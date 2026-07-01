Tragedia en Florida: hallan sin vida a un niño de 23 meses dentro de una camioneta frente a una guardería

Hallan niño sin vida en Florida

Investigación sigue abierta

No hay cargos anunciados

Un niño de 23 meses fue encontrado sin vida dentro de una camioneta estacionada frente a una guardería en Plantation, Florida, en un caso que ha conmocionado a la comunidad y que permanece bajo investigación por parte de las autoridades locales.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes, cuando equipos de emergencia acudieron a una llamada de auxilio realizada desde el centro infantil A World of Discovery Academy.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Plantation confirmaron la muerte del menor en el lugar de los hechos.

La Policía de Plantation informó que detectives especializados ya investigan las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

Autoridades reconstruyen lo ocurrido en el estacionamiento

De acuerdo con la información oficial, los agentes respondieron alrededor de las 5:39 p. m. tras recibir un reporte sobre un menor inconsciente dentro de un vehículo.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron al pequeño en el interior de un SUV estacionado frente a la guardería.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva ola de calor amenaza al noroeste de EEUU: temperaturas podrían romper récords históricos

Después de que los paramédicos confirmaran el fallecimiento, la escena fue asegurada para permitir el trabajo de los investigadores.

Las autoridades señalaron que, por el momento, no se han difundido más detalles mientras continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.