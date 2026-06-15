Tragedia en Misuri : Avioneta de paracaidismo se estrella y deja 12 muertos

Avioneta cae tras despegar

Mueren 12 ocupantes a bordo

Investigan causas del accidente

Una avioneta utilizada para actividades de paracaidismo se estrelló en el estado de Misuri, Estados Unidos, causando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo.

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler y provocó una amplia movilización de equipos de emergencia, autoridades estatales y organismos federales encargados de la seguridad aérea.

Por qué es importante:La tragedia no solo dejó una de las peores pérdidas humanas recientes relacionadas con vuelos de paracaidismo, sino que también volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad y supervisión de este tipo de operaciones aéreas.

Autoridades confirman la muerte de todos los ocupantes

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La Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri informó que el accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Conmemorativo de Butler.

«Hay agentes en el lugar ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates tras un accidente de avión fatal», indicó la Patrulla.

«En este momento la información apunta a que han muerto todos los ocupantes, 12 en total», añadió la agencia.

Según los reportes oficiales, la aeronave transportaba a 11 paracaidistas y un piloto.

Las primeras investigaciones señalan que el avión despegó alrededor de las 11:30 de la mañana, pero no logró ganar suficiente altura.

Poco después de despegar, la aeronave realizó un giro brusco y terminó estrellándose cerca de una autopista, obligando al cierre temporal de ambos sentidos de la vía.