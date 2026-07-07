Tragedia en Ohio: hallan sin vida a niño de 5 años tras desaparecer durante inundaciones
Publicado el07/07/2026 a las 10:08
- Niño muere en inundaciones en Ohio
- Intensa búsqueda concluye
- Investigación sigue abierta
Las inundaciones repentinas que golpearon el estado de Ohio dejaron un desenlace devastador después de que un niño de 5 años, reportado como desaparecido en la comunidad de Lewisville, fuera localizado sin vida tras varias horas de intensa búsqueda.
El menor desapareció mientras fuertes lluvias afectaban la región, lo que activó un amplio operativo de emergencia encabezado por autoridades locales y equipos de rescate.
La movilización reunió a agentes del sheriff, bomberos y decenas de voluntarios que recorrieron distintos puntos de la comunidad con la esperanza de encontrar al niño con vida.
Sin embargo, las labores concluyeron con el hallazgo del menor en una zona cercana a un arroyo, en medio de un escenario marcado por las inundaciones que afectaban al condado.
Un amplio operativo movilizó a rescatistas y vecinos
La alerta fue recibida por el servicio de emergencias del condado de Monroe alrededor de las 7:14 de la tarde del domingo.
Desde ese momento comenzó una búsqueda coordinada que involucró a diferentes corporaciones de seguridad y protección civil.
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Las autoridades desplegaron recursos en los alrededores de Lewisville, mientras vecinos de la comunidad también se sumaban al operativo.
Finalmente, la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe confirmó que el menor fue encontrado en una zona de drenaje de un arroyo próxima a la carretera estatal 78.
Las lluvias agravaron el riesgo en la región
Durante los últimos días, Ohio ha permanecido bajo la amenaza de inundaciones repentinas provocadas por intensas tormentas.
Lewisville fue una de las localidades que recibió alertas meteorológicas debido a las fuertes precipitaciones registradas el domingo.
Las autoridades explicaron que las tormentas avanzaban lentamente y descargaban lluvia sobre las mismas áreas durante varias horas.
Esta situación incrementó el peligro, ya que el suelo permanecía saturado por las precipitaciones acumuladas de jornadas anteriores.
Autoridades mantienen abierta la investigación
Tras confirmarse el fallecimiento, la Oficina del Sheriff expresó sus condolencias a la familia del menor por la tragedia ocurrida.
En un comunicado, la dependencia pidió al público «que tenga a la familia presente en sus pensamientos y oraciones y que respete su privacidad mientras lloran esta trágica pérdida».
Las autoridades también informaron que el caso continúa bajo investigación y señalaron que, por el momento, «no se divulgará información adicional».
El caso ha conmocionado a la comunidad de Lewisville, mientras Ohio continúa enfrentando las consecuencias de las fuertes lluvias y el riesgo que representan las inundaciones repentinas para numerosas familias, detalló ‘Fox Weather‘.