Cole Allen se declara inocente

Cuatro cargos federales

Posible cadena perpetua

Cole Allen, acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró no culpable de cuatro cargos federales ante un tribunal en Washington.

El hombre de 31 años compareció este lunes ante la corte y rechazó las acusaciones, mientras permanece detenido a la espera de que avance el proceso judicial en su contra.

Allen enfrenta un cargo por intento de magnicidio, delito que podría derivar en cadena perpetua, además de otras imputaciones vinculadas al uso y transporte de armas de fuego.

También fue acusado de agresión a un agente con un arma mortal, cargo añadido posteriormente por la Fiscalía del Distrito de Columbia en una acusación revisada.

Intento de irrupción en evento con Trump

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de abril, cuando Allen presuntamente logró burlar un control de seguridad e intentó irrumpir en el hotel donde se realizaba la tradicional cena.