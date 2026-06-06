Tres sistemas amenazan con tormentas severas y posibles tornados en varias regiones de EEUU
Publicado el06/06/2026 a las 12:43
- Tres sistemas amenazan EEUU
- Riesgo elevado norte
- Calor extremo persiste
Un patrón atmosférico complejo mantendrá condiciones inestables en amplias zonas de Estados Unidos durante el fin de semana, impulsado por tres sistemas que interactúan de forma simultánea.
Una baja presión en el noreste avanzará lentamente hacia el Atlántico canadiense, mientras una perturbación en el centro del país se desplazará hacia el Medio Oeste inferior.
Al mismo tiempo, una extensa vaguada en el oeste y su frente frío asociado continuarán moviéndose hacia el este, alcanzando las Montañas Rocosas y posteriormente las Grandes Llanuras.
La combinación de estos fenómenos dará lugar a lluvias, tormentas eléctricas y variaciones térmicas que impactarán a distintas regiones de forma desigual.
Amplia franja bajo lluvias y tormentas
El domingo se perfila como una jornada especialmente activa desde las Grandes Llanuras del norte hasta el valle del Misisipi, con alcance hacia partes del Medio Oeste y el Atlántico Medio.
En estas áreas se esperan chubascos y tormentas generalizadas, mientras que hacia el noreste la actividad será más dispersa.
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En el extremo noroeste del país, particularmente en el norte de Washington e Idaho cerca de la frontera con Canadá, podrían presentarse precipitaciones aisladas.
En contraste, la región de los Grandes Lagos y gran parte de la costa oeste mantendrán condiciones más estables en comparación con otras zonas del país.
Riesgo elevado en las Grandes Llanuras
El mayor potencial de tormentas fuertes se concentrará en el sureste de Montana, el noreste de Wyoming, el oeste de Dakota del Sur y amplias áreas de Dakota del Norte.
El Centro de Predicción de Tormentas ha señalado un Riesgo Elevado (nivel 3 de 5) para esta franja, donde podrían registrarse ráfagas dañinas, granizo de gran tamaño e incluso un tornado aislado.
La actividad más intensa se espera durante la tarde y la noche, con lluvias localmente fuertes capaces de provocar inundaciones aisladas en sectores vulnerables.
Más al sur, desde el este de Oklahoma hasta Arkansas y el suroeste de Misuri, algunas tormentas podrían intensificarse y generar tornados breves y débiles.
Calor extremo en contraste con zonas frescas
Mientras parte del país enfrenta tormentas, otras regiones experimentarán contrastes térmicos marcados, especialmente en el noroeste y áreas montañosas donde las máximas oscilarán entre los 50 y 70 grados Fahrenheit.
El interior del noreste mantendrá temperaturas templadas, mientras que buena parte del centro y el este del país alcanzará valores entre los 70 y 80 grados.
Las temperaturas más elevadas, superiores a los 90 grados Fahrenheit, se concentrarán en las Grandes Llanuras, el Atlántico Medio y porciones del sureste.
En el suroeste desértico, el calor continuará siendo extremo, con registros de tres dígitos que reforzarán el contraste climático en medio de un panorama dominado por sistemas activos y riesgo de tormentas severas, apuntó ‘Weatherbug‘.