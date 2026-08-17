Trump amenaza con bombardear Omán “sin piedad” si interfiere en diálogo con Irán

El presidente estadounidense elevó nuevamente la tensión en Medio Oriente mientras fracasan los intentos por alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura amenaza contra Omán al advertir que podría bombardear al país árabe si interfiere en las negociaciones relacionadas con Irán y el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante una entrevista con Fox News, Trump aseguró que Washington no tolerará acciones que, a su juicio, obstaculicen sus objetivos en la región.

Trump eleva la presión sobre Omán

“Si Omán se interpone, los bombardearemos sin piedad”, declaró Trump al ser consultado sobre las conversaciones entre Mascate y Teherán para alcanzar un acuerdo sobre el control y la navegación por el estrecho de Ormuz.

No es la primera vez que el mandatario dirige amenazas contra Omán. Meses atrás ya había advertido sobre consecuencias militares si el país no actuaba de acuerdo con los intereses estadounidenses.

Irán y Omán negocian por el estrecho de Ormuz

La nueva escalada ocurre mientras Irán mantiene conversaciones con Omán sobre mecanismos para permitir rutas marítimas seguras por el estrecho de Ormuz.