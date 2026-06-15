Tragedia en Misuri : Avioneta de paracaidismo se estrella y deja 12 muertos
Publicado el15/06/2026 a las 08:43
- Avioneta cae tras despegar
- Mueren 12 ocupantes a bordo
- Investigan causas del accidente
Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló en el estado de Misuri, Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.
El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler y provocó una amplia movilización de equipos de emergencia, autoridades estatales y organismos federales encargados de la seguridad aérea.
Por qué es importante:La tragedia no solo dejó una de las peores pérdidas humanas recientes relacionadas con vuelos de paracaidismo, sino que también volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y supervisión de este tipo de operaciones aéreas.
Autoridades confirman la muerte de todos los ocupantes
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La Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri informó que el accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Conmemorativo de Butler.
«Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal», indicó la Patrulla.
«En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, 12 en total», añadió la agencia.
Según los reportes oficiales, la aeronave transportaba a 11 paracaidistas y un piloto.
Las primeras investigaciones señalan que el avión despegó alrededor de las 11:30 de la mañana, pero no logró ganar suficiente altura.
Poco después de despegar, la aeronave realizó un giro brusco y terminó estrellándose cerca de una autopista, obligando al cierre temporal de ambos sentidos de la vía.
La investigación busca determinar qué provocó el siniestro
El director de emergencias del condado de Bates, Dennus Jacobs, explicó a CNN que se trataba de una aeronave monomotor utilizada por la empresa Skydive Kansas City para actividades de paracaidismo.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió la investigación para determinar las causas del accidente.
De acuerdo con registros de la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión siniestrado era un Pacific Aerospace 750XL fabricado en 2010.
Este modelo de turbohélice monomotor es utilizado frecuentemente para vuelos de paracaidismo debido a su capacidad para operar con rapidez y facilitar el embarque y descenso de los saltadores.
La FAA, la NTSB y la Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri participaron en las labores de respuesta e investigación en el lugar del accidente.
El accidente revive advertencias sobre fallas de mantenimiento
Aunque todavía no existe una causa oficial del siniestro, el caso volvió a despertar preocupaciones que la propia NTSB había señalado en investigaciones anteriores.
El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti, ex investigador de la NTSB y de la FAA, afirmó que las investigaciones de accidentes relacionados con paracaidismo suelen encontrar problemas recurrentes.
“Estas operaciones de paracaidismo no tienen el mejor mantenimiento para asegurarse de que cuentan con fuselajes y motores en condiciones de aeronavegabilidad porque no están sometidas al escrutinio normal que sí tiene un servicio aéreo chárter”, afirmó el experto.
La NTSB ya había expresado preocupaciones similares tras un accidente ocurrido en Hawái en 2019, donde murieron 11 personas.
En aquella investigación, el organismo concluyó que el sistema regulatorio de la FAA no era lo suficientemente sólido para garantizar la seguridad de los vuelos de paracaidismo.
Según la NTSB, el ala de la aeronave involucrada en ese accidente había sufrido daños años antes y nunca fue reparada correctamente.
Además, una revisión de 32 accidentes ocurridos entre 1980 y 2008 identificó deficiencias repetidas en mantenimiento, inspecciones y programas de entrenamiento de pilotos.
La industria destaca bajos índices de mortalidad pese a los accidentes
✈️💥 Mueren 12 personas tras desplome de avioneta en Missouri
Una avioneta utilizada para una excursión de paracaidismo se estrelló poco después de despegar cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos.
Las 12 personas a bordo,11… pic.twitter.com/poW2iL9xmH
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 15, 2026
La Asociación de Paracaidismo de Estados Unidos sostiene que la actividad mantiene un historial general de seguridad favorable.
Según la organización, durante el año pasado se registraron 16 muertes civiles relacionadas con el paracaidismo en aproximadamente 3,47 millones de saltos realizados en todo el país.
La asociación calcula una tasa de 0,46 muertes por cada 100.000 saltos y atribuye la mayoría de los incidentes fatales a errores humanos.
Mientras continúa la investigación federal, los expertos esperan que los primeros datos preliminares sobre el accidente de la avioneta de Misuri sean divulgados durante las próximas semanas.
Lo que viene
La NTSB advirtió que la investigación completa podría tardar un año o más antes de determinar con precisión qué provocó el accidente de la avioneta que terminó con la vida de las 12 personas a bordo.
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FUENTE: Infobae / Telemundo