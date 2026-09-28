Trump cae a 37% y Polymarket refleja presión por el Congreso

Trump mantiene el optimismo mientras crece la inquietud republicana

El dato: La encuesta del WSJ registra 37% de aprobación y 61% de desaprobación entre votantes registrados, con un margen de error de ±2.5 puntos.

La aprobación presidencial toca un mínimo en la serie preelectoral del WSJ, mientras mercados de predicción reflejan expectativas favorables a los demócratas. La aprobación del presidente Donald Trump cayó al 37% antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, según una encuesta de The Wall Street Journal. Por qué importa: Es el nivel más bajo para un presidente antes de unas midterms en las encuestas del Journal que se remontan a 1990.Trump ha expresado confianza en que los republicanos tendrán buenos resultados en noviembre, incluso mientras los números muestran un escenario más complicado. El Wall Street Journal reportó preocupación entre estrategas, legisladores y candidatos republicanos que compiten en carreras clave a pocas semanas de las elecciones. Parte de esa inquietud también aparece en estados donde candidatos republicanos enfrentan presión por el costo de vida, especialmente los precios de combustibles.El propio Trump ha intentado movilizar a sus seguidores. En Truth Social pidió a MAGA actuar como si él estuviera en la boleta y prometió apoyar candidatos republicanos.