Trump aviva tensión con Cuba tras insinuar que “muchas cosas” ocurrirán en dos meses
Publicado el17/07/2026 a las 07:52
- Trump aviva tensión con Cuba
- Pentágono evaluaría posible intervención
- Demócratas rechazan ataque militar
Donald Trump volvió a colocar a Cuba en el centro del debate internacional al sugerir que en los próximos dos meses podrían producirse acontecimientos relevantes relacionados con la isla.
La declaración ocurre mientras crece la atención sobre la política exterior estadounidense y en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y nuevas tensiones geopolíticas.
Aunque el presidente no confirmó una operación militar, sus palabras alimentaron las especulaciones sobre el rumbo que podría tomar Washington respecto al Gobierno cubano.
El comentario también coincidió con reportes recientes que apuntan a que el Departamento de Defensa estudia distintos escenarios relacionados con la seguridad en el Caribe.
Trump vuelve a poner a Cuba en el centro de su discurso
Durante una conversación con el periodista Trey Yingst, de Fox News, Trump afirmó que «van a suceder muchas cosas en Cuba en los próximos, tal vez, dos meses».
El mandatario evitó explicar a qué tipo de acciones se refería y tampoco aclaró si hablaba de decisiones diplomáticas, económicas o de carácter militar.
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Sin embargo, sí hizo referencia al valor estratégico y económico de los recursos naturales presentes tanto en Cuba como en Venezuela.
«Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba; no nos resultaría difícil hacerlo, obviamente», expresó durante la entrevista.
Estrategia específica hacia Cuba
Trump continuó comparando ambos países al destacar la riqueza mineral y energética venezolana.
«Venezuela es mucho más grande que Cuba, tiene mucho oro, tiene mucho petróleo. Probablemente tenga el territorio más valioso de la Tierra en términos de oro, rubíes, pero tienen más petróleo que casi todos, excepto nosotros», agregó.
Las declaraciones no incluyeron detalles sobre una estrategia específica hacia Cuba ni un calendario oficial de medidas por parte de la Casa Blanca.
Aun así, la referencia a un plazo de dos meses provocó nuevas interpretaciones sobre los planes que podría evaluar la administración estadounidense.
Reportes apuntan a evaluaciones del Pentágono
Las palabras de Trump surgieron pocas horas después de que la cadena CBS informara que el Pentágono estaría evaluando un posible asalto aéreo relacionado con Cuba.
Hasta ahora, el Departamento de Defensa no ha anunciado públicamente una decisión definitiva ni ha confirmado la existencia de una operación militar autorizada.
El informe coincidió además con declaraciones realizadas semanas atrás por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una visita a la Base Naval de Guantánamo.
En aquella ocasión, el funcionario habló sobre la importancia de proteger las instalaciones estadounidenses frente a cualquier amenaza potencial.
Endurecimiento del discurso estadounidense
«Sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir o acceder a los tipos de armas que podrían llegar a esta base o al territorio estadounidense», afirmó Hegseth.
El secretario añadió que una acción de ese tipo derivaría en una confrontación que, según dijo, el Gobierno cubano no podría sostener.
«Estarían invitando a un tipo de confrontación que no solo no quieren, sino que no podrían soportar», señaló durante su visita oficial.
Esas declaraciones fueron interpretadas por diversos analistas como un endurecimiento del discurso estadounidense sobre la seguridad en el Caribe.
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Demócratas advierten consecuencias de una intervención
Las versiones sobre una posible acción militar ya habían generado preocupación meses atrás entre miembros del Partido Demócrata en el Congreso.
En mayo, un grupo de legisladores envió una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Estado, Marco Rubio.
En el documento solicitaron que la administración descartara cualquier iniciativa de ataque militar contra Cuba.
Los congresistas argumentaron que una intervención armada sería ilegal y tendría consecuencias humanitarias graves para la población cubana.
Silencio por parte de la Casa Blanca
También advirtieron que una escalada de ese tipo incrementaría la inestabilidad regional y complicaría aún más las relaciones diplomáticas en el continente.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha anunciado oficialmente un cambio en su política hacia Cuba ni ha confirmado operaciones militares en preparación.
Las recientes declaraciones de Trump, sin embargo, reavivaron el debate sobre el futuro de la relación bilateral y mantienen la atención internacional sobre los próximos movimientos de Washington.
Mientras no exista una confirmación oficial sobre nuevas medidas, las afirmaciones del mandatario continúan alimentando las especulaciones sobre el escenario que podría desarrollarse durante las próximas semanas, señaló ‘El Heraldo de México‘ y ‘MSN‘.