Ciudad de México aumenta a cinco las muertes registradas durante el Mundial 2026

Sube saldo de fallecidos

Cinco muertes confirmadas

Investigación sigue abierta

La cifra oficial de personas fallecidas durante actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México aumentó a cinco, según informó este lunes el Gobierno capitalino, aunque las autoridades no explicaron las circunstancias de la quinta defunción ni aclararon por qué el dato difiere del balance previo de cuatro víctimas.

El nuevo reporte fue presentado durante una conferencia encabezada por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien actualizó el número de fallecimientos registrados desde el inicio del torneo, el pasado 11 de junio, al tiempo que expuso un resumen de la atención médica brindada durante las semanas que lleva la competencia.

Gobierno capitalino actualiza el saldo de víctimas sin explicar el quinto fallecimiento

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De acuerdo con la información oficial, desde que comenzó el Mundial de Fútbol 2026 se han contabilizado cinco personas fallecidas en la capital mexicana durante actividades relacionadas con el evento.

La actualización llamó la atención porque apenas la semana anterior las propias autoridades habían confirmado cuatro muertes ocurridas tras los festejos por el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador.

Durante su intervención, Nadine Gasman no ofreció detalles sobre la identidad de la quinta víctima ni explicó si se trata de un caso que no había sido informado anteriormente o de una modificación al balance oficial.

La funcionaria únicamente confirmó el nuevo dato al presentar el resumen de las atenciones médicas registradas desde el inicio de la competencia.