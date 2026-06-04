Tren dedicado a Trump enciende debate durante celebración histórica de EE.UU.
Publicado el04/06/2026 a las 14:44
- Tren homenaje genera críticas
- Vinculan aniversario con Trump
- NASA defiende reconocimiento
Un tren presentado como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos provocó críticas en redes sociales luego de ser dedicado al presidente Donald Trump, lo que generó cuestionamientos sobre la vinculación de una conmemoración nacional con una figura política específica.
La locomotora fue dedicada directamente a Trump
Ver este video en su propia página →
Segun EFE, la empresa Union Pacific presentó esta semana la locomotora denominada “No. 4547”.
El nombre hace referencia a que Donald Trump es el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.
Durante un evento realizado el miércoles, el director general de Union Pacific, Jim Vena, dedicó de manera directa la locomotora al mandatario.
Vena afirmó sentirse “orgulloso de honrar al presidente Donald J. Trump con esta máquina conmemorativa” mientras colaboraba con el avance de la misión Artemis III de la NASA.
TE PUEDE INTERESAR: Muere joven de 18 años y tres personas resultan heridas tras tiroteo en graduación de California
La presentación del tren se enmarca en las actividades relacionadas con el próximo 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.
Sin embargo, la iniciativa comenzó a generar debate poco después de hacerse pública.
Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde diversos usuarios cuestionaron que un símbolo relacionado con una celebración nacional estuviera dedicado específicamente a un presidente en funciones.
El debate se intensificó cuando el administrador de la NASA, Jared Isaacman, compartió información sobre el uso del tren.
El vínculo con la misión Artemis III alimentó el debate
The locomotive honoring America’s 250th anniversary and @POTUS is now hauling the solid rocket booster segments that will help power Artemis III.
The Artemis program began under President Trump’s first term. Now the hardware for humanity’s return to the lunar surface is moving… https://t.co/GsE8VGiZX3
— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) June 3, 2026
Isaacman publicó en la red social X que la locomotora fue utilizada para transportar componentes del cohete de la misión Artemis III.
La misión está prevista para 2027 y forma parte del programa estadounidense de regreso a la Luna.
El administrador de la NASA destacó además que el programa Artemis comenzó durante la primera administración del presidente Trump.
Esa publicación provocó una nueva ola de comentarios críticos.
Varios usuarios señalaron que una locomotora asociada a una celebración nacional no debería estar dedicada exclusivamente a un mandatario.
Los cuestionamientos se centraron especialmente en la relación entre los logros espaciales de la NASA y la figura presidencial.
La polémica alcanzó también a antiguos funcionarios de la agencia espacial.
Entre ellos se encontraba Lori Garver, ex viceadministradora de la NASA.
Garver manifestó su desacuerdo con la iniciativa y expresó reservas sobre el reconocimiento otorgado al presidente.
Exfuncionarios de la NASA cuestionan la iniciativa
Celebrating shipping parts of a rocket funded by taxpayers for 16 yrs to the tune of $30B+ for just its 3rd launch (this one to LEO) for POTUS & the 250th? @NASA’s many achievements have contributed to new knowledge & discoveries in Earth & space science, aeronautics &… https://t.co/OwtqYXwNIU
— Lori Garver (@Lori_Garver) June 3, 2026
Lori Garver criticó lo que consideró un intento de atribuir logros institucionales a una sola figura política.
En una publicación dirigida a Isaacman, señaló que esperaba celebrar avances más significativos de la NASA y no únicamente aquellos por los que el actual presidente busca recibir reconocimiento por haberlos iniciado.
Garver recordó además que las misiones espaciales suelen desarrollarse a lo largo de varias administraciones presidenciales.
Pese a esas críticas, Isaacman defendió públicamente la decisión.
El administrador de la NASA calificó como “patriótico” el reconocimiento realizado por Union Pacific.
También sostuvo que quienes sirvieron en administraciones de partidos distintos podrían observar la situación desde una perspectiva diferente.
Mientras continúa la discusión, Artemis III sigue programada para 2027 como la segunda misión tripulada del programa Artemis.
La NASA espera además realizar en 2028 dos misiones que lleven astronautas a la superficie lunar.
El objetivo es avanzar hacia la instalación de una base permanente en la Luna.
La controversia también ocurre en medio de otros esfuerzos impulsados por el Gobierno federal para vincular la imagen de Trump a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.
Entre esas iniciativas figuran la creación de un pasaporte especial, una moneda conmemorativa y un billete de 250 dólares, todos con la imagen del mandatario, de cara a la conmemoración prevista para el próximo 4 de julio.