Tragedia en Florida: Niño de 4 años dispara un arma y mata accidentalmente a su primo de 2 años
Publicado el16/07/2026 a las 08:44
- Niño halló arma cargada.
- Primo de 2 murió.
- Investigación sigue abierta.
Una celebración familiar terminó en tragedia en Kissimmee, Florida, después de que un niño de 4 años encontrara un arma de fuego sin seguro dentro de un vehículo y disparara accidentalmente contra su primo de 2 años, quien murió horas después en un hospital.
El incidente ocurrió cuando una familia procedente de Georgia llegó a una vivienda de alquiler para celebrar el tercer cumpleaños del menor fallecido, una reunión que terminó convirtiéndose en una investigación criminal que aún continúa abierta.
Las autoridades del condado de Osceola confirmaron que el arma pertenecía a la madre del pequeño y permanecía sin seguro ni protección dentro del automóvil, situación que permitió que el niño mayor pudiera manipularla con facilidad.
El caso ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate sobre el almacenamiento responsable de armas de fuego en hogares y vehículos donde hay menores de edad, mientras la fiscalía analiza si existió negligencia por parte de los adultos responsables.
Un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó en una tragedia inesperada
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De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola, la familia había viajado desde Louisville, Georgia, hasta Kissimmee para disfrutar de unas vacaciones y celebrar el cumpleaños número tres de Brayden Tennyson.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 4:00 de la tarde del domingo 13 de julio en una vivienda de alquiler ubicada sobre Scrapbook Street, al sur de Orlando.
Según la investigación preliminar, los dos menores permanecieron solos dentro del vehículo durante un tiempo que las autoridades todavía no han determinado.
Fue entonces cuando el niño de 4 años encontró una pistola que estaba al alcance de cualquiera dentro del automóvil, la tomó y terminó accionándola accidentalmente contra su primo.
El disparo provocó heridas mortales al pequeño Brayden, quien fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde posteriormente fue declarado muerto.
Las autoridades indicaron que ningún otro integrante de la familia resultó herido durante el incidente.
El sheriff explicó que el arma estaba completamente expuesta dentro del automóvil
Durante una conferencia de prensa, el sheriff Chris Blackmon aseguró que el arma no contaba con ningún sistema de protección que impidiera su manipulación.
«Estaba literalmente al descubierto. Si hubiese estado en una funda, quizá el niño no habría podido manipularla. Pero así, solo tenía que tomarla y apretar el gatillo», indicó Blackmon.
En otra parte de su comparecencia, el funcionario insistió en que el arma permanecía completamente accesible para cualquier persona.
«Estaba literalmente ahí, sin ningún tipo de resguardo, así que era fácil tomarla. Él apretó el gatillo y eso ya no se puede deshacer», dijo Blackmon.
Las autoridades señalaron que la pistola pertenecía a la madre del menor fallecido y fue asegurada como parte de la investigación.
ABC News, Fox 35 Orlando y Click Orlando confirmaron los principales detalles del caso a partir de la información proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.
La investigación sigue abierta mientras la fiscalía analiza posibles cargos
Hasta el momento no se ha informado sobre arrestos relacionados con la muerte del menor.
La Oficina del Sheriff trabaja junto con la oficina del médico forense y el Departamento de Servicios para Niños para establecer si hubo responsabilidades penales o negligencia.
Según ABC News, la fiscalía estatal informó que no ofrecerá mayores detalles mientras el caso continúe bajo investigación.
«El caso sigue bajo investigación y se están evaluando los posibles cargos», afirmó la oficina del sheriff en un comunicado recogido por ABC News.
Las autoridades buscan establecer si los adultos responsables del arma incumplieron las medidas mínimas de seguridad para evitar el acceso de menores.
USA TODAY informó además que hasta el 15 de julio no existían arrestos confirmados y que el proceso de investigación permanecía activo.
El caso reabre el debate sobre la seguridad de las armas cerca de menores
Tragedia en Florida: un niño de 4 años disparó un arma sin seguro y mató a su primo de 2 | Por Maricielo Grados Córdova https://t.co/tXJBfh6SgS
— Infobae América (@infobaeamerica) July 16, 2026
El sheriff Chris Blackmon aprovechó la conferencia para recordar la importancia de almacenar correctamente las armas de fuego.
«Esto es algo tan sencillo como ponerle un seguro al arma y así evitar que los niños tengan acceso», declaró Blackmon.
La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola recordó que entrega gratuitamente dispositivos de bloqueo para armas a los residentes del condado como parte de su campaña de prevención.
La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda mantener las armas descargadas, bajo llave y separadas de la munición cuando existen menores en el hogar o cuando estos visitan una vivienda.
Según la organización Gun Violence Archive, al menos 122 niños de hasta 11 años murieron por disparos accidentales en Estados Unidos entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026.
Las estadísticas citadas por Mirror indican que este representa el tercer caso fatal de un menor de 13 años registrado en Florida durante este año.
Las autoridades insisten en medidas básicas para evitar nuevas tragedias
Entre las principales recomendaciones difundidas por las autoridades se encuentran guardar las armas descargadas y bajo llave utilizando cajas fuertes o candados especiales.
También aconsejan almacenar la munición en un lugar distinto al arma y nunca dejar pistolas o revólveres al alcance de niños, incluso durante períodos muy breves.
Otra recomendación consiste en solicitar gratuitamente dispositivos de bloqueo en las oficinas policiales locales y enseñar a los menores que nunca deben manipular un arma de fuego.
Mientras continúa la investigación, la muerte de Brayden Tennyson ha generado una nueva discusión nacional sobre la responsabilidad de los propietarios de armas y las consecuencias de no adoptar medidas básicas de seguridad cuando hay niños presentes.
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FUENTE: Usa Today