Foto viral de integrante de Fuerza Regida desata rumores de detención en EE.UU.

Integrante de Fuerza Regida detenido

Policía aparece en imagen

Sin confirmación de arresto

Una fotografía del integrante de Fuerza Regida, Moisés López, junto a un agente policial en Estados Unidos encendió las redes sociales y desató versiones sobre una posible detención, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de las autoridades.

La imagen, difundida desde la propia cuenta del músico, lo muestra abordando un vehículo acompañado por un oficial con insignias visibles, lo que provocó una rápida reacción entre seguidores que interpretaron la escena como un arresto.

En pocas horas, la publicación acumuló miles de comentarios y teorías en plataformas como X e Instagram, donde algunos usuarios aseguraban que el artista había sido detenido.

Sin embargo, ni autoridades estadounidenses ni representantes del grupo han confirmado que exista un proceso legal o una detención relacionada con el integrante.

Mensaje en redes aumenta dudas sobre lo ocurrido

La incertidumbre creció aún más tras un mensaje en inglés compartido en la cuenta del músico que decía: «Él está bien, regresará el lunes. Por ahora, su equipo está a cargo de su cuenta hasta el lunes».

El texto fue interpretado de distintas maneras por los seguidores, ya que no explica el contexto de la imagen ni aclara qué sucedió antes o después del momento captado en la fotografía.

TE PUEDE INTERESAR: Alicia Machado rompe en llanto y responde a las críticas: “¿Por qué contra mí? ¿Qué les hice?”

La falta de detalles ha alimentado la conversación digital, donde algunos fans piden cautela y otros exigen una explicación más clara por parte del artista o su equipo.

Por ahora, lo único confirmado es que Moisés López se encuentra en buen estado, según el mensaje publicado en sus redes sociales.