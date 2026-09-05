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Tres huracanes giran al mismo tiempo en el Pacífico: Lowell pone a Hawái bajo alerta
Tres huracanes permanecen activos en el Pacífico. Lowell recuperó categoría 5 y Hawái vigila su trayectoria ante un esperado giro al norte.
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Tres huracanes giran al mismo tiempo en el Pacífico: Lowell pone a Hawái bajo alerta
Foto: Shutterstock

Publicado el05/09/2026 a las 09:43

  • Tres huracanes en el Pacífico
  • Lowell recuperó categoría 5
  • Hawái vigila trayectoria de Lowell

El Pacífico vive una escena poco común: Lowell, Karina y Marie permanecen activos simultáneamente como huracanes, mientras las autoridades siguen de cerca sus trayectorias.

La coincidencia recuerda a 2015, cuando Kilo, Ignacio y Jimena estuvieron activos al mismo tiempo y llegaron a convertirse en huracanes mayores durante aquella temporada.

Pero la atención inmediata está sobre Lowell, que recuperó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 160 mph, según la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El organismo pidió a las personas en las islas de Hawái seguir atentamente su evolución, debido a que el sistema deberá cambiar de dirección durante los próximos días.

Lowell vuelve a categoría 5 y amenaza con acercarse a Hawái

Tres huracanes en el Pacífico
Tres huracanes en el Pacífico-Foto: Shutterstock

Lowell estaba unas 615 millas al sur-suroeste de Lihue y 600 millas al sur-suroeste de Honolulu, desplazándose hacia el oeste a unas 7 mph.

El NHC indicó que el poderoso ciclón podría intensificarse algo más antes de comenzar una tendencia de debilitamiento gradual hacia comienzos de la próxima semana.

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Sin embargo, el cambio previsto en su trayectoria resulta especialmente importante: Lowell debe girar hacia el norte y acercarse a las islas occidentales de Hawái el lunes.

Las autoridades anticipaban que podrían necesitarse vigilancias para sectores de las principales islas occidentales, mientras aumentan los riesgos de fuerte oleaje y condiciones peligrosas.

Karina y Marie completan el inusual trío de huracanes

Karina, mucho más débil que Lowell, registraba vientos máximos sostenidos de 80 mph y se desplazaba hacia el oeste a aproximadamente 9 mph sobre el Pacífico central.

El ciclón se encontraba lejos de Hawái y continuaba perdiendo intensidad, después de haber alcanzado anteriormente una fuerza considerablemente mayor durante su recorrido por el océano.

Marie, por su parte, mantenía vientos máximos sostenidos de 100 mph y avanzaba hacia el noroeste a unas 8 mph, al oeste de Baja California.

Los tres sistemas aparecen simultáneamente bajo avisos del NHC: Lowell y Karina en el Pacífico central y Marie todavía en la zona oriental de la cuenca.

Tres huracanes simultáneos reviven el precedente de 2015

Una situación comparable ocurrió hace 11 años, cuando Kilo, Ignacio y Jimena coincidieron como huracanes durante la activa temporada ciclónica de 2015 en el Pacífico.

Aquellos tres sistemas alcanzaron categoría 4 en algún momento de sus trayectorias, convirtiendo esa coincidencia en uno de los episodios meteorológicos más llamativos de aquella temporada.

La presencia simultánea de Lowell, Karina y Marie no significa que los tres representen el mismo peligro: ubicación, intensidad y trayectoria determinan el riesgo específico de cada ciclón.

Ahora el foco está principalmente en Lowell. Su evolución y el momento exacto de su giro serán determinantes para establecer qué tan cerca pasará de Hawái y qué impactos podría provocar, detalló la ‘NASA‘, ‘DW‘ y ‘UnoTV‘.

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