Tragedia en México: choque entre automóvil y autobús deja tres muertos en Los Cabos
Publicado el07/07/2026 a las 06:48
- Tres muertos en choque
- Autobús con empleados hoteleros
- Investigan causas del accidente
Un aparatoso accidente entre un automóvil particular y un autobús de pasajeros ocurrido la noche del domingo en Los Cabos, Baja California Sur, dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos 17 lesionados hospitalizados, dos de ellos en estado grave, de acuerdo con información oficial.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ya abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el percance, mientras peritos y agentes ministeriales continúan recabando evidencias que permitan esclarecer las causas del choque registrado en una de las principales zonas turísticas de México.
Autoridades investigan cómo ocurrió el choque en Los Cabos
Tres personas fallecieron y 18 resultaron lesionadas tras un choque entre un automóvil y un camión de personal en la carretera transpeninsular, a la altura de Santa Anita, en San José del Cabo.
Más detalles. https://t.co/y92jj2eawM pic.twitter.com/wj5wAsuATK
— MeganoticiasLCS (@MegaNoticiasLCS) July 7, 2026
Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, el accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del domingo, movilizando a cuerpos de emergencia, elementos de la Guardia Nacional y personal ministerial hacia la zona del siniestro.
El choque ocurrió en la Mesa de Santa Anita, ubicada en el municipio de Los Cabos, un punto cercano a San José del Cabo que conecta distintas vialidades utilizadas diariamente tanto por residentes como por trabajadores del sector turístico.
Las primeras investigaciones señalan que uno de los vehículos involucrados fue un Volkswagen Jetta blanco, el cual terminó con daños totales tras el fuerte impacto contra el autobús de pasajeros.
Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.
Las víctimas mortales ya fueron identificadas por las autoridades
Como consecuencia del fuerte impacto, tres ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar de los hechos.
Las víctimas fueron identificadas como Fredi, de 19 años; Alejandro, de 29 años, y una mujer mayor de 25 años cuya identidad aún permanece pendiente de confirmación oficial.
Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para practicar los procedimientos legales correspondientes antes de su entrega a los familiares.
Mientras tanto, los especialistas en criminalística continuaron documentando la escena del accidente y recopilando indicios que serán incorporados a la investigación ministerial.
Decenas de personas resultaron lesionadas tras el accidente
Además de las personas fallecidas, el accidente dejó decenas de lesionados que recibieron atención por parte de paramédicos y cuerpos de rescate desplazados hasta la zona.
De acuerdo con medios locales, al menos 17 personas fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica, mientras que dos de ellas permanecen reportadas en estado grave.
Las autoridades sanitarias continúan monitoreando la evolución de los pacientes, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad del resto de los heridos.
El autobús involucrado en el accidente transportaba a empleados de un hotel ubicado en la zona turística de Los Cabos, por lo que varios trabajadores resultaron afectados por el siniestro.
La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias del accidente
Choque en la carretera Transpeninsular de Los Cabos deja tres muertos y 17 heridos#carreteratranspeninsular #loscabos #accidentefatal pic.twitter.com/klZO3ny92R
— NX Noticias (@NXNoticias) July 6, 2026
Tras concluir las primeras diligencias en el lugar del percance, los peritos de la Fiscalía estatal continuaron integrando pruebas que permitan reconstruir la dinámica del choque.
Las investigaciones buscarán establecer factores como la velocidad, las condiciones de la vía, el estado de los vehículos y cualquier otro elemento que pudiera haber influido en el accidente.
En un comunicado oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado reiteró que el caso seguirá bajo investigación hasta esclarecer completamente lo sucedido.
«La PGJE reafirma su compromiso de continuar con las indagatorias científicas y jurídicas necesarias para establecer las circunstancias del siniestro», concluyó la dependencia.
San José del Cabo, donde ocurrió el accidente, es uno de los principales destinos turísticos de Baja California Sur y recibe cada año a miles de visitantes nacionales e internacionales, por lo que el hecho ha generado una amplia movilización de autoridades locales y federales mientras avanzan las investigaciones para determinar qué originó esta tragedia.
Te Puede Interesar: Ciudad de México aumenta a cinco las muertes registradas durante el Mundial 2026
FUENTE: EFE