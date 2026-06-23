Primarias en Nueva York: la batalla entre el ala socialista de Mamdani y los demócratas moderados

Las primarias en Nueva York muestran la creciente división dentro del Partido Demócrata entre progresistas y moderados.

Mamdani impulsa progresistas

Demócratas enfrentan división interna

Republicanos buscan escaños clave Los neoyorquinos salieron este martes lluvioso a votar en las primarias del estado de Nueva York, en una jornada que funcionó como termómetro político dentro de ambos partidos. En el Partido Demócrata, la contienda mide la fuerza del ala moderada frente al movimiento socialista liderado por el alcalde Zohran Mamdani. Primarias Nueva York: choque entre progresistas y moderados en el Partido Demócrata Elecciones primarias en Nueva York: lo que debes saber antes de votar. https://t.co/2wxkXjBXlj — Spectrum Noticias NYC (@SpecNoticiasNYC) June 23, 2026 Mientras tanto, los republicanos buscan asegurar o ganar escaños clave para mantener influencia en la Cámara de Representantes. En un estado de fuerte tendencia demócrata, estas primarias suelen tener un peso similar al de unas elecciones generales, según Efe. Los ganadores tienen altas probabilidades de imponerse en los comicios del 3 de noviembre de 2026.

Demócratas: progresismo frente a moderación Las primarias para el Congreso en la ciudad de Nueva York representan una prueba de fuerza para el alcalde Zohran Mamdani. Su victoria del año pasado sorprendió en el escenario político local. Ahora ha respaldado a tres candidatos progresistas al Congreso, buscando consolidar su agenda política con aliados en el legislativo. “Estaba emocionado por votar hoy porque creo que bajo el alcalde Mamdani estamos en un muy buen lugar en Nueva York, y quiero llevar a la mayor cantidad posible de sus aliados al cargo para que pueda avanzar con su agenda”, dijo Clarke Sonderman tras votar en Greenwich Village. El respaldo del alcalde se ha concentrado en varias contiendas clave. Apoya a Claire Valdez en el distrito que incluye partes de Brooklyn y Queens. TE PUEDE INTERESAR: Trump propone subir drásticamente el costo de la ciudadanía en EE.UU. También impulsa a Brad Lander, quien desafía al representante Dan Goldman en el Bajo Manhattan y parte de Brooklyn. A esto se suma Darializa Avila Chevalier, organizadora de protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra en Gaza. Avila Chevalier, de origen dominicano, compite en el 13º Distrito contra el congresista Adriano Espaillat, de 70 años.

Distritos clave y contiendas abiertas El mapa electoral de Nueva York muestra varias disputas de alto perfil dentro del Partido Demócrata. En el 12º Distrito, que abarca zonas de Manhattan, el alcalde Mamdani se ha mantenido al margen. Allí compiten figuras como Micah Lasher, Alex Bores, Jack Schlossberg y George T. Conway III. En el 14º Distrito, Alexandria Ocasio-Cortez busca la reelección. Parte como favorita en un distrito de tendencia progresista. Las contiendas reflejan una mezcla de nombres establecidos y nuevos aspirantes. También evidencian divisiones internas sobre el rumbo del partido. Algunos votantes han incorporado factores internacionales en su decisión. Otros expresan cansancio ante opciones similares entre candidatos. El escritor Mark Campbell afirmó haber votado por Brad Lander debido a su rechazo a la postura de Dan Goldman sobre Israel. Goldman enfrenta críticas por su posición pro-Israel y su relación con el AIPAC. “Cualquiera de los dos está bien”, dijo Peter John, al señalar poca diferencia entre algunos candidatos.