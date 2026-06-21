ICE arresta a 21 inmigrantes en club de Arkansas
Publicado el21/06/2026 a las 09:39
- ICE detuvo 21 inmigrantes
- Concierto fue cancelado
- Policía niega redada migratoria
Una operación policial interrumpió y canceló minutos antes de comenzar un concierto del grupo mexicano Los Terribles Del Norte en Texarkana, Arkansas, y derivó en la detención de 21 inmigrantes indocumentados y en sanciones relacionadas con la venta ilegal de alcohol.
Por qué importa: El caso generó atención en redes sociales debido a las detenciones realizadas por autoridades migratorias y a las versiones que vinculaban el operativo con acciones de ICE.
Sin embargo, la Policía de Texarkana aseguró que la investigación comenzó por denuncias relacionadas con la venta de alcohol a menores y el funcionamiento irregular del establecimiento.
El operativo ocurrió el sábado 13 de junio en el Club Level, ubicado en el 2502 E 9th Street de Texarkana, según Telemundo.
ICE detiene a 21 inmigrantes durante intervención en club
New footage from KTBS shows moments from an ICE raid at a club in Texarkana.
ICE later confirmed that 21 people were arrested in the raid. pic.twitter.com/p1daouDtid
— KATV News (@KATVNews) June 19, 2026
Según el Departamento de Policía de Texarkana (Arkansas), la investigación comenzó tras recibir múltiples denuncias de miembros de la comunidad.
Las quejas señalaban presunto consumo de alcohol por menores de edad y la venta ilegal de bebidas alcohólicas a personas menores de 21 años.
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Durante una inspección inicial, las autoridades determinaron que el establecimiento no contaba con los permisos requeridos por el estado de Arkansas para poseer o vender alcohol.
Ante esa situación, se notificó a la Unidad Antidroga 8th South, integrada por agentes de la policía de Texarkana y de los condados de Miller y Lafayette.
La policía indicó que, como parte de la investigación, un agente encubierto logró comprar alcohol dentro del club sin presentar identificación.
Operativo dentro del local terminó con sanciones
An ICE raid on a Texarkana nightclub led to the arrest of 21 people on Saturday, a spokesperson with the agency said.
FULL STORY: https://t.co/qXQ1prtrhk pic.twitter.com/T8o5W9fM0H
— KATV News (@KATVNews) June 19, 2026
Posteriormente, los agentes comenzaron a solicitar documentos de identidad a personas que consumían alcohol o que aparentaban ser menores de edad.
De acuerdo con la versión policial, quienes cooperaron y mostraron una identificación válida pudieron retirarse del lugar.
Las autoridades informaron que el propietario del club y dos empleados fueron sancionados por la venta ilegal de alcohol.
La Policía de Texarkana señaló además que algunas personas dentro del establecimiento se negaron a mostrar documentos de identidad o a proporcionar información personal.
Según el reporte oficial, esa situación llevó a solicitar apoyo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para colaborar en la identificación de esas personas.
La Oficina del Sheriff del condado de Miller confirmó posteriormente que estuvo presente en el lugar únicamente para brindar asistencia a otra agencia policial.
ICE confirma la detención de 21 inmigrantes
Aunque la Policía de Texarkana sostuvo que la investigación no estaba relacionada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un portavoz de esa agencia confirmó que se realizaron detenciones migratorias durante el operativo.
Según ICE, el 13 de junio de 2026 la oficina de Nueva Orleans participó en una operación en el Club Level junto con socios del programa 287(g).
El portavoz indicó que fueron detenidos 21 inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con la información oficial, cuatro de ellos contaban con órdenes definitivas de expulsión y dos tenían condenas penales.
Los equipos del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública (PSTF), coordinados por la Unidad de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) y en colaboración con socios de múltiples jurisdicciones, llevaron a cabo la operación, según explicó ICE.
Mientras tanto, Los Terribles Del Norte reaccionaron a lo ocurrido mediante un comunicado publicado en Facebook.
La agrupación informó que el evento fue interrumpido y cancelado minutos antes de comenzar debido a circunstancias ajenas a su control.
El grupo expresó además su respaldo a la comunidad latina y manifestó su solidaridad con las personas afectadas por el operativo.
“Queremos que sepan que estamos del lado de nuestra comunidad latina y que creemos que esto no está bien”, señaló la agrupación en su mensaje.