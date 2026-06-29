Venezuela bajo otra amenaza: lluvias provocan inundaciones y nuevos daños en el Estado Portuguesa
Publicado el29/06/2026 a las 08:37
- Lluvias desbordan ríos venezolanos.
- Más de 100 damnificados en esta nueva tragedia.
- Puente colapsa en Portuguesa.
Las intensas lluvias que azotaron este domingo al estado Portuguesa agravaron la emergencia que enfrenta Venezuela tras los devastadores terremotos registrados días atrás, dejando a más de un centenar de familias afectadas, comunidades incomunicadas y severos daños en carreteras, puentes e infraestructura pública.
Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 05:00 de la madrugada y, en menos de ocho horas, acumularon 114 milímetros de lluvia en el municipio Unda, uno de los sectores más golpeados por el temporal.
La magnitud del aguacero provocó el rápido crecimiento de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, además del desbordamiento de varias quebradas, situación que obligó a activar operativos de emergencia para atender a la población.
Tragedia: Las inundaciones dejan a más de cien familias afectadas en Portuguesa
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Las zonas más perjudicadas fueron el sector La Recta y la comunidad Los Bendecidos, donde el agua ingresó a decenas de viviendas tras el desbordamiento de una quebrada, ocasionando la pérdida de muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de las familias residentes.
El alcalde del municipio Unda, Edward Giménez, informó que no se reportaron víctimas mortales, aunque confirmó que más de 100 familias resultaron damnificadas por las inundaciones que sorprendieron a la población durante las primeras horas del día.
Las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido a que el caudal de los ríos continúa elevado y las lluvias persisten de forma moderada, aumentando el riesgo de nuevos desbordamientos en distintos sectores del municipio.
Protección Civil desplegó equipos de respuesta para atender las emergencias, realizar inspecciones y evaluar las condiciones de las comunidades afectadas, mientras se mantiene la alerta preventiva por posibles nuevas crecidas.
Los ríos y quebradas mantienen bajo vigilancia a las autoridades
El incremento del nivel de los ríos Chabasquén y Chabasquencito se produjo de manera simultánea con el desbordamiento de las quebradas Los Güedez, La Escuelita 3 y la quebrada conocida como Comando de la Guardia, generando inundaciones tanto en zonas residenciales como en calles del casco urbano.
Las autoridades señalaron que la continuidad de las precipitaciones representa un riesgo adicional para las poblaciones cercanas a estos cauces, por lo que se mantienen activos los protocolos de vigilancia y monitoreo en toda la región.
La situación ocurre apenas unos días después de los terremotos que afectaron al país, por lo que numerosos organismos de emergencia trabajan ahora atendiendo dos crisis simultáneas que ponen a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones.
Mientras continúan las labores de evaluación, los equipos de rescate recorren las comunidades para identificar nuevos riesgos y coordinar acciones preventivas que permitan reducir el impacto de las lluvias sobre la población.
El colapso de un puente deja comunidades completamente incomunicadas
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Uno de los daños más importantes provocados por el temporal ocurrió sobre la Troncal 007, una de las principales vías que conecta localidades del estado Portuguesa con el estado Lara, donde un puente sufrió un colapso parcial debido a la fuerza del agua.
Como consecuencia de esta afectación, la parroquia Peña Blanca quedó completamente incomunicada por vía terrestre, obligando a las autoridades a suspender el tránsito mientras ingenieros realizan inspecciones para determinar el alcance de los daños.
Las lluvias también ocasionaron inundaciones en la avenida 24 de Julio, afectaciones en instituciones educativas ubicadas en el sector Villa Esmeralda y daños materiales en una iglesia localizada en el sector El Puente.
Estos problemas de infraestructura complican el acceso de los organismos de emergencia hacia algunas comunidades, retrasando parcialmente las labores de asistencia y evaluación en las zonas más alejadas.
Evacuaciones preventivas buscan evitar una tragedia mayor
Ante el riesgo de nuevas crecientes, funcionarios de Protección Civil realizaron evacuaciones preventivas en los sectores considerados más vulnerables para proteger a las familias que permanecían en áreas cercanas a los cauces de agua.
Las personas trasladadas desde el sector La Recta fueron llevadas a un gimnasio habilitado temporalmente como refugio, donde reciben atención mientras las condiciones climáticas permitan regresar con seguridad a sus viviendas.
Los organismos de emergencia continúan evaluando la magnitud de los daños y esperan la llegada de maquinaria pesada que facilite la remoción de lodo, escombros y otros materiales acumulados por las inundaciones.
Las autoridades recomendaron a la población evitar la circulación por la Troncal 007 y otras carreteras rurales hasta que disminuyan las lluvias y concluyan las inspecciones que determinarán cuándo será seguro restablecer el tránsito, mientras Venezuela enfrenta una nueva Tragedia y emergencia que se suma a las consecuencias aún recientes de los terremotos.
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FUENTE: El Heraldo de Mexico / Infobae