Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años y desafía a las grandes tecnológicas

Reino Unido restringe redes

Menores de 16 afectados

Tecnológicas enfrentan sanciones

La decisión del gobierno británico de prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X marca uno de los cambios más drásticos en materia de seguridad digital infantil en Europa.

El anuncio fue realizado por el primer ministro Keir Starmer, quien aseguró que la medida busca proteger a niños y adolescentes del contenido perjudicial y del tiempo excesivo frente a las pantallas.

La nueva regulación entraría en vigor a principios del próximo año y contempla fuertes sanciones económicas para las plataformas que no impidan el acceso de menores de edad.

Keir Starmer asegura que la prioridad es proteger a los niños

Durante una conferencia de prensa, Starmer dejó claro que está dispuesto a enfrentarse a las empresas tecnológicas si estas intentan bloquear o debilitar la iniciativa.

El mandatario reconoció que algunos adolescentes buscarán formas de evadir las restricciones, pero sostuvo que el objetivo principal es reducir significativamente la exposición de los menores a las redes sociales.

«Todos los padres pueden verlo con sus propios ojos. Las redes sociales están haciendo infelices a los niños», dijo Starmer, quien tiene dos hijos adolescentes.

«He escuchado de primera mano a familias que piden cambios y vamos a responderles».

Según el gobierno británico, las medidas de cumplimiento estarán dirigidas contra las compañías tecnológicas y no contra los menores que intenten acceder a las plataformas.