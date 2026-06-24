Trump asegura que Abelardo de la Espriella será un “gran presidente” y promete una relación más cercana con Colombia

Trump respalda a De la Espriella

Promete mejor relación bilateral

Victoria ajustada en Colombia

Trump destaca su cercanía con el presidente electo de Colombia

Las declaraciones fueron realizadas por el mandatario estadounidense ante la prensa en el Despacho Oval, donde reveló que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella la noche del domingo, pocas horas después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Trump se refirió al político colombiano utilizando su apodo, “El Tigre”, y explicó que durante la llamada recibió agradecimientos por el respaldo que había expresado públicamente durante la campaña electoral.

El presidente estadounidense calificó a De la Espriella como “un buen hombre” y señaló que considera un honor haber apoyado al ahora presidente electo.

“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, señaló el mandatario al explicar su respaldo.

Trump también destacó que el candidato colombiano habló positivamente sobre su gestión en Estados Unidos y sobre las políticas implementadas durante su administración.

“Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche”, añadió.

El mandatario estadounidense anticipa una nueva etapa bilateral

Durante el intercambio con los periodistas, Trump fue consultado sobre sus expectativas respecto al futuro de las relaciones entre Washington y Bogotá bajo el nuevo gobierno colombiano.

Su respuesta fue breve pero contundente.

“Mucho mejor. Será un gran presidente”.

Las declaraciones refuerzan el respaldo que el mandatario estadounidense ha mostrado hacia De la Espriella durante los últimos meses y anticipan un posible acercamiento entre ambos gobiernos una vez se concrete la transición presidencial en Colombia.

Horas antes, Trump había utilizado su red social Truth Social para enviar un mensaje de felicitación al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria electoral.

En esa publicación, el mandatario estadounidense manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre ambas naciones y expresó su deseo de construir una relación sólida con el nuevo gobierno colombiano.