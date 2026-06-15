Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años y desafía a las grandes tecnológicas
Publicado el15/06/2026 a las 07:58
- Reino Unido restringe redes
- Menores de 16 afectados
- Tecnológicas enfrentan sanciones
La decisión del gobierno británico de prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X marca uno de los cambios más drásticos en materia de seguridad digital infantil en Europa.
El anuncio fue realizado por el primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que la medida busca proteger a niños y adolescentes del contenido perjudicial y del tiempo excesivo frente a las pantallas.
La nueva regulación entraría en vigor a principios del próximo año y contempla fuertes sanciones económicas para las plataformas que no impidan el acceso de menores de edad.
Keir Starmer asegura que la prioridad es proteger a los niños
Durante una conferencia de prensa, Starmer dejó claro que está dispuesto a enfrentarse a las empresas tecnológicas si estas intentan bloquear o debilitar la iniciativa.
El mandatario reconoció que algunos adolescentes buscarán formas de evadir las restricciones, pero sostuvo que el objetivo principal es reducir significativamente la exposición de los menores a las redes sociales.
«Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños», dijo Starmer, quien tiene dos hijos adolescentes.
«He escuchado de primera mano a familias que piden cambios y vamos a responderles».
Según el gobierno británico, las medidas de cumplimiento estarán dirigidas contra las compañías tecnológicas y no contra los menores que intenten acceder a las plataformas.
La prohibición forma parte de una tendencia global cada vez más fuerte
El Reino Unido se suma así a un creciente grupo de países que buscan limitar el acceso de menores a las redes sociales.
Australia se convirtió el año pasado en el primer país en prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en plataformas sociales.
Canadá, Brasil e Indonesia también han impulsado restricciones similares, mientras que Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur estudian medidas equivalentes.
Las autoridades británicas planean seguir un modelo parecido al australiano, obligando a las plataformas a implementar mecanismos eficaces para verificar la edad de los usuarios.
Las empresas que no adopten medidas razonables para excluir a menores de 16 años podrían enfrentarse a multas multimillonarias.
Nuevas restricciones también alcanzarían videojuegos y transmisiones en vivo
Starmer anunció que el gobierno pretende ir más allá de la simple prohibición de redes sociales.
Entre las medidas que se encuentran bajo análisis está impedir que desconocidos contacten a menores a través de plataformas de videojuegos y servicios de transmisiones en vivo.
Además, las autoridades evalúan establecer toques de queda digitales durante la noche y limitar funciones como el desplazamiento infinito de contenido para usuarios menores de 18 años.
Los detalles adicionales de estas iniciativas podrían darse a conocer el próximo mes.
El respaldo de padres y organizaciones contrasta con las críticas
La decisión llega después de una consulta pública que generó 116,000 respuestas de padres, niños y representantes de la industria tecnológica.
De acuerdo con el gobierno, más del 90% de los participantes apoyó una prohibición para menores de 16 años.
Entre quienes respaldan la medida se encuentra Esther Ghey, madre de Brianna Ghey, una adolescente de 16 años asesinada en 2023 por dos jóvenes que habían accedido a contenido perjudicial en internet.
La mujer aseguró que la prohibición podría «salvar potencialmente la vida de muchos niños», aunque advirtió que debe complementarse con otras acciones de protección.
La organización benéfica NSPCC también celebró la iniciativa, pero pidió que las plataformas implementen verificaciones de edad sólidas y efectivas.
No obstante, algunos grupos defensores de los derechos digitales mostraron preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre la privacidad de los usuarios.
Estados Unidos y las plataformas tecnológicas observan con cautela
La medida también podría generar nuevas tensiones entre Londres y Washington.
La Embajada de Estados Unidos en el Reino Unido señaló que cualquier regulación debe ser limitada y respetar las protecciones relacionadas con la libertad de expresión.
Además, expresó preocupación por las cargas adicionales que podrían recaer sobre las empresas tecnológicas estadounidenses.
YouTube también reaccionó al anuncio y cuestionó la efectividad de una prohibición generalizada.
«Podría alejar a los menores de experiencias supervisadas, seleccionadas y beneficiosas, empujándolos hacia servicios anónimos y menos seguros», advirtió un portavoz de la plataforma.
Starmer defendió la iniciativa y aseguró que el objetivo es provocar «una reducción masiva de niños en redes sociales» y fomentar «un cambio cultural que permita crecer de una manera diferente».
Mientras el debate continúa, Reino Unido se prepara para convertirse en uno de los países con las restricciones más estrictas del mundo sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad.
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FUENTE: NPR