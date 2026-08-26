¡Se cumple la “regla de tres”! Tras muerte de Dolly Parton, mueren Tim Curry y Andreína Yépez (FOTOS)
Publicado el26/08/2026 a las 10:26
- Tres figuras mueren en pocos días.
• Tim Curry falleció a los 80.
• Andreína Yépez enfrentó un cáncer
Tim Curry y Andreína Yépez, mueren. La llamada “regla de tres” vuelve a rondar al mundo del espectáculo.
En cuestión de horas, las muertes de Dolly Parton, Tim Curry y la actriz venezolana Andreína Yépez han dejado de luto a la industria y reavivado esa creencia popular de que las grandes figuras suelen partir en grupos de tres.
No existe evidencia que demuestre que las muertes de celebridades sigan realmente ese patrón.
Sin embargo, la coincidencia resulta inevitable para los seguidores del entretenimiento: primero se confirmó la muerte de Dolly Parton y posteriormente llegaron las noticias de las partidas de Curry y Yépez.
Tim Curry y Andreína Yépez, mueren… Dolly Parton fue la primera pérdida que estremeció al espectáculo
La legendaria cantautora, actriz y filántropa Dolly Parton murió este martes a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer. De acuerdo con un comunicado de su equipo compartido con People, la estrella del country falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, Tennessee, rodeada de sus seres queridos. No se reveló qué tipo de cáncer padecía.
Parton había ingresado al hospital el viernes 21 de agosto y murió cuatro días después. Según TMZ, había sido hospitalizada por problemas renales y autoinmunes. La propia cantante había reconocido que atravesaba complicaciones de salud y explicó que había descuidado algunos problemas mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años.
Su delicado estado de salud ya había provocado cambios en su agenda. En septiembre de 2025 aplazó una serie de conciertos programados en Las Vegas, que posteriormente fueron cancelados. También estuvo ausente de la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia, donde recibió un Óscar honorífico que aceptó mediante un mensaje grabado.
Su sobrino Bryan Seaver fue el primero en confirmar públicamente su muerte a través de Instagram, siguiendo una petición de la propia artista. Considerada una de las figuras más importantes de la música country, Parton ganó 11 premios Grammy y desarrolló además una destacada carrera como actriz, empresaria y filántropa. Su legado incluye la Biblioteca de la Imaginación, que ha distribuido cientos de millones de libros, así como su apoyo financiero a investigaciones médicas relacionadas con el desarrollo de una vacuna.
Tim Curry muere horas después a los 80 años
La segunda noticia llegó este miércoles 26 de agosto. EFE, citando información publicada por TMZ, confirmó la muerte del actor y comediante británico Tim Curry a los 80 años en su residencia de Los Ángeles.
Curry llevaba más de una década enfrentando graves problemas de salud después del derrame cerebral que sufrió en 2012. El accidente cerebrovascular afectó significativamente su movilidad, aunque el actor continuó participando en proyectos y encuentros con seguidores.
Su nombre quedó ligado para siempre al Dr. Frank-N-Furter de “The Rocky Horror Picture Show”, película de culto estrenada en 1975. También interpretó a Rooster Hannigan en “Annie” y participó en títulos como “Clue”, además de desarrollar una extensa trayectoria en teatro, televisión y doblaje.
Curry publicó sus memorias “Vagabond”, donde repasó cinco décadas de carrera y habló sobre el derrame cerebral del que nunca logró recuperarse completamente. A lo largo de su trayectoria recibió tres nominaciones a los premios Tony y reconocimiento por su trabajo televisivo.
Andreína Yépez, la tercera pérdida que golpea al entretenimiento
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A estas dos pérdidas se suma la de Andreína Yépez, actriz, modelo y comediante venezolana que murió el martes 25 de agosto después de enfrentar una enfermedad que decidió mantener completamente alejada de los reflectores.
People en Español informó que Yépez falleció a los 51 años, mientras que El Universal publicó que tenía 55. Ante la discrepancia entre ambas fuentes, su edad exacta no está clara en los reportes disponibles hasta ahora.
El programa venezolano Zona i fue el encargado de comunicar su partida y reveló que la actriz “libró de manera muy privada, íntima y valiente una dura y fugaz batalla contra el cáncer”, diagnosticado apenas un mes antes de su fallecimiento.
“Fiel a su esencia protectora, discreta y fuerte, decidió transitar este proceso rodeada del amor más puro de sus familiares directos”, informó el programa, según People en Español.
Una carrera recordada entre Venezuela y Miami
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Yépez inició su trayectoria en Venezuela durante la década de los 90 y participó en producciones como “Amantes de luna llena”, “El amor las vuelve locas” y “La mujer perfecta”.
También formó parte de espacios populares como “Bienvenidos”, “El show de Joselo” y “Cheverísimo”. Uno de sus personajes más recordados fue “Melao”, con el que logró conectar especialmente con el público venezolano.
Durante sus últimos años residió en Miami y continuó vinculada al entretenimiento con su segmento “Vente conmigo”, dedicado a experiencias relacionadas con moda, arte y celebridades.
La noticia provocó numerosas reacciones. “Madre mía, no lo puedo creer”, escribió Carlos Adyan, mientras María Antonieta Duque lamentó: “¡Qué triste noticia! No puedo creerlo. Maravillosa compañera”.
Tres pérdidas prácticamente consecutivas vuelven así a alimentar la famosa “regla de tres” del espectáculo. Una superstición sin sustento científico, pero que esta vez encuentra una coincidencia difícil de ignorar: Dolly Parton, Tim Curry y Andreína Yépez partieron dejando tres trayectorias muy distintas y una misma sensación de vacío en sus respectivos públicos.