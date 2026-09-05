Tres huracanes giran al mismo tiempo en el Pacífico: Lowell pone a Hawái bajo alerta

Tres huracanes en el Pacífico

Lowell recuperó categoría 5

Hawái vigila trayectoria de Lowell

El Pacífico vive una escena poco común: Lowell, Karina y Marie permanecen activos simultáneamente como huracanes, mientras las autoridades siguen de cerca sus trayectorias.

La coincidencia recuerda a 2015, cuando Kilo, Ignacio y Jimena estuvieron activos al mismo tiempo y llegaron a convertirse en huracanes mayores durante aquella temporada.

Pero la atención inmediata está sobre Lowell, que recuperó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 160 mph, según la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El organismo pidió a las personas en las islas de Hawái seguir atentamente su evolución, debido a que el sistema deberá cambiar de dirección durante los próximos días.

Lowell vuelve a categoría 5 y amenaza con acercarse a Hawái

Lowell estaba unas 615 millas al sur-suroeste de Lihue y 600 millas al sur-suroeste de Honolulu, desplazándose hacia el oeste a unas 7 mph.

El NHC indicó que el poderoso ciclón podría intensificarse algo más antes de comenzar una tendencia de debilitamiento gradual hacia comienzos de la próxima semana.

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Sin embargo, el cambio previsto en su trayectoria resulta especialmente importante: Lowell debe girar hacia el norte y acercarse a las islas occidentales de Hawái el lunes.

Las autoridades anticipaban que podrían necesitarse vigilancias para sectores de las principales islas occidentales, mientras aumentan los riesgos de fuerte oleaje y condiciones peligrosas.