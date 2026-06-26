Tragedia en Venezuela: ya son 920 muertos tras devastadores terremotos
Publicado el26/06/2026 a las 11:58
- 920 muertos tras terremotos en Venezuela
- Rescate internacional activo
- Alertas sísmicas en celulares
El número de víctimas por los terremotos en Venezuela continúa aumentando y refleja la magnitud de la tragedia que atraviesa el país.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirmó que los fallecidos ascienden a 920, mientras los heridos ya suman 3,360 personas en distintas regiones afectadas.
Las cifras evidencian el impacto directo sobre miles de familias que hoy enfrentan pérdidas humanas, lesiones y el colapso de sus entornos cotidianos tras el movimiento telúrico.
Además de las víctimas, las autoridades reportaron daños estructurales en 383 edificios, así como afectaciones en 13 hospitales, 25 centros comerciales y más de mil instalaciones de infraestructura clave.
Ayuda internacional llega mientras continúa la búsqueda
Ante la emergencia, Venezuela ha comenzado a recibir apoyo internacional con la llegada de cientos de rescatistas especializados en labores de búsqueda y salvamento.
Jorge Rodríguez informó que ya se encuentran en el país 861 rescatistas extranjeros, integrados a las operaciones para localizar sobrevivientes entre los escombros.
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Equipos provenientes de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá trabajan en zonas críticas como La Guaira, Chacao y El Libertador.
“Y siguen llegando aviones de solidaridad del mundo entero”, afirmó Rodríguez, al destacar el respaldo global frente a la emergencia que vive la nación.
Insumos, perros de rescate y coordinación internacional
La ayuda no solo incluye personal humano, sino también recursos esenciales para acelerar las labores en campo y aumentar las probabilidades de rescate.
Según el reporte oficial, los equipos internacionales han trasladado 73 toneladas métricas de insumos, además de 33 perros entrenados para la búsqueda de personas atrapadas.
Estos animales especializados son clave en escenarios de colapso estructural, donde el tiempo es determinante para encontrar sobrevivientes con vida.
La coordinación entre brigadas locales e internacionales se ha convertido en un elemento central para enfrentar la crisis, en medio de condiciones complejas y daños generalizados.
Cómo funcionó la alerta sísmica en celulares
Antes de que ocurrieran los terremotos, muchos ciudadanos en Venezuela recibieron una alerta temprana en sus teléfonos Android, lo que generó dudas sobre su funcionamiento.
Este sistema utiliza sensores llamados acelerómetros, que detectan movimientos y pueden identificar las ondas sísmicas iniciales, conocidas como ondas P.
Google explicó que cuando múltiples dispositivos detectan estas señales, envían datos a un sistema central que confirma el sismo y activa la alerta para otros usuarios.
“El objetivo es advertir a la mayor cantidad de personas posible antes de que la onda S de un terremoto, más lenta y destructiva, llegue a ellas”, detalló la compañía.
Alertas que buscan salvar vidas, pero generan dudas
Existen dos tipos de alertas: una preventiva que sugiere mantenerse atento y otra de acción inmediata que activa sonido y mensaje en pantalla, incluso en modo silencioso.
Sin embargo, en redes sociales, varios usuarios señalaron que aunque recibieron la notificación, no supieron cómo reaccionar o tuvieron muy poco tiempo para actuar.
El sistema, activo desde 2020, ha detectado miles de terremotos y enviado alertas a millones de personas en casi 100 países, según datos de Google.
Para recibir estas advertencias, es necesario contar con conexión a internet y tener activada la función de alertas sísmicas en el dispositivo móvil, señaló ‘BBC‘.