Tres sistemas amenazan con tormentas severas y posibles tornados en varias regiones de EEUU

Tres sistemas amenazan EEUU

Riesgo elevado norte

Calor extremo persiste

Un patrón atmosférico complejo mantendrá condiciones inestables en amplias zonas de Estados Unidos durante el fin de semana, impulsado por tres sistemas que interactúan de forma simultánea.

Una baja presión en el noreste avanzará lentamente hacia el Atlántico canadiense, mientras una perturbación en el centro del país se desplazará hacia el Medio Oeste inferior.

Al mismo tiempo, una extensa vaguada en el oeste y su frente frío asociado continuarán moviéndose hacia el este, alcanzando las Montañas Rocosas y posteriormente las Grandes Llanuras.

La combinación de estos fenómenos dará lugar a lluvias, tormentas eléctricas y variaciones térmicas que impactarán a distintas regiones de forma desigual.

Amplia franja bajo lluvias y tormentas

El domingo se perfila como una jornada especialmente activa desde las Grandes Llanuras del norte hasta el valle del Misisipi, con alcance hacia partes del Medio Oeste y el Atlántico Medio.

En estas áreas se esperan chubascos y tormentas generalizadas, mientras que hacia el noreste la actividad será más dispersa.

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En el extremo noroeste del país, particularmente en el norte de Washington e Idaho cerca de la frontera con Canadá, podrían presentarse precipitaciones aisladas.

En contraste, la región de los Grandes Lagos y gran parte de la costa oeste mantendrán condiciones más estables en comparación con otras zonas del país.