 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial
Tres personas murieron por asfixia durante festejos en CDMX tras el triunfo de México en el Mundial de 2026.
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial

Publicado el01/07/2026 a las 07:56

La euforia por la clasificación de México al Mundial 2026 terminó en tragedia.

Tres personas murieron durante las celebraciones masivas en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

El caso pone en evidencia los riesgos de las concentraciones multitudinarias tras eventos deportivos y reabre el debate sobre seguridad en festejos masivos.

Celebración masiva en el Ángel

Foto: EFE. Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial

Miles salieron a las calles.

Tras el triunfo del Tri ante Ecuador, que aseguró el pase a octavos de final, aficionados se congregaron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Ángel de la Independencia.

La afluencia fue enorme.

Primeros reportes de fallecidos

México
Foto: EFE. Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial

La tragedia se confirmó horas después.

Autoridades del Puesto de Mando del Sector Salud informaron la muerte de dos personas por asfixia, un hombre de 44 años y una joven de 19.

Ambos fueron atendidos sin éxito.

Se confirma una tercera víctima

México
Foto: EFE

El saldo aumentó.

Más tarde, el gobierno capitalino reportó el fallecimiento de una mujer de 48 años, quien fue encontrada inconsciente en calles cercanas y trasladada a un hospital.

Murió pese a recibir atención médica.

Asfixia, la causa común

Foto: EFE

El patrón fue claro.

Las tres muertes fueron atribuidas a asfixia, en un contexto de aglomeraciones y alta concentración de personas durante los festejos.

El riesgo fue extremo.

Autoridades expresan condolencias

El gobierno reaccionó.

A través de un comunicado, autoridades capitalinas expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguraron que brindarán apoyo en este difícil momento.

El impacto fue inmediato.

Un llamado a la prevención

La celebración dejó una lección.

Aunque el ambiente fue de fiesta, la falta de control en concentraciones masivas puede derivar en situaciones críticas, especialmente en espacios públicos saturados.

El debate queda abierto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El Tri firma una actuación brillante y elimina a Ecuador

Etiquetas:,