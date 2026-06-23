Tragedia en Francia : 40 personas mueren ahogadas mientras escapaban de la ola de calor

40 personas ahogadas por calor extremo

Francia activa alertas históricas

Europa enfrenta temperaturas récord

La intensa ola de calor que golpea a gran parte de Europa ya está dejando consecuencias mortales.

Francia confirmó este martes la muerte de 40 personas por ahogamiento en apenas unos días, en medio de un episodio de temperaturas extremas que ha llevado a miles de personas a buscar alivio en ríos, lagos y canales.

Las autoridades francesas advirtieron que muchas de estas tragedias ocurrieron cuando las víctimas intentaban refrescarse en zonas no autorizadas o consideradas peligrosas para nadar.

El fenómeno no afecta únicamente a Francia.

España, Italia, Reino Unido, Suiza, Bélgica y otros países europeos también enfrentan condiciones extremas que han obligado a emitir alertas rojas, cerrar escuelas, modificar servicios de transporte e incluso suspender actividades turísticas.

Francia registra temperaturas récord y activa alertas sin precedentes

Francia confirma 40 muertos por ahogamiento en medio de la ola de calor que golpea el país. El primer ministro de Francia ha calificado de «tragedia preocupante» el auge de ahogamientos en las últimas jornadashttps://t.co/qJdi096WCA — El Confidencial (@elconfidencial) June 23, 2026

Francia vivió este martes el día más caluroso de su historia reciente, según informó Meteo France.

La temperatura máxima alcanzó los 44.3 grados Celsius en una localidad del suroeste del país.

Las autoridades meteorológicas activaron alertas rojas en 54 departamentos, una situación que calificaron como inédita.

Se espera que el número de departamentos bajo máxima alerta aumente a 58 durante la jornada del miércoles.

Ante el calor sofocante, miles de personas han buscado refugio en cuerpos de agua.

Sin embargo, el aumento de los baños improvisados ha provocado un incremento alarmante de accidentes.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, pidió precaución y recordó los riesgos asociados a nadar en lugares no supervisados.