Trump amenaza con bombardear Omán “sin piedad” si interfiere en diálogo con Irán
Publicado el17/08/2026 a las 18:44
El presidente estadounidense elevó nuevamente la tensión en Medio Oriente mientras fracasan los intentos por alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura amenaza contra Omán al advertir que podría bombardear al país árabe si interfiere en las negociaciones relacionadas con Irán y el estratégico estrecho de Ormuz.
Durante una entrevista con Fox News, Trump aseguró que Washington no tolerará acciones que, a su juicio, obstaculicen sus objetivos en la región.
Trump eleva la presión sobre Omán
“Si Omán se interpone, los bombardearemos sin piedad”, declaró Trump al ser consultado sobre las conversaciones entre Mascate y Teherán para alcanzar un acuerdo sobre el control y la navegación por el estrecho de Ormuz.
No es la primera vez que el mandatario dirige amenazas contra Omán. Meses atrás ya había advertido sobre consecuencias militares si el país no actuaba de acuerdo con los intereses estadounidenses.
Irán y Omán negocian por el estrecho de Ormuz
La nueva escalada ocurre mientras Irán mantiene conversaciones con Omán sobre mecanismos para permitir rutas marítimas seguras por el estrecho de Ormuz.
La vía marítima es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta para el comercio energético y su cierre ha provocado fuertes alteraciones en el transporte de petróleo y gas.
Estados Unidos sostiene que mantiene un bloqueo naval y que posee el control militar de la zona, mientras Teherán afirma que el estrecho continúa bajo su autoridad.
Trump pide a Irán que se rinda
El presidente estadounidense también endureció su mensaje hacia Teherán y afirmó que el Gobierno iraní debería “izar la bandera blanca” y rendirse.
Trump aseguró además que existe un canal de comunicación extraoficial con sectores de la Guardia Revolucionaria Islámica, aunque autoridades iraníes han negado públicamente esas conversaciones.
Se vence el plazo para alcanzar un acuerdo
Las declaraciones coinciden con el vencimiento del plazo de 60 días establecido en el acuerdo interino alcanzado entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.
El objetivo era avanzar en negociaciones sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y otros conflictos regionales.
Sin embargo, el diálogo permanece estancado y ambas partes han incrementado sus amenazas, elevando nuevamente el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente.