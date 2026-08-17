¿De qué murió Hayden Panettiere? Conmoción por la muerte de la reconocida actriz a los 36 años (FOTOS)

¿De qué murió Hayden Panettiere? Conoce los detalles sobre la repentina muerte de la actriz en Carolina del Sur a los 36 años

Muerte de Hayden Panettiere a los 36 años.

Hallada sin signos de violencia en Carolina del Sur.

Autoridades investigan posible sobredosis y paro cardíaco ¿De qué murió Hayden Panettiere? La repentina muerte de la reconocida actriz Hayden Panettiere a los 36 años ha sacudido profundamente a la industria del entretenimiento y a millones de seguidores en todo el mundo. De acuerdo con la información reportada por medios internacionales como TMZ y ABC, la querida protagonista se encontraba acompañada por su pareja, Brian Hickerson, en el momento de los hechos ocurridos este domingo. La lamentable noticia fue confirmada de manera oficial por el representante de la artista a través de un comunicado compartido con la cadena ABC News. En el emotivo mensaje, su equipo de representación destacó que la partida de la actriz representa una pérdida irreparable para todos aquellos que compartieron momentos con ella y para el público que siguió su trayectoria. «Con profunda tristeza compartimos el trágico deceso de nuestra querida Hayden», expresó su representante en el comunicado oficial difundido a los medios este domingo. Asimismo, la describió como una persona increíble y «una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla». ¿De qué murió Hayden Panettiere? La autopsia descarta traumatismos y deja pendiente la causa de muerte La autopsia preliminar realizada a la actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere fallecida ayer a sus 36 años, descartó indicios de violencia o criminalidad a la espera de conocer la causa oficial de su muerte. «No se han encontrado signos de traumatismo que pudieran haber contribuido al fallecimiento. La causa y la forma de la muerte quedan pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales», informó este lunes en un comunicado la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina Sur, donde fue encontrada muerta. El escrito explicó que Panettiere se encontraba en paro cardíaco en el momento en el que los servicios de emergencia llegaron a una residencia, ubicada en los complejos residenciales Judson Mill Lofts en Greenville, tras recibir una llamada de socorro.

¿De qué murió Hayden Panettiere? El fallecimiento de Hayden Panettiere La reconocida actriz Hayden Panettiere, protagonista de producciones como Scream y Heroes, murió en una residencia ubicada en Greenville, Carolina del Sur, sin que por el momento las autoridades encargadas de la investigación hayan encontrado signos de violencia o circunstancias sospechosas, de acuerdo con la información publicada por la revista People. Agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron al lugar tras recibir reportes sobre una «mujer inconsciente» hacia las 13:50, hora local, del domingo. Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por el medio, los funcionarios mencionaron la posibilidad de una «sobredosis» y un «paro cardíaco» como parte de los reportes preliminares.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Detalles de su muerte y la supuesta causa Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al 911 realizada por un amigo de la actriz, según informó el portal TMZ citando fuentes policiales. Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere aplicando «soporte vital cardíaco avanzado» y reanimación cardiopulmonar (RCP), pero la intérprete fue declarada muerta a las 14:32. Las autoridades oficiales investigan su fallecimiento, pero hasta el momento no han hallado indicios de actividad delictiva ni circunstancias sospechosas. Panettiere había hablado abiertamente a lo largo de los años sobre sus problemas con el alcohol y las drogas, un tema que abordó con franqueza en sus memorias This Is Me: A Reckoning, publicadas el pasado mes de mayo.

Lo que pasará con su hija Kaya Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heraldo USA (@heraldousa) A la actriz le sobrevive su única hija, Kaya Evdokia Klitschko, de 11 años, fruto de su relación con su exprometido, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. En sus memorias y en diversas entrevistas, Panettiere explicó que Kaya reside en Europa bajo el cuidado de su padre. A pesar de haber vivido separadas durante años, la actriz afirmó que su vínculo con su hija seguía siendo «inquebrantable». Panettiere reconoció que otorgarle la custodia total a Klitschko fue una de las decisiones más desgarradoras de su vida, tomada en medio de sus problemas de adicción y depresión posparto, priorizando siempre el bienestar de la menor.

La tragedia que la marcó antes de morir View this post on Instagram A post shared by Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) La repentina muerte de Hayden Panettiere ocurre tres años después de otra pérdida devastadora para la artista: el fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, en febrero de 2023, a los 28 años. Jansen murió a consecuencia de complicaciones relacionadas con una válvula aórtica y un agrandamiento del corazón no diagnosticado. La pérdida de su único hermano tuvo un profundo impacto emocional y físico en la actriz, quien aseguró públicamente que sentía que había perdido «la mitad de su alma». Panettiere mantuvo vivo el recuerdo de Jansen a través de emotivos mensajes en sus redes sociales en fechas significativas.

El llamado al 911 y respuesta oficial Los registros del centro de comunicaciones en Carolina del Sur confirmaron el reporte inicial que alertó a las autoridades sobre el estado de la actriz. El llamado realizado por un conocido movilizó a los cuerpos de seguridad y paramédicos hacia la residencia en Greenville. Tras confirmarse su deceso en el lugar, el cuerpo fue derivado a la oficina del forense del condado para la realización de la autopsia de ley. Por su parte, la familia de la intérprete emitió un comunicado solicitando respeto a su privacidad durante este difícil proceso de duelo.

Mensaje de su familia y despedida View this post on Instagram A post shared by Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) La familia de la actriz rompió el silencio tras la tragedia y compartió un emotivo mensaje para despedirla. Su padre, Skip Panettiere, envió un comunicado a la revista People en el que expresó el profundo dolor por la pérdida de su hija. «Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla», declaró su padre. Compañeros de la industria como Viola Davis, Bethany Joy Lenz y Melissa Barrera también rindieron homenaje a la memoria de la actriz.

Detalles del contexto y trayectoria artística View this post on Instagram A post shared by Hayden Panettiere (@haydenpanettiere) Hasta el momento, tal como informaron fuentes cercanas y medios como Latinus y ABC News, las causas exactas del fallecimiento no se han dado a conocer públicamente. Su partida ocurre apenas unos meses después de que la actriz regresara al centro de la atención pública tras el lanzamiento de sus memorias tituladas «This Is Me: A Reckoning», en las cuales abordó sin filtros los momentos más complejos de su vida, su infancia frente a las cámaras y su trayectoria en la industria. A lo largo de más de tres décadas de carrera artística, Panettiere construyó una trayectoria sumamente versátil que comenzó cuando apenas era una bebé participando en comerciales. Posteriormente, su talento y carisma la llevaron a consolidarse como uno de los rostros juveniles más reconocidos de la televisión estadounidense durante la década de los 2000.