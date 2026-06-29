Venezuela bajo otra amenaza: lluvias provocan inundaciones y nuevos daños en el Estado Portuguesa

Lluvias desbordan ríos venezolanos.

Más de 100 damnificados en esta nueva tragedia.

Puente colapsa en Portuguesa.

Las intensas lluvias que azotaron este domingo al estado Portuguesa agravaron la emergencia que enfrenta Venezuela tras los devastadores terremotos registrados días atrás, dejando a más de un centenar de familias afectadas, comunidades incomunicadas y severos daños en carreteras, puentes e infraestructura pública.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 05:00 de la madrugada y, en menos de ocho horas, acumularon 114 milímetros de lluvia en el municipio Unda, uno de los sectores más golpeados por el temporal.

La magnitud del aguacero provocó el rápido crecimiento de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, además del desbordamiento de varias quebradas, situación que obligó a activar operativos de emergencia para atender a la población.

Tragedia: Las inundaciones dejan a más de cien familias afectadas en Portuguesa

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Las zonas más perjudicadas fueron el sector La Recta y la comunidad Los Bendecidos, donde el agua ingresó a decenas de viviendas tras el desbordamiento de una quebrada, ocasionando la pérdida de muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de las familias residentes.

El alcalde del municipio Unda, Edward Giménez, informó que no se reportaron víctimas mortales, aunque confirmó que más de 100 familias resultaron damnificadas por las inundaciones que sorprendieron a la población durante las primeras horas del día.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente debido a que el caudal de los ríos continúa elevado y las lluvias persisten de forma moderada, aumentando el riesgo de nuevos desbordamientos en distintos sectores del municipio.

Protección Civil desplegó equipos de respuesta para atender las emergencias, realizar inspecciones y evaluar las condiciones de las comunidades afectadas, mientras se mantiene la alerta preventiva por posibles nuevas crecidas.