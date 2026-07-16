Trump se reunirá con Bukele tras el visto bueno a un tercer mandato

Trump recibe a Bukele.

Polémica por reelección.

Reunión en Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá este jueves una reunión en la Casa Blanca con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un momento marcado por el fortalecimiento de la relación entre ambos gobiernos y por la reciente controversia política en El Salvador relacionada con la posibilidad de una nueva reelección presidencial.

La cita en el Despacho Oval llega pocos días después de que el Ejecutivo salvadoreño avanzara en un escenario que permitiría a Bukele buscar un tercer mandato consecutivo, una decisión que ha provocado reacciones tanto de apoyo como de críticas dentro y fuera del país.

La Casa Blanca confirmó que el encuentro se llevará a cabo a las 11:00 de la mañana, hora de Washington (5:00 GMT), y representa una nueva muestra de la cercanía política entre dos líderes que han coincidido en temas como inmigración, seguridad y combate al crimen organizado.

La reunión también será observada de cerca por analistas debido al contexto político que atraviesa El Salvador y al papel que ambos gobiernos han desempeñado en la agenda regional durante los últimos meses.

Una reunión marcada por la cooperación en inmigración y seguridad

Trump y Bukele han consolidado una relación estrecha desde el regreso del mandatario estadounidense a la Casa Blanca en 2025, impulsando acuerdos y estrategias enfocadas en el control migratorio y el combate a las organizaciones criminales.

Ambos presidentes han convertido estos temas en prioridades de sus respectivas administraciones, argumentando que la seguridad fronteriza y el enfrentamiento contra las pandillas son esenciales para garantizar estabilidad.

Durante los últimos meses, Washington y San Salvador han incrementado la coordinación en asuntos migratorios, una política que ha reforzado el vínculo diplomático entre ambas administraciones.

Se espera que estos asuntos ocupen una parte importante de la conversación que sostendrán este jueves en el Despacho Oval.