Tragedia en Ohio: hallan sin vida a niño de 5 años tras desaparecer durante inundaciones

Niño muere en inundaciones en Ohio

Intensa búsqueda concluye

Investigación sigue abierta

Las inundaciones repentinas que golpearon el estado de Ohio dejaron un desenlace devastador después de que un niño de 5 años, reportado como desaparecido en la comunidad de Lewisville, fuera localizado sin vida tras varias horas de intensa búsqueda.

El menor desapareció mientras fuertes lluvias afectaban la región, lo que activó un amplio operativo de emergencia encabezado por autoridades locales y equipos de rescate.

La movilización reunió a agentes del sheriff, bomberos y decenas de voluntarios que recorrieron distintos puntos de la comunidad con la esperanza de encontrar al niño con vida.

Sin embargo, las labores concluyeron con el hallazgo del menor en una zona cercana a un arroyo, en medio de un escenario marcado por las inundaciones que afectaban al condado.

Un amplio operativo movilizó a rescatistas y vecinos

La alerta fue recibida por el servicio de emergencias del condado de Monroe alrededor de las 7:14 de la tarde del domingo.

Desde ese momento comenzó una búsqueda coordinada que involucró a diferentes corporaciones de seguridad y protección civil.

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Las autoridades desplegaron recursos en los alrededores de Lewisville, mientras vecinos de la comunidad también se sumaban al operativo.

Finalmente, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe confirmó que el menor fue encontrado en una zona de drenaje de un arroyo próxima a la carretera estatal 78.