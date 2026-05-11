Trump quiere anexar Venezuela

Delcy rechaza propuesta estadounidense

Petróleo impulsa tensión política Donald Trump volvió a provocar controversia internacional tras asegurar que está considerando “seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos. El comentario, revelado por el periodista de Fox News John Roberts, desató reacciones inmediatas tanto en Washington como en Caracas. Según Roberts, el mandatario le hizo la declaración durante una llamada telefónica. Just got off the phone with @realDonaldTrump … he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state… pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

En una publicación en X, el presentador afirmó que Trump le dijo que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país”, argumentando además que los venezolanos “le aman”. La nueva declaración se suma a una serie de comentarios recientes en los que Trump ha insistido en su influencia sobre Venezuela y en el potencial económico del país sudamericano, especialmente por sus reservas petroleras. En la conversación con Fox, el presidente también insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”, reforzando el interés estratégico que, según él, representa Venezuela para Estados Unidos.

Delcy Rodríguez descarta cualquier anexión a Estados Unidos Desde La Haya, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó rápidamente a las declaraciones del mandatario estadounidense y rechazó por completo la posibilidad de una anexión. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró ante medios venezolanos. Rodríguez defendió además la historia política del país y resaltó el legado de quienes lucharon por la soberanía venezolana. Según dijo, la historia de Venezuela fue construida gracias a la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” para hacer del país “no una colonia sino un país libre”. La mandataria también reiteró la disposición de Caracas para mantener la cooperación con Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, un hecho que modificó drásticamente la relación bilateral entre ambos gobiernos. El petróleo sigue siendo el centro de la relación entre ambos países Las declaraciones de Trump llegan en un contexto marcado por el renovado interés económico de Estados Unidos en el petróleo venezolano.

Desde comienzos de 2026, Washington y Caracas han retomado relaciones diplomáticas y energéticas tras años de tensión política. Rodríguez recordó además que Venezuela posee una de las mayores reservas de crudo del planeta, un factor que ha sido central en los recientes acercamientos con Estados Unidos. De acuerdo con una proyección económica de Naciones Unidas publicada a finales de abril, Venezuela podría superar los 22.000 millones de dólares en ingresos petroleros durante 2026. La cifra representaría un aumento de más del 50% frente a los 14.713 millones obtenidos el año pasado. Trump ya había presumido anteriormente de su popularidad en el país sudamericano.

La semana pasada aseguró que los venezolanos “están bailando en las calles” gracias a los beneficios económicos derivados de las inversiones petroleras impulsadas tras el restablecimiento de relaciones. Trump mantiene el tono provocador sobre Venezuela No es la primera vez que Trump hace comentarios de este tipo sobre el país latinoamericano. En distintas ocasiones ha bromeado incluso con postularse en futuras elecciones venezolanas, asegurando que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”. Las declaraciones llegan además en medio de un escenario político complejo tras la captura de Nicolás Maduro y el reconocimiento oficial de Delcy Rodríguez como presidenta interina por parte de Washington. Aunque la idea de convertir a Venezuela en un estado estadounidense luce inviable políticamente y constitucionalmente, las palabras de Trump volvieron a tensar el debate sobre la influencia de Estados Unidos en América Latina y el futuro político del país petrolero.