Tragedia en Florida: Niño de 4 años dispara un arma y mata accidentalmente a su primo de 2 años

Niño halló arma cargada.

Primo de 2 murió.

Investigación sigue abierta.

Una celebración familiar terminó en tragedia en Kissimmee, Florida, después de que un niño de 4 años encontrara un arma de fuego sin seguro dentro de un vehículo y disparara accidentalmente contra su primo de 2 años, quien murió horas después en un hospital.

El incidente ocurrió cuando una familia procedente de Georgia llegó a una vivienda de alquiler para celebrar el tercer cumpleaños del menor fallecido, una reunión que terminó convirtiéndose en una investigación criminal que aún continúa abierta.

Las autoridades del condado de Osceola confirmaron que el arma pertenecía a la madre del pequeño y permanecía sin seguro ni protección dentro del automóvil, situación que permitió que el niño mayor pudiera manipularla con facilidad.

El caso ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre el almacenamiento responsable de armas de fuego en hogares y vehículos donde hay menores de edad, mientras la fiscalía analiza si existió negligencia por parte de los adultos responsables.

Un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó en una tragedia inesperada

Ver este video en su propia página →

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, la familia había viajado desde Louisville, Georgia, hasta Kissimmee para disfrutar de unas vacaciones y celebrar el cumpleaños número tres de Brayden Tennyson.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 4:00 de la tarde del domingo 13 de julio en una vivienda de alquiler ubicada sobre Scrapbook Street, al sur de Orlando.

Según la investigación preliminar, los dos menores permanecieron solos dentro del vehículo durante un tiempo que las autoridades todavía no han determinado.

Fue entonces cuando el niño de 4 años encontró una pistola que estaba al alcance de cualquiera dentro del automóvil, la tomó y terminó accionándola accidentalmente contra su primo.

El disparo provocó heridas mortales al pequeño Brayden, quien fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.

Las autoridades indicaron que ningún otro integrante de la familia resultó herido durante el incidente.