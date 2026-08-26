¡Se cumple la “regla de tres”! Tras muerte de Dolly Parton, mueren Tim Curry y Andreína Yépez (FOTOS)

Tres figuras mueren en pocos días.

• Tim Curry falleció a los 80.

• Andreína Yépez enfrentó un cáncer

Tim Curry y Andreína Yépez, mueren. La llamada “regla de tres” vuelve a rondar al mundo del espectáculo.

En cuestión de horas, las muertes de Dolly Parton, Tim Curry y la actriz venezolana Andreína Yépez han dejado de luto a la industria y reavivado esa creencia popular de que las grandes figuras suelen partir en grupos de tres.

No existe evidencia que demuestre que las muertes de celebridades sigan realmente ese patrón.

Sin embargo, la coincidencia resulta inevitable para los seguidores del entretenimiento: primero se confirmó la muerte de Dolly Parton y posteriormente llegaron las noticias de las partidas de Curry y Yépez.

Tim Curry y Andreína Yépez, mueren… Dolly Parton fue la primera pérdida que estremeció al espectáculo

La legendaria cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. De acuerdo con un comunicado de su equipo compartido con People, la estrella del country falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos. No se reveló qué tipo de cáncer padecía.

Parton había ingresado al hospital el viernes 21 de agosto y murió cuatro días después. Según TMZ, había sido hospitalizada por problemas renales y autoinmunes. La propia cantante había reconocido que atravesaba complicaciones de salud y explicó que había descuidado algunos problemas mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años.

Su delicado estado de salud ya había provocado cambios en su agenda. En septiembre de 2025 aplazó una serie de conciertos programados en Las Vegas, que posteriormente fueron cancelados. También estuvo ausente de la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia, donde recibió un Óscar honorífico que aceptó mediante un mensaje grabado.

Su sobrino Bryan Seaver fue el primero en confirmar públicamente su muerte a través de Instagram, siguiendo una petición de la propia artista. Considerada una de las figuras más importantes de la música country, Parton ganó 11 premios Grammy y desarrolló además una destacada carrera como actriz, empresaria y filántropa. Su legado incluye la Biblioteca de la Imaginación, que ha distribuido cientos de millones de libros, así como su apoyo financiero a investigaciones médicas relacionadas con el desarrollo de una vacuna.