Terrible accidente en Minnesota deja muerta a niña de 5 años
Publicado el21/06/2026 a las 07:48
- Niña muere en volcadura
- No llevaba cinturón puesto
- Investigan causas del accidente
Una mañana que parecía transcurrir con normalidad terminó en tragedia para una familia este sábado en Minnesota.
Una niña de 5 años, identificada como Camila Flores, perdió la vida después de que una camioneta tipo van se saliera de la carretera y volcara varias veces sobre la autopista I-494 en Inver Grove Heights.
De acuerdo con la Patrulla Estatal de Minnesota, el accidente ocurrió alrededor de las 10:11 de la mañana cerca de Pieper Road y Sunfish Lake.
La menor sufrió lesiones fatales durante el percance, mientras que el conductor sobrevivió con heridas que no ponen en riesgo su vida.
Niña muere en volcadura en Minnesota
Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Camila Flores, de apenas 5 años de edad.
Según el reporte oficial, la menor viajaba en una Chevrolet Express modelo 2002 que circulaba en dirección oeste sobre la autopista I-494.
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Por razones que continúan bajo investigación, la camioneta abandonó la vía y posteriormente dio múltiples vueltas antes de detenerse.
El impacto provocó lesiones mortales a la niña. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del accidente, pero la menor no sobrevivió a las heridas sufridas durante la volcadura.
La Patrulla Estatal continúa recopilando información para determinar qué provocó que el vehículo se saliera de la carretera.
Conductor resultó herido pero sobrevivió
INVER GROVE HEIGHTS, MN – 10:15 AM: Very serious crash on westbound I-494 between Delaware Avenue and South Robert Street. Expect significant delays in the area in both directions! pic.twitter.com/uhoMTO4TGr
— Limitless Media (@LimitlessNewsMN) June 20, 2026
El conductor fue identificado como Angel Eduardo Ruiz Perez, de 20 años y residente de Salem, Oregon.
Las autoridades señalaron que sufrió lesiones que no representan una amenaza para su vida.
Además del conductor y la menor fallecida, en el vehículo viajaban otros dos pasajeros.
La Patrulla Estatal indicó que la información relacionada con esas personas será revelada posteriormente.
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los otros ocupantes de la camioneta.
Los investigadores continúan revisando las circunstancias que rodearon el accidente para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos.
Autoridades investigan las causas del percance
Uno de los datos destacados en el reporte preliminar es que Camila Flores no llevaba puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.
Las autoridades también señalaron que las condiciones de la carretera no parecen haber contribuido al percance.
Según la Patrulla Estatal, el pavimento se encontraba seco cuando ocurrió la volcadura.
Asimismo, indicaron que el alcohol no parece haber sido un factor relacionado con el accidente.
La emergencia generó importantes afectaciones al tránsito en la zona. Varios carriles de la autopista I-494 permanecieron cerrados durante horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en la escena y realizaban las labores correspondientes.
La investigación permanece abierta y las autoridades no han informado aún qué causó que la Chevrolet Express abandonara la vía antes de volcar repetidamente.