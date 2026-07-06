Ciudad de México aumenta a cinco las muertes registradas durante el Mundial 2026
Publicado el06/07/2026 a las 14:10
- Sube saldo de fallecidos
- Cinco muertes confirmadas
- Investigación sigue abierta
La cifra oficial de personas fallecidas durante actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México aumentó a cinco, según informó este lunes el Gobierno capitalino, aunque las autoridades no explicaron las circunstancias de la quinta defunción ni aclararon por qué el dato difiere del balance previo de cuatro víctimas.
El nuevo reporte fue presentado durante una conferencia encabezada por la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, quien actualizó el número de fallecimientos registrados desde el inicio del torneo, el pasado 11 de junio, al tiempo que expuso un resumen de la atención médica brindada durante las semanas que lleva la competencia.
Gobierno capitalino actualiza el saldo de víctimas sin explicar el quinto fallecimiento
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De acuerdo con la información oficial, desde que comenzó el Mundial de Fútbol 2026 se han contabilizado cinco personas fallecidas en la capital mexicana durante actividades relacionadas con el evento.
La actualización llamó la atención porque apenas la semana anterior las propias autoridades habían confirmado cuatro muertes ocurridas tras los festejos por el triunfo de la selección mexicana frente a Ecuador.
Durante su intervención, Nadine Gasman no ofreció detalles sobre la identidad de la quinta víctima ni explicó si se trata de un caso que no había sido informado anteriormente o de una modificación al balance oficial.
La funcionaria únicamente confirmó el nuevo dato al presentar el resumen de las atenciones médicas registradas desde el inicio de la competencia.
Más de 3.500 atenciones médicas fueron realizadas durante el Mundial
Además del nuevo balance de víctimas, la Secretaría de Salud informó que los servicios de emergencia realizaron un total de 3.563 atenciones médicas relacionadas con las actividades del Mundial.
Según el reporte, también fueron necesarios 93 traslados hospitalarios para personas que requirieron atención especializada después de distintos incidentes registrados durante el torneo.
Gasman explicó que la mayoría de los casos correspondieron a situaciones menores clasificadas mediante el sistema de triage utilizado por los servicios de salud.
En total, se reportaron 3.438 casos catalogados como color verde, es decir, pacientes con lesiones o afectaciones no graves.
Asimismo, se contabilizaron 109 personas que requirieron atención médica bajo la clasificación roja y 11 pacientes considerados graves con prioridad de traslado bajo la categoría amarilla.
Al referirse a las víctimas mortales, la secretaria expresó de manera textual:
«Y (color) negro, que son las personas fallecidas: cinco lamentables defunciones».
Clara Brugada asegura que el partido México-Inglaterra terminó sin incidentes graves
Durante la misma conferencia participó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien volvió a enviar un mensaje de apoyo a los familiares de las personas fallecidas.
La mandataria capitalina evitó precisar nuevamente el número de víctimas al expresar sus condolencias.
«Expreso nuevamente mis condolencias y toda mi solidaridad con las familias de las personas lamentablemente fallecidas el martes pasado. Seguimos acompañándolas de manera permanente», aseguró.
Brugada también destacó que la jornada del domingo, correspondiente al encuentro entre México e Inglaterra, transcurrió sin hechos relevantes de violencia.
«Concluyó con saldo blanco, prácticamente sin incidentes».
Las autoridades sostienen que el operativo de seguridad y atención médica desplegado durante ese partido permitió controlar la afluencia de asistentes sin registrar emergencias de consideración.
La investigación por la muerte de Isaías Trejo continúa abierta
Las cuatro muertes previamente confirmadas ocurrieron después de las celebraciones por la victoria de México sobre Ecuador en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.
Tres personas fallecieron por asfixia durante las aglomeraciones registradas en Paseo de la Reforma, mientras que una cuarta víctima perdió la vida posteriormente en un hospital tras haber sido trasladada desde la zona de los festejos.
Ese cuarto fallecimiento corresponde al joven Isaías Trejo, de 19 años, cuyo caso continúa siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La institución informó este lunes que mantiene abierta la carpeta de investigación y señaló que no descarta la posible comisión de otros delitos relacionados con ese deceso.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado si la quinta muerte ahora incorporada al balance corresponde a un hecho distinto o si forma parte de una actualización de la información previamente difundida.
La falta de detalles sobre esa nueva cifra mantiene abiertas las dudas sobre el balance oficial de víctimas durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026 en la capital mexicana.
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FUENTE: EFE