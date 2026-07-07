Tragedia en México: choque entre automóvil y autobús deja tres muertos en Los Cabos

Tres muertos en choque

Autobús con empleados hoteleros

Investigan causas del accidente

Un aparatoso accidente entre un automóvil particular y un autobús de pasajeros ocurrido la noche del domingo en Los Cabos, Baja California Sur, dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos 17 lesionados hospitalizados, dos de ellos en estado grave, de acuerdo con información oficial.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que ya abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el percance, mientras peritos y agentes ministeriales continúan recabando evidencias que permitan esclarecer las causas del choque registrado en una de las principales zonas turísticas de México.

Autoridades investigan cómo ocurrió el choque en Los Cabos

Tres personas fallecieron y 18 resultaron lesionadas tras un choque entre un automóvil y un camión de personal en la carretera transpeninsular, a la altura de Santa Anita, en San José del Cabo. Más detalles. https://t.co/y92jj2eawM pic.twitter.com/wj5wAsuATK — MeganoticiasLCS (@MegaNoticiasLCS) July 7, 2026

Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, el accidente fue reportado alrededor de las 22:00 horas del domingo, movilizando a cuerpos de emergencia, elementos de la Guardia Nacional y personal ministerial hacia la zona del siniestro.

El choque ocurrió en la Mesa de Santa Anita, ubicada en el municipio de Los Cabos, un punto cercano a San José del Cabo que conecta distintas vialidades utilizadas diariamente tanto por residentes como por trabajadores del sector turístico.

Las primeras investigaciones señalan que uno de los vehículos involucrados fue un Volkswagen Jetta blanco, el cual terminó con daños totales tras el fuerte impacto contra el autobús de pasajeros.

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer posibles responsabilidades.