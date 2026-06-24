Trump asegura que Abelardo de la Espriella será un “gran presidente” y promete una relación más cercana con Colombia
Publicado el24/06/2026 a las 05:42
- Trump respalda a De la Espriella
- Promete mejor relación bilateral
- Victoria ajustada en Colombia
Trump destaca su cercanía con el presidente electo de Colombia
Las declaraciones fueron realizadas por el mandatario estadounidense ante la prensa en el Despacho Oval, donde reveló que sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella la noche del domingo, pocas horas después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial.
Trump se refirió al político colombiano utilizando su apodo, “El Tigre”, y explicó que durante la llamada recibió agradecimientos por el respaldo que había expresado públicamente durante la campaña electoral.
El presidente estadounidense calificó a De la Espriella como “un buen hombre” y señaló que considera un honor haber apoyado al ahora presidente electo.
“Cuando alguien como yo le cae bien a una persona, esa persona me gusta. Es muy sencillo, es una fórmula simple”, señaló el mandatario al explicar su respaldo.
Trump también destacó que el candidato colombiano habló positivamente sobre su gestión en Estados Unidos y sobre las políticas implementadas durante su administración.
“Dijo cosas muy buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, muy, muy contundente. Y ganó una elección en Colombia que, no sé, sorprendió a algunos porque estaba un poco más rezagado, pero ganó con facilidad anoche”, añadió.
El mandatario estadounidense anticipa una nueva etapa bilateral
Durante el intercambio con los periodistas, Trump fue consultado sobre sus expectativas respecto al futuro de las relaciones entre Washington y Bogotá bajo el nuevo gobierno colombiano.
Su respuesta fue breve pero contundente.
“Mucho mejor. Será un gran presidente”.
Las declaraciones refuerzan el respaldo que el mandatario estadounidense ha mostrado hacia De la Espriella durante los últimos meses y anticipan un posible acercamiento entre ambos gobiernos una vez se concrete la transición presidencial en Colombia.
Horas antes, Trump había utilizado su red social Truth Social para enviar un mensaje de felicitación al candidato del movimiento Defensores de la Patria por su victoria electoral.
En esa publicación, el mandatario estadounidense manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre ambas naciones y expresó su deseo de construir una relación sólida con el nuevo gobierno colombiano.
La victoria electoral marca un giro en la política colombiana
De acuerdo con el preconteo y a la espera de los resultados oficiales definitivos, Abelardo de la Espriella obtuvo el 49,66 % de los votos en la segunda vuelta presidencial.
Su principal rival, el candidato izquierdista Iván Cepeda, alcanzó el 48,7 % de los sufragios, en una de las elecciones más cerradas de los últimos años en Colombia.
Durante la campaña, Trump publicó tres mensajes en Truth Social respaldando abiertamente a De la Espriella y prometiendo “apoyo total” para Colombia en caso de una victoria electoral.
El ahora presidente electo llegó a la contienda con un discurso centrado en el fortalecimiento de la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y una estrecha cooperación con Estados Unidos en temas migratorios.
El cambio de gobierno podría modificar la relación con Washington
La llegada de De la Espriella al poder representa un cambio significativo respecto a la relación que mantuvieron la administración de Trump y el gobierno saliente de Gustavo Petro.
Las relaciones entre ambos gobiernos estuvieron marcadas por fuertes tensiones políticas y diplomáticas durante los últimos años.
Trump ha dejado claro que espera una etapa distinta con el nuevo mandatario colombiano y considera que la cooperación bilateral podría fortalecerse bajo una agenda más alineada con las prioridades de Washington.
Con el proceso electoral prácticamente definido y a la espera de la oficialización de los resultados, la atención ahora se centra en cómo se traducirán estas declaraciones en acciones concretas entre dos aliados históricos del continente.
Te Puede Interesar: Primarias en Nueva York: la batalla entre el ala socialista de Mamdani y los demócratas moderados
Fuente: EFE.