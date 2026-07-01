Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial
Publicado el01/07/2026 a las 07:56
La euforia por la clasificación de México al Mundial 2026 terminó en tragedia.
Tres personas murieron durante las celebraciones masivas en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
El caso pone en evidencia los riesgos de las concentraciones multitudinarias tras eventos deportivos y reabre el debate sobre seguridad en festejos masivos.
Celebración masiva en el Ángel
Miles salieron a las calles.
Tras el triunfo del Tri ante Ecuador, que aseguró el pase a octavos de final, aficionados se congregaron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Ángel de la Independencia.
La afluencia fue enorme.
Primeros reportes de fallecidos
La tragedia se confirmó horas después.
Autoridades del Puesto de Mando del Sector Salud informaron la muerte de dos personas por asfixia, un hombre de 44 años y una joven de 19.
Ambos fueron atendidos sin éxito.
Se confirma una tercera víctima
El saldo aumentó.
Más tarde, el gobierno capitalino reportó el fallecimiento de una mujer de 48 años, quien fue encontrada inconsciente en calles cercanas y trasladada a un hospital.
Murió pese a recibir atención médica.
Asfixia, la causa común
El patrón fue claro.
Las tres muertes fueron atribuidas a asfixia, en un contexto de aglomeraciones y alta concentración de personas durante los festejos.
El riesgo fue extremo.
Autoridades expresan condolencias
El gobierno reaccionó.
A través de un comunicado, autoridades capitalinas expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguraron que brindarán apoyo en este difícil momento.
El impacto fue inmediato.
Un llamado a la prevención
La celebración dejó una lección.
Aunque el ambiente fue de fiesta, la falta de control en concentraciones masivas puede derivar en situaciones críticas, especialmente en espacios públicos saturados.
El debate queda abierto.
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