Tragedia en Florida: hallan sin vida a un niño de 23 meses dentro de una camioneta frente a una guardería
Publicado el01/07/2026 a las 13:15
- Hallan niño sin vida en Florida
- Investigación sigue abierta
- No hay cargos anunciados
Un niño de 23 meses fue encontrado sin vida dentro de una camioneta estacionada frente a una guardería en Plantation, Florida, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que permanece bajo investigación por parte de las autoridades locales.
El hallazgo ocurrió la tarde del lunes, cuando equipos de emergencia acudieron a una llamada de auxilio realizada desde el centro infantil A World of Discovery Academy.
Paramédicos del Departamento de Bomberos de Plantation confirmaron la muerte del menor en el lugar de los hechos.
La Policía de Plantation informó que detectives especializados ya investigan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.
Autoridades reconstruyen lo ocurrido en el estacionamiento
De acuerdo con la información oficial, los agentes respondieron alrededor de las 5:39 p. m. tras recibir un reporte sobre un menor inconsciente dentro de un vehículo.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al pequeño en el interior de un SUV estacionado frente a la guardería.
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Después de que los paramédicos confirmaran el fallecimiento, la escena fue asegurada para permitir el trabajo de los investigadores.
Las autoridades señalaron que, por el momento, no se han difundido más detalles mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.
La guardería explica cómo fue descubierto el menor
La propietaria de A World of Discovery Academy, Leslie Novoa, relató a WSVN-TV que fue el padre del niño quien llegó al centro para recogerlo.
Según explicó, al estacionarse frente a la guardería se dio cuenta de que el menor permanecía en el asiento trasero del vehículo.
«Lamentablemente, el padre llegó para recoger a su hijo, y al llegar al estacionamiento se dio cuenta de que lo había olvidado», declaró Novoa.
«Nunca dejó al niño en la escuela», añadió la responsable del centro educativo al describir la secuencia de los hechos.
La familia era conocida por la comunidad escolar
Novoa explicó que la familia mantenía una relación de varios años con la institución educativa.
Indicó que el menor fallecido era el tercer hijo de esa familia que asistía a la guardería.
«Son una familia muy cariñosa y, lamentablemente, esto sucedió», expresó la propietaria del centro infantil.
Las declaraciones reflejan el impacto que la tragedia provocó entre el personal y quienes conocían a la familia.
La investigación continúa
Tras el hallazgo, los investigadores permanecieron durante varias horas en el estacionamiento recopilando evidencias.
De acuerdo con reportes de WSVN-TV, las autoridades instalaron una carpa alrededor de la camioneta para realizar las labores periciales.
Los detectives buscan establecer con precisión la cronología de los hechos y determinar si existieron factores adicionales relacionados con la muerte del menor.
Hasta la tarde del martes, el Departamento de Policía de Plantation no había informado sobre la presentación de cargos contra alguna persona.
Aún no hay decisiones sobre posibles cargos
Las autoridades tampoco habían dado a conocer la causa oficial del fallecimiento, la cual dependerá de los resultados de la investigación y de los exámenes forenses correspondientes.
El caso ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Plantation debido a la corta edad de la víctima y a las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.
Mientras avanzan las investigaciones, la policía mantiene bajo reserva diversos aspectos del expediente y ha solicitado esperar la información oficial antes de sacar conclusiones.
La muerte del menor continúa siendo objeto de investigación y las autoridades indicaron que ofrecerán nuevas actualizaciones conforme se obtengan resultados que permitan esclarecer completamente lo sucedido, detalló ‘ABC News‘.