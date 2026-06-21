Terrible accidente en Minnesota deja muerta a niña de 5 años

Niña muere en volcadura

No llevaba cinturón puesto

Investigan causas del accidente

Una mañana que parecía transcurrir con normalidad terminó en tragedia para una familia este sábado en Minnesota.

Una niña de 5 años, identificada como Camila Flores, perdió la vida después de que una camioneta tipo van se saliera de la carretera y volcara varias veces sobre la autopista I-494 en Inver Grove Heights.

De acuerdo con la Patrulla Estatal de Minnesota, el accidente ocurrió alrededor de las 10:11 de la mañana cerca de Pieper Road y Sunfish Lake.

La menor sufrió lesiones fatales durante el percance, mientras que el conductor sobrevivió con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Niña muere en volcadura en Minnesota

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Camila Flores, de apenas 5 años de edad.

Según el reporte oficial, la menor viajaba en una Chevrolet Express modelo 2002 que circulaba en dirección oeste sobre la autopista I-494.

Por razones que continúan bajo investigación, la camioneta abandonó la vía y posteriormente dio múltiples vueltas antes de detenerse.

El impacto provocó lesiones mortales a la niña. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente, pero la menor no sobrevivió a las heridas sufridas durante la volcadura.

La Patrulla Estatal continúa recopilando información para determinar qué provocó que el vehículo se saliera de la carretera.