Tragedia en Francia : 40 personas mueren ahogadas mientras escapaban de la ola de calor
Publicado el23/06/2026 a las 08:58
- 40 personas ahogadas por calor extremo
- Francia activa alertas históricas
- Europa enfrenta temperaturas récord
La intensa ola de calor que golpea a gran parte de Europa ya está dejando consecuencias mortales.
Francia confirmó este martes la muerte de 40 personas por ahogamiento en apenas unos días, en medio de un episodio de temperaturas extremas que ha llevado a miles de personas a buscar alivio en ríos, lagos y canales.
Las autoridades francesas advirtieron que muchas de estas tragedias ocurrieron cuando las víctimas intentaban refrescarse en zonas no autorizadas o consideradas peligrosas para nadar.
El fenómeno no afecta únicamente a Francia.
España, Italia, Reino Unido, Suiza, Bélgica y otros países europeos también enfrentan condiciones extremas que han obligado a emitir alertas rojas, cerrar escuelas, modificar servicios de transporte e incluso suspender actividades turísticas.
Francia registra temperaturas récord y activa alertas sin precedentes
Francia confirma 40 muertos por ahogamiento en medio de la ola de calor que golpea el país.
El primer ministro de Francia ha calificado de «tragedia preocupante» el auge de ahogamientos en las últimas jornadashttps://t.co/qJdi096WCA
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Francia vivió este martes el día más caluroso de su historia reciente, según informó Meteo France.
La temperatura máxima alcanzó los 44.3 grados Celsius en una localidad del suroeste del país.
Las autoridades meteorológicas activaron alertas rojas en 54 departamentos, una situación que calificaron como inédita.
Se espera que el número de departamentos bajo máxima alerta aumente a 58 durante la jornada del miércoles.
Ante el calor sofocante, miles de personas han buscado refugio en cuerpos de agua.
Sin embargo, el aumento de los baños improvisados ha provocado un incremento alarmante de accidentes.
La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, pidió precaución y recordó los riesgos asociados a nadar en lugares no supervisados.
El gobierno francés lamenta las muertes y alerta sobre nuevos riesgos
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Antes de una reunión de emergencia convocada para abordar la crisis climática, el primer ministro Sébastien Lecornu calificó los ahogamientos como “una triste plaga”.
El funcionario confirmó que las 40 muertes registradas desde el 18 de junio corresponden principalmente a personas jóvenes.
La emergencia también ha afectado a los grupos más vulnerables.
El lunes, equipos de rescate no lograron salvar a dos niños de 2 y 4 años que fueron encontrados inconscientes dentro del automóvil familiar estacionado frente a su vivienda en el sureste de Francia.
El caso ha generado conmoción mientras las autoridades continúan emitiendo recomendaciones para evitar exposiciones prolongadas al calor.
El fenómeno del “bloqueo Omega” mantiene atrapado el aire caliente sobre Europa
Meteorólogos explican que la ola de calor está siendo impulsada por un patrón atmosférico conocido como bloqueo Omega.
El sistema recibe ese nombre porque adopta una forma similar a la letra griega Ω.
Este fenómeno mantiene una masa de aire caliente atrapada entre sistemas más fríos, permitiendo que las temperaturas aumenten durante varios días consecutivos.
Meteo France señaló que las condiciones actuales son comparables a las registradas durante la histórica ola de calor de agosto de 2003.
Aquel episodio se prolongó durante 16 días y provocó unas 80,000 muertes adicionales en Europa.
“Jueves volverá a ser un día sofocante en Francia, con temperaturas que seguirán siendo igual de altas. El viernes comenzará una disminución gradual desde la costa atlántica”, indicó el servicio meteorológico francés.
España, Italia y Reino Unido intensifican medidas ante el calor extremo
Cuarenta personas ahogadas en Francia al tratar de mitigar el calor https://t.co/pubonhjXJ3 pic.twitter.com/HZrHULMtLk
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La situación también es crítica en otros países europeos.
España emitió alertas rojas en distintas regiones donde las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados Celsius.
Varios municipios del norte del país cancelaron las tradicionales hogueras festivas debido al riesgo de incendios forestales.
Madrid abrió refugios climáticos destinados a personas sin hogar y otros grupos vulnerables.
En Italia, el Ministerio de Salud activó su nivel máximo de alerta en 15 ciudades.
Además, algunas actividades laborales fueron restringidas para reducir riesgos asociados al calor extremo.
Reino Unido también enfrenta temperaturas inusualmente altas.
La Oficina Meteorológica británica pronosticó hasta 37 grados Celsius en el sur de Inglaterra, una cifra que podría convertirse en un nuevo récord para el mes de junio.
Decenas de escuelas anunciaron cierres anticipados.
Los europeos agotan ventiladores y buscan destinos más frescos
La demanda de ventiladores y sistemas de aire acondicionado se ha disparado en numerosas ciudades europeas.
“Vine corriendo, ni siquiera tomé café esta mañana. Corrí para comprar un ventilador eléctrico”, relató la cineasta Victoria Yakubov tras conseguir una de las últimas unidades disponibles en una tienda de París.
“Todo se agotó en menos de 30 minutos”.
Situaciones similares se registraron en Londres, donde los comerciantes reportaron que los ventiladores desaparecen rápidamente de los estantes.
Mientras tanto, algunos turistas están modificando sus planes de vacaciones.
Con la Torre Eiffel cerrando sus puertas antes de lo habitual debido al calor, destinos del norte de Europa como Suecia están atrayendo visitantes que buscan temperaturas más agradables.
“Pensábamos viajar a Croacia, pero vinimos a Suecia porque aquí hace más fresco”, explicó la turista alemana Katharina Rexing desde Estocolmo.
La actual ola de calor vuelve a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta Europa ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes e intensos.
Recomendaciones para protegerse durante una ola de calor
• Mantente hidratado: Bebe agua constantemente, incluso si no sientes sed. Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación más rápido de lo que imaginas.
• Evita el sol en las horas críticas: Procura permanecer bajo techo entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el calor suele alcanzar sus niveles más intensos.
• Busca lugares frescos: Centros comerciales, bibliotecas, refugios climáticos o espacios con aire acondicionado pueden convertirse en aliados importantes durante jornadas extremas.
• Usa ropa ligera y de colores claros: Las prendas holgadas y frescas ayudan al cuerpo a regular mejor su temperatura y reducen la sensación de calor.
• Nunca dejes niños o mascotas dentro de un vehículo: La temperatura en el interior de un automóvil puede elevarse peligrosamente en cuestión de minutos, incluso con las ventanas entreabiertas.
• Presta atención a las señales de alerta: Mareos, dolor de cabeza, agotamiento o confusión pueden ser síntomas relacionados con el calor y requieren atención inmediata.
• Ten cuidado al buscar alivio en el agua: Ríos, canales y lagos pueden parecer una solución rápida para refrescarse, pero hacerlo en zonas no autorizadas o sin supervisión puede ser extremadamente peligroso.
• Cuida a los más vulnerables: Adultos mayores, niños pequeños y personas con problemas de salud necesitan seguimiento especial durante los días de temperaturas extremas.
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FUENTE: Yahoo, CNN