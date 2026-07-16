Trump se reunirá con Bukele tras el visto bueno a un tercer mandato
Publicado el15/07/2026 a las 17:47
- Trump recibe a Bukele.
- Polémica por reelección.
- Reunión en Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este jueves una reunión en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un momento marcado por el fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos y por la reciente controversia política en El Salvador relacionada con la posibilidad de una nueva reelección presidencial.
La cita en el Despacho Oval llega pocos días después de que el Ejecutivo salvadoreño avanzara en un escenario que permitiría a Bukele buscar un tercer mandato consecutivo, una decisión que ha provocado reacciones tanto de apoyo como de críticas dentro y fuera del país.
La Casa Blanca confirmó que el encuentro se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, hora de Washington (5:00 GMT), y representa una nueva muestra de la cercanía política entre dos líderes que han coincidido en temas como inmigración, seguridad y combate al crimen organizado.
La reunión también será observada de cerca por analistas debido al contexto político que atraviesa El Salvador y al papel que ambos gobiernos han desempeñado en la agenda regional durante los últimos meses.
Una reunión marcada por la cooperación en inmigración y seguridad
Trump y Bukele han consolidado una relación estrecha desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca en 2025, impulsando acuerdos y estrategias enfocadas en el control migratorio y el combate a las organizaciones criminales.
Ambos presidentes han convertido estos temas en prioridades de sus respectivas administraciones, argumentando que la seguridad fronteriza y el enfrentamiento contra las pandillas son esenciales para garantizar estabilidad.
Durante los últimos meses, Washington y San Salvador han incrementado la coordinación en asuntos migratorios, una política que ha reforzado el vínculo diplomático entre ambas administraciones.
Se espera que estos asuntos ocupen una parte importante de la conversación que sostendrán este jueves en el Despacho Oval.
Bukele llega tras abrirse el camino hacia un posible tercer mandato
El encuentro ocurre apenas unos días después de que Nayib Bukele formalizara su intención de aspirar a un futuro tercer mandato consecutivo.
La posibilidad surge luego de una reforma constitucional aprobada el año pasado por la Asamblea Legislativa salvadoreña, donde el partido oficialista Nuevas Ideas mantiene el control.
Los cambios constitucionales eliminaron el límite de dos periodos presidenciales consecutivos y permitieron la reelección indefinida del jefe de Estado.
La reforma también modificó otros aspectos del sistema político al ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral.
La reforma constitucional divide opiniones dentro y fuera de El Salvador
Los cambios promovidos por el oficialismo han generado una fuerte discusión entre distintos sectores políticos y sociales.
Diversas voces críticas sostienen que estas modificaciones podrían facilitar una mayor concentración del poder en la figura presidencial y reducir los contrapesos institucionales.
Por otro lado, los simpatizantes del mandatario consideran que la reforma permite que la ciudadanía decida libremente si desea mantener al mismo gobernante durante más tiempo.
El debate también ha despertado atención internacional debido a las implicaciones que podría tener para el futuro democrático del país centroamericano.
La popularidad de Bukele sigue siendo uno de sus principales respaldos
Pese a las críticas recibidas por parte de organizaciones nacionales e internacionales, Bukele mantiene elevados niveles de respaldo entre la población salvadoreña.
Gran parte de ese apoyo se atribuye a su estrategia de seguridad contra las pandillas, una política que ha reducido significativamente los índices de violencia según datos oficiales.
Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos continúan cuestionando la implementación del régimen de excepción y denuncian detenciones de personas que no contaban con antecedentes penales.
Estas críticas han acompañado la estrategia de seguridad desde su puesta en marcha y forman parte del debate internacional sobre el modelo salvadoreño.
El Salvador se consolida como un aliado estratégico para Trump
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, El Salvador ha ocupado un lugar relevante dentro de la estrategia estadounidense hacia América Latina.
La administración republicana ha fortalecido los vínculos con gobiernos de orientación conservadora en la región como parte de su política exterior.
Además, Washington ha mostrado respaldo público a candidaturas políticas en países como Honduras y Colombia, ampliando su influencia en distintos escenarios latinoamericanos.
La reunión entre Trump y Bukele refleja ese acercamiento político y podría servir para reafirmar la cooperación bilateral en temas de seguridad, inmigración y relaciones regionales, mientras ambos mandatarios enfrentan desafíos internos que mantienen la atención internacional.
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FUENTE: EFE