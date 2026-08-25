Muere Dolly Parton a los 80 años: la música country pierde a una de sus mayores leyendas

Dolly Parton murió a los 80 años

Su sobrino Bryan Seaver confirmó la noticia

“Jolene” marcó su histórica carrera musical

Muere Dolly Parton. Dolly Parton, una de las artistas más influyentes y reconocibles de la música estadounidense, murió este martes 25 de agosto a los 80 años, después de una trayectoria de más de seis décadas que la convirtió en un ícono mucho más allá del género country.

La noticia fue confirmada por su sobrino Bryan Seaver a través de las redes sociales. EFE informó sobre el fallecimiento, mientras que medios estadounidenses como Associated Press también confirmaron la muerte de la cantante, compositora, actriz y filántropa.

Bryan Seaver confirma la muerte de Dolly Parton

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Seaver comunicó la noticia mediante un mensaje publicado en redes sociales, poniendo fin a horas de incertidumbre alrededor de una de las figuras más queridas de la cultura popular estadounidense.

“Es un honor, un honor mezclado con absoluto orgullo y una gran tristeza”, expresó su sobrino al anunciar el fallecimiento, según recogió The Guardian.

La muerte de Parton se produce después de meses en los que su estado de salud había generado preocupación.

Recientemente había cancelado compromisos profesionales y explicado que atravesaba problemas médicos que había dejado en segundo plano mientras cuidaba de su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.