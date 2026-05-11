Sospechoso de atentar contra Trump se declara inocente y enfrenta posible cadena perpetua
Cole Allen se declara inocente Cuatro cargos federales Posible cadena perpetua Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable de cuatro cargos federales ante un tribunal en Washington. El hombre de 31 años compareció este lunes ante la corte y […]
Publicado el11/05/2026 a las 08:29
- Cole Allen se declara inocente
- Cuatro cargos federales
- Posible cadena perpetua
Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable de cuatro cargos federales ante un tribunal en Washington.
El hombre de 31 años compareció este lunes ante la corte y rechazó las acusaciones, mientras permanece detenido a la espera de que avance el proceso judicial en su contra.
Allen enfrenta un cargo por intento de magnicidio, delito que podría derivar en cadena perpetua, además de otras imputaciones vinculadas al uso y transporte de armas de fuego.
También fue acusado de agresión a un agente con un arma mortal, cargo añadido posteriormente por la Fiscalía del Distrito de Columbia en una acusación revisada.
Intento de irrupción en evento con Trump
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando Allen presuntamente logró burlar un control de seguridad e intentó irrumpir en el hotel donde se realizaba la tradicional cena.
En el evento se encontraban el presidente Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, entre otras autoridades.
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Según la acusación, el sospechoso ingresó armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, lo que generó una inmediata reacción de los equipos de seguridad.
Las autoridades sostienen que Allen corrió para superar el control y que “se cree que disparó contra un agente” antes de ser reducido por las fuerzas del orden.
Tiroteo y evacuación de autoridades
El intento de acceso desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que custodiaban el evento oficial.
Aunque no se reportaron víctimas, el incidente obligó a evacuar de inmediato al presidente y a miembros de su Gabinete.
Minutos antes del ataque, Allen habría enviado un escrito a sus familiares en el que aseguraba que su objetivo eran integrantes de la Administración Trump.
Ese documento forma parte de la evidencia que analiza la Fiscalía para sustentar el cargo principal de intento de magnicidio.
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Nuevos cargos y polémica por condiciones de detención
Inicialmente, el acusado enfrentaba tres cargos, pero el gran jurado determinó agregar un cuarto por la supuesta agresión a un agente.
El gran jurado es el órgano encargado de establecer si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso dentro del sistema judicial federal.
La jueza Zia Faruqui, quien preside el caso, ofreció disculpas públicas a Allen por las condiciones en las que permaneció recluido tras su detención.
La magistrada señaló que pasó varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados, un punto que ahora forma parte del debate en torno al proceso, detalló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.