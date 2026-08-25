Muere Dolly Parton a los 80 años: la música country pierde a una de sus mayores leyendas
Publicado el25/08/2026 a las 09:34
- Dolly Parton murió a los 80 años
- Su sobrino Bryan Seaver confirmó la noticia
- “Jolene” marcó su histórica carrera musical
Muere Dolly Parton. Dolly Parton, una de las artistas más influyentes y reconocibles de la música estadounidense, murió este martes 25 de agosto a los 80 años, después de una trayectoria de más de seis décadas que la convirtió en un ícono mucho más allá del género country.
La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales. EFE informó sobre el fallecimiento, mientras que medios estadounidenses como Associated Press también confirmaron la muerte de la cantante, compositora, actriz y filántropa.
Bryan Seaver confirma la muerte de Dolly Parton
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Seaver comunicó la noticia mediante un mensaje publicado en redes sociales, poniendo fin a horas de incertidumbre alrededor de una de las figuras más queridas de la cultura popular estadounidense.
“Es un honor, un honor mezclado con absoluto orgullo y una gran tristeza”, expresó su sobrino al anunciar el fallecimiento, según recogió The Guardian.
La muerte de Parton se produce después de meses en los que su estado de salud había generado preocupación.
Recientemente había cancelado compromisos profesionales y explicado que atravesaba problemas médicos que había dejado en segundo plano mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.
Muere Dolly Parton: De una infancia humilde a convertirse en leyenda
Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció en una familia de escasos recursos. Desde pequeña mostró interés por la música y comenzó cantando en la iglesia antes de presentarse en televisión local y dar sus primeros pasos profesionales.
Tras terminar la escuela secundaria se mudó a Nashville en 1964. Su talento como compositora abrió las primeras puertas de una carrera que terminaría transformándola en una de las figuras esenciales de la música country.
Su alianza profesional con Porter Wagoner impulsó su popularidad a finales de los años sesenta, pero Parton construyó después una identidad artística propia que le permitió conquistar tanto las listas country como las de música pop.
“Jolene” e “I Will Always Love You”, canciones para la historia
Entre sus composiciones más emblemáticas se encuentran “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”. Esta última alcanzó una nueva dimensión mundial cuando Whitney Houston grabó su propia versión para la película The Bodyguard en 1992.
Parton también llevó su carisma al cine. Participó en producciones como 9 to 5 y Steel Magnolias, consolidando una carrera capaz de moverse entre la música, la actuación y la televisión.
A lo largo de su trayectoria vendió más de 100 millones de discos y recibió algunos de los mayores reconocimientos de la industria, además de ingresar al Country Music Hall of Fame y al Rock & Roll Hall of Fame.
Muere Dolly Parton: El legado de Dolly Parton fue mucho más allá de la música
Su impacto tampoco se limitó al entretenimiento. Parton desarrolló una importante faceta empresarial alrededor de Dollywood, el parque temático de Tennessee que se convirtió en uno de los motores turísticos y laborales de su región natal.
La cantante también impulsó Imagination Library, un programa dedicado a entregar libros gratuitamente a niños y promover la lectura desde edades tempranas, inspirado en parte por la experiencia de su padre, quien no sabía leer ni escribir.
Su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones terminó convirtiéndola en una figura singular de la cultura estadounidense. Dolly Parton deja canciones que trascendieron el country, una extensa obra artística y un legado filantrópico que continuará después de su muerte.
Fuentes: EFE, Associated Press, El País, Bloomberg/El Financiero y The Guardian.