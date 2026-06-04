Tren dedicado a Trump enciende debate durante celebración histórica de EE.UU.

Tren homenaje genera críticas

Vinculan aniversario con Trump

NASA defiende reconocimiento

Un tren presentado como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos provocó críticas en redes sociales luego de ser dedicado al presidente Donald Trump, lo que generó cuestionamientos sobre la vinculación de una conmemoración nacional con una figura política específica.

La locomotora fue dedicada directamente a Trump

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Segun EFE , la empresa Union Pacific presentó esta semana la locomotora denominada “No. 4547”.

El nombre hace referencia a que Donald Trump es el presidente número 45 y 47 de Estados Unidos.

Durante un evento realizado el miércoles, el director general de Union Pacific, Jim Vena, dedicó de manera directa la locomotora al mandatario.

Vena afirmó sentirse “orgulloso de honrar al presidente Donald J. Trump con esta máquina conmemorativa” mientras colaboraba con el avance de la misión Artemis III de la NASA.

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La presentación del tren se enmarca en las actividades relacionadas con el próximo 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Sin embargo, la iniciativa comenzó a generar debate poco después de hacerse pública.

Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde diversos usuarios cuestionaron que un símbolo relacionado con una celebración nacional estuviera dedicado específicamente a un presidente en funciones.

El debate se intensificó cuando el administrador de la NASA, Jared Isaacman, compartió información sobre el uso del tren.