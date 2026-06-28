Tragedia en Kentucky: inundaciones mortales dejan víctimas y una alerta que no termina

Inundaciones severas en Kentucky

Rescates continúan activos

Más lluvias en camino

Las intensas lluvias que azotaron Kentucky han provocado una tragedia que continúa desarrollándose con el paso de las horas.

Al menos cuatro personas han muerto y decenas más han tenido que ser rescatadas tras el rápido avance de las inundaciones.

Las crecidas repentinas arrasaron carreteras, destruyeron puentes y dejaron barrios enteros bajo el agua en cuestión de horas.

El impacto ha sido especialmente severo en varias comunidades que no lograron reaccionar a tiempo ante la magnitud del fenómeno.

Víctimas y rescates en medio del caos

Autoridades confirmaron que las víctimas se registraron en distintos condados, incluyendo Jackson y Madison, donde la situación fue crítica.

En uno de los casos más dramáticos, dos personas murieron atrapadas dentro de una vivienda completamente inundada.

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Otro fallecimiento ocurrió cuando un conductor fue arrastrado por una corriente repentina mientras intentaba cruzar una zona anegada.

Equipos de emergencia continúan desplegados en múltiples puntos, realizando rescates y buscando posibles sobrevivientes.