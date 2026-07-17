Trump aviva tensión con Cuba tras insinuar que “muchas cosas” ocurrirán en dos meses

Trump aviva tensión con Cuba

Pentágono evaluaría posible intervención

Demócratas rechazan ataque militar

Donald Trump volvió a colocar a Cuba en el centro del debate internacional al sugerir que en los próximos dos meses podrían producirse acontecimientos relevantes relacionados con la isla.

La declaración ocurre mientras crece la atención sobre la política exterior estadounidense y en medio de un escenario internacional marcado por conflictos y nuevas tensiones geopolíticas.

Aunque el presidente no confirmó una operación militar, sus palabras alimentaron las especulaciones sobre el rumbo que podría tomar Washington respecto al Gobierno cubano.

El comentario también coincidió con reportes recientes que apuntan a que el Departamento de Defensa estudia distintos escenarios relacionados con la seguridad en el Caribe.

Trump vuelve a poner a Cuba en el centro de su discurso

Durante una conversación con el periodista Trey Yingst, de Fox News, Trump afirmó que «van a suceder muchas cosas en Cuba en los próximos, tal vez, dos meses».

El mandatario evitó explicar a qué tipo de acciones se refería y tampoco aclaró si hablaba de decisiones diplomáticas, económicas o de carácter militar.

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Sin embargo, sí hizo referencia al valor estratégico y económico de los recursos naturales presentes tanto en Cuba como en Venezuela.

«Venezuela tiene enormes cantidades de petróleo. Podríamos hacer eso con Cuba; no nos resultaría difícil hacerlo, obviamente», expresó durante la entrevista.