas por autoridades migratorias y a las versiones que vinculaban el operativo con acciones de ICE.

Sin embargo, la Policía de Texarkana aseguró que la investigación comenzó por denuncias relacionadas con la venta de alcohol a menores y el funcionamiento irregular del establecimiento.

El operativo ocurrió el sábado 13 de junio en el Club Level, ubicado en el 2502 E 9th Street de Texarkana, según Telemundo.

ICE detiene a 21 inmigrantes durante intervención en club

New footage from KTBS shows moments from an ICE raid at a club in Texarkana. ICE later confirmed that 21 people were arrested in the raid. pic.twitter.com/p1daouDtid — KATV News (@KATVNews) June 19, 2026

Según el Departamento de Policía de Texarkana (Arkansas), la investigación comenzó tras recibir múltiples denuncias de miembros de la comunidad.

Las quejas señalaban presunto consumo de alcohol por menores de edad y la venta ilegal de bebidas alcohólicas a personas menores de 21 años.

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Durante una inspección inicial, las autoridades determinaron que el establecimiento no contaba con los permisos requeridos por el estado de Arkansas para poseer o vender alcohol.

Ante esa situación, se notificó a la Unidad Antidroga 8th South, integrada por agentes de la policía de Texarkana y de los condados de Miller y Lafayette.

La policía indicó que, como parte de la investigación, un agente encubierto logró comprar alcohol dentro del club sin presentar identificación.