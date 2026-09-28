Trump cae a 37% y Polymarket refleja presión por el Congreso
La aprobación de Trump cae al 37% antes de las midterms, mientras Polymarket refleja expectativas de cambios en el control del Congreso.
Por Kristel Escobar
Publicado el28/09/2026 a las 11:02
La aprobación presidencial toca un mínimo en la serie preelectoral del WSJ, mientras mercados de predicción reflejan expectativas favorables a los demócratas. La aprobación del presidente Donald Trump cayó al 37% antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, según una encuesta de The Wall Street Journal. Por qué importa: Es el nivel más bajo para un presidente antes de unas midterms en las encuestas del Journal que se remontan a 1990.
Trump mantiene el optimismo mientras crece la inquietud republicanaTrump ha expresado confianza en que los republicanos tendrán buenos resultados en noviembre, incluso mientras los números muestran un escenario más complicado. El Wall Street Journal reportó preocupación entre estrategas, legisladores y candidatos republicanos que compiten en carreras clave a pocas semanas de las elecciones. Parte de esa inquietud también aparece en estados donde candidatos republicanos enfrentan presión por el costo de vida, especialmente los precios de combustibles.
- El dato: La encuesta del WSJ registra 37% de aprobación y 61% de desaprobación entre votantes registrados, con un margen de error de ±2.5 puntos.
Polymarket pone al Congreso bajo la lupa
Otro indicador seguido por observadores políticos está enviando señales distintas a las expectativas públicas de Trump, aunque mide algo completamente diferente a una encuesta. Polymarket mostraba este 28 de septiembre una probabilidad implícita de 63% para que los demócratas controlen el Senado después de las elecciones. En la Cámara de Representantes, el mismo mercado situaba en 93% la probabilidad implícita de control demócrata.
President Trump's 37% job approval rating is the lowest of any president before a midterm election (note: polling data goes back to 1990). https://t.co/T75ttFS9qH— Charlie Bilello (@charliebilello) September 28, 2026
- La diferencia: Polymarket no encuesta votantes. Sus porcentajes provienen de precios pagados por participantes que compran y venden posiciones sobre determinados resultados.
Las apuestas no predicen cómo votarán los estadounidenses
La caída de la aprobación presidencial y los movimientos de Polymarket ocurren simultáneamente, pero eso no demuestra que un indicador esté causando el otro. Tampoco significa que los porcentajes del mercado anticipen necesariamente quién terminará controlando alguna de las dos cámaras después de las elecciones. Actualmente, los republicanos controlan el Senado 53-47, mientras 35 escaños senatoriales estarán en juego durante este ciclo electoral.
Polymarket: Democrats are now favored to take back the Senate (63% probability) and the House (93% probability) in the midterm elections, the highest odds to date... https://t.co/K4jnXdA5Oh— Charlie Bilello (@charliebilello) September 28, 2026
- Qué sigue: Los votantes decidirán el 3 de noviembre la composición de la Cámara y los escaños del Senado en disputa, determinando el equilibrio de poder en Washington.