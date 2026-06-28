Tragedia en Kentucky: inundaciones mortales dejan víctimas y una alerta que no termina
Publicado el28/06/2026 a las 08:06
- Inundaciones severas en Kentucky
- Rescates continúan activos
- Más lluvias en camino
Las intensas lluvias que azotaron Kentucky han provocado una tragedia que continúa desarrollándose con el paso de las horas.
Al menos cuatro personas han muerto y decenas más han tenido que ser rescatadas tras el rápido avance de las inundaciones.
Las crecidas repentinas arrasaron carreteras, destruyeron puentes y dejaron barrios enteros bajo el agua en cuestión de horas.
El impacto ha sido especialmente severo en varias comunidades que no lograron reaccionar a tiempo ante la magnitud del fenómeno.
Víctimas y rescates en medio del caos
Autoridades confirmaron que las víctimas se registraron en distintos condados, incluyendo Jackson y Madison, donde la situación fue crítica.
En uno de los casos más dramáticos, dos personas murieron atrapadas dentro de una vivienda completamente inundada.
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Otro fallecimiento ocurrió cuando un conductor fue arrastrado por una corriente repentina mientras intentaba cruzar una zona anegada.
Equipos de emergencia continúan desplegados en múltiples puntos, realizando rescates y buscando posibles sobrevivientes.
Estado de emergencia y advertencias urgentes
El gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia e instó a la población a evitar desplazamientos innecesarios.
Las autoridades han advertido que conducir durante la noche podría incrementar significativamente el riesgo para los ciudadanos.
Cinco condados activaron alertas locales mientras continúan las evacuaciones preventivas en zonas especialmente vulnerables.
Además, se mantiene vigilancia constante sobre infraestructuras clave como represas que podrían agravar la situación si fallan.
Daños estructurales y ciudades bajo el agua
Las lluvias dejaron intersecciones principales completamente inundadas, con vehículos sumergidos y calles bloqueadas.
En Richmond, las autoridades reportaron escenas críticas, incluyendo el colapso de una iglesia tras el paso del temporal.
Varias carreteras permanecen intransitables y algunos puentes han sido destruidos por la fuerza del agua.
Los servicios de emergencia trabajan contrarreloj mientras reciben llamadas de residentes atrapados en sus viviendas.
Más lluvias y un riesgo que no desaparece
Aunque se espera que las precipitaciones disminuyan, el suelo saturado mantiene elevado el riesgo de nuevas inundaciones.
Pronósticos indican que nuevas lluvias podrían afectar nuevamente a Kentucky y zonas cercanas como Tennessee.
Este evento se suma a una serie de desastres recientes que han golpeado al estado en los últimos años.
Las autoridades advierten que el peligro persiste y que la prioridad sigue siendo proteger vidas mientras continúan las labores de rescate, señaló ‘AccuWeather‘.