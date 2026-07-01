Tres muertos en festejos tras clasificación de México en el Mundial

La euforia por la clasificación de México al Mundial 2026 terminó en tragedia.

Tres personas murieron durante las celebraciones masivas en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

El caso pone en evidencia los riesgos de las concentraciones multitudinarias tras eventos deportivos y reabre el debate sobre seguridad en festejos masivos.

Celebración masiva en el Ángel

Miles salieron a las calles.

Tras el triunfo del Tri ante Ecuador, que aseguró el pase a octavos de final, aficionados se congregaron en distintos puntos de la capital, principalmente en el Ángel de la Independencia.

La afluencia fue enorme.

Primeros reportes de fallecidos