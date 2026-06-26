Tragedia en Venezuela: ya son 920 muertos tras devastadores terremotos

920 muertos tras terremotos en Venezuela

Rescate internacional activo

Alertas sísmicas en celulares

El número de víctimas por los terremotos en Venezuela continúa aumentando y refleja la magnitud de la tragedia que atraviesa el país.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que los fallecidos ascienden a 920, mientras los heridos ya suman 3,360 personas en distintas regiones afectadas.

Las cifras evidencian el impacto directo sobre miles de familias que hoy enfrentan pérdidas humanas, lesiones y el colapso de sus entornos cotidianos tras el movimiento telúrico.

Además de las víctimas, las autoridades reportaron daños estructurales en 383 edificios, así como afectaciones en 13 hospitales, 25 centros comerciales y más de mil instalaciones de infraestructura clave.

Ayuda internacional llega mientras continúa la búsqueda

Ante la emergencia, Venezuela ha comenzado a recibir apoyo internacional con la llegada de cientos de rescatistas especializados en labores de búsqueda y salvamento.

Jorge Rodríguez informó que ya se encuentran en el país 861 rescatistas extranjeros, integrados a las operaciones para localizar sobrevivientes entre los escombros.

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Equipos provenientes de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá trabajan en zonas críticas como La Guaira, Chacao y El Libertador.

“Y siguen llegando aviones de solidaridad del mundo entero”, afirmó Rodríguez, al destacar el respaldo global frente a la emergencia que vive la nación.